Achille Lauro emoziona: il web chiede Sanremo dopo il canto straziante di mamma Erica a Crans Montana

Appello nazionale per Achille Lauro a Sanremo 2026

Roberto Alessi, direttore di Novella2000, ha rivolto a Carlo Conti un invito esplicito: portare Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo 2026 per un tributo alle vittime della tragedia di Crans Montana. L’appello, lanciato nelle ultime ore, ha rapidamente assunto un carattere nazionale, trovando eco trasversale tra pubblico e addetti ai lavori.

Al centro della richiesta, l’idea di un omaggio sobrio e potente attraverso il brano “Perdutamente”, diventato simbolo di una memoria condivisa. L’iniziativa nasce dall’ondata di commozione che ha attraversato il Paese dopo i fatti di Capodanno, trasformandosi in una proposta concreta indirizzata alla direzione artistica del festival.

Il messaggio di Alessi è chiaro: un gesto pubblico, sul palco più seguito della musica italiana, per unire il Paese nel ricordo dei giovani scomparsi. L’appello non invoca passerelle, ma una presenza mirata, rispettosa e dal forte valore civile, affidata a un artista percepito come capace di interpretare il lutto collettivo con sensibilità e misura.

Il gesto di mamma Erica e la forza di “Perdutamente”

All’uscita del feretro dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la voce di Erica, madre di Achille Barosi, ha rotto il silenzio con il ricordo di un rito familiare: cantare insieme “Perdutamente” in macchina, verso i nonni. Ha definito Achille Lauro un artista “sensibile” e invitato ad ascoltare con attenzione il testo, riconoscendone il valore emotivo e narrativo.

La scelta di far risuonare quel brano durante il funerale ha trasformato una canzone in segno pubblico di appartenenza e consolazione, legando un ricordo privato alla dimensione collettiva del lutto. “Perdutamente” è diventata così un veicolo di senso condiviso, capace di attraversare il dolore senza spettacolarizzarlo.

In questo contesto, il brano assume la funzione di testimonianza: non solo colonna sonora del commiato, ma strumento di riconoscimento per una comunità ferita. La forza del testo, indicata dalla stessa madre, sostiene l’idea di un tributo sobrio e centrato sulle parole, elemento che rafforza l’appello perché quel canto trovi spazio sul palco di Sanremo 2026 come memoria viva delle vittime di Crans Montana.

Il sostegno del web e dei media all’invito di Roberto Alessi

L’appello di Roberto Alessi ha raccolto adesioni rapide da testate e piattaforme di primo piano, consolidando un consenso mediatico insolito per tempi e ampiezza. Oggi, diretto da Andrea Biavardi, il Corriere della Sera, emittenti come RDS e portali quali SuperGuida TV hanno rilanciato la richiesta, amplificando la pressione simbolica su Carlo Conti e sulla macchina del Festival di Sanremo 2026.

Il fronte digitale ha trasformato la proposta in movimento partecipato: condivisioni, commenti e rilanci hanno reso “Perdutamente” un riferimento identitario, spingendo il dibattito oltre la cronaca e dentro il perimetro del servizio pubblico culturale. Il messaggio dominante è uno: un tributo sobrio, non spettacolarizzato, nel luogo televisivo più seguito d’Italia.

Anche Achille Lauro ha preso posizione sui social, esprimendo vicinanza totale alle famiglie e ai ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans Montana. Parole misurate che hanno rafforzato la percezione di un artista in grado di sostenere un momento di memoria condivisa. Il circuito informativo e il web, allineati, segnalano così un orientamento chiaro: rendere visibile il lutto collettivo attraverso un atto artistico di responsabilità.

