Una Nuova Era di Prestazioni: OnePlus Ridefinisce il Mercato con il Lancio della Gamma 15R, Pad Go 2 e Watch Lite

Il 17 dicembre 2025, nella cornice dinamica di Milano, OnePlus ha svelato al mondo la sua ultima offensiva tecnologica, presentando tre dispositivi destinati a ridefinire gli equilibri del settore mobile. L’evento ha visto il debutto ufficiale di OnePlus 15R, il flagship che promette il miglior rapporto qualità-prezzo della storia del brand, accompagnato dal tablet OnePlus Pad Go 2 e dallo smartwatch OnePlus Watch Lite. Questa nuova lineup non rappresenta un semplice aggiornamento di catalogo, ma l’incarnazione tangibile della filosofia “Never Settle” che da sempre anima l’azienda nella sua ricerca dell’eccellenza.

La strategia è chiara: abbattere le barriere tra fascia media e top di gamma, offrendo tecnologie premium a un pubblico più vasto. Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha descritto questi prodotti come l’espressione di un approccio volto a superare i confini: «Unendo hardware leader di settore a un’esperienza software raffinata e intuitiva, offriamo alla nostra community dispositivi ad alto valore che superano i confini e ridefiniscono ciò che è possibile quando si eliminano i limiti e si sblocca la vera potenza». Con un focus maniacale su prestazioni, durata della batteria e qualità dei display, OnePlus punta a consolidare la sua presenza nel mercato globale, rispondendo alle esigenze di utenti che richiedono affidabilità e innovazione senza compromessi.

OnePlus 15R: Potenza Bruta e Innovazione Energetica con Snapdragon 8 Gen 5

Il cuore pulsante della nuova offerta è senza dubbio OnePlus 15R, un dispositivo che stabilisce un nuovo standard prestazionale debuttando come il primo smartphone a livello globale equipaggiato con la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Questo primato è il risultato di una collaborazione strettissima tra OnePlus e Qualcomm, durata ben 24 mesi, finalizzata a co-definire e co-ottimizzare il chipset per ottenere risultati straordinari: una CPU più veloce del 36%, una GPU più rapida dell’11% e prestazioni di intelligenza artificiale superiori del 46% rispetto alla generazione precedente. A supporto di tanta potenza, il dispositivo integra RAM LPDDR5X Ultra e memorie UFS 4.1, garantendo una fluidità estrema nella gestione dei dati.

Tuttavia, la vera rivoluzione risiede nell’autonomia. Il OnePlus 15R monta una batteria imponente da 7.400 mAh, un valore raramente visto su dispositivi di questa fascia, resa possibile dalla tecnologia Silicon Nanostack. Questa innovazione utilizza un anodo con un contenuto di silicio del 15%, permettendo un’elevatissima densità energetica in dimensioni contenute e garantendo il mantenimento dell’80% della capacità anche dopo quattro anni di utilizzo.

La ricarica è affidata alla tecnologia 80W SUPERVOOC, progettata per operare anche in condizioni ambientali estreme. Sul fronte visivo, lo smartphone offre un display AMOLED LTPS 1.5K da 6,83 pollici, capace di un refresh rate a 165Hz (il più veloce mai prodotto dall’azienda) e una luminosità di picco di 1800 nit. La robustezza è certificata ai massimi livelli con standard IP66, IP68, IP69 e IP69K, rendendo il dispositivo impermeabile e resistente a getti ad alta pressione.

Espansione dell’Ecosistema: Versatilità e Benessere con Pad Go 2 e Watch Lite

Accanto allo smartphone, OnePlus espande il suo ecosistema con due dispositivi pensati per la produttività e il benessere quotidiano. Il OnePlus Pad Go 2 si presenta come un tablet di fascia media evoluto, caratterizzato da un display da 12,1 pollici con l’esclusivo formato 7:5 ReadFit. Questo rapporto d’aspetto, unito a uno screen-to-body ratio dell’88,5%, è studiato per offrire un’esperienza di lettura e scrittura naturale, eliminando la necessità di ridimensionare costantemente i contenuti.

Sotto la scocca in alluminio, disponibile nelle colorazioni Lavender Drift e Shadow Black , lavora il chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4nm, che assicura fluidità certificata per quattro anni. Una novità fondamentale è il supporto alla OnePlus Pad Go 2 Stylo, che trasforma il tablet in uno strumento creativo a bassa latenza. L’interconnettività è spinta al massimo: la versione Shadow Black integra un vano SIM per il 5G, ma tutti i modelli possono sfruttare la rete dati dello smartphone OnePlus semplicemente avvicinandolo, risparmiando il 30% di batteria rispetto all’hotspot tradizionale.

Parallelamente, il OnePlus Watch Lite democratizza l’accesso ai wearable premium. Con uno spessore di soli 8,9 mm e un peso di 35 g, è lo smartwatch più sottile mai realizzato dal brand, ma non rinuncia alle funzionalità avanzate. Integra un GPS Dual-Band (L1/L5) per un tracciamento preciso della posizione e supporta oltre 100 modalità di allenamento, con metriche professionali per i runner come il rilevamento della soglia del lattato.

La salute è monitorata tramite la funzione “60-second Wellness Overview”, che analizza cuore, sonno e stress, fornendo insight utili per il benessere mentale e fisico. La batteria garantisce fino a 10 giorni di autonomia , e la funzione di associazione simultanea permette di collegare l’orologio a due telefoni contemporaneamente, anche con sistemi operativi diversi (Android/iOS).

Strategia Commerciale e Lancio: Prezzi, Date e Offerte Esclusive per l’Italia

OnePlus ha strutturato un piano di lancio aggressivo per il mercato italiano, con pre-ordini aperti già dal 17 dicembre 2025 per tutti i dispositivi. Tuttavia, le date di disponibilità effettiva variano: il OnePlus Pad Go 2 e il OnePlus Watch Lite saranno acquistabili ufficialmente dal 24 dicembre 2025 , giusto in tempo per le festività, mentre per il flagship OnePlus 15R bisognerà attendere il 15 gennaio 2026. Il posizionamento di prezzo è estremamente competitivo: il OnePlus 15R parte da 729 EUR per la versione 12+256 GB, mentre la variante 12+512 GB è proposta a 829 EUR. Il tablet OnePlus Pad Go 2 ha un prezzo di attacco di 349 EUR per la versione Wi-Fi e 449 EUR per l’esclusiva versione 5G , mentre lo smartwatch Watch Lite è offerto a 179 EUR.

Per incentivare l’acquisto immediato sul sito ufficiale oneplus.com, l’azienda ha previsto numerose promozioni. Chi pre-ordina il OnePlus 15R fino al 21 gennaio potrà usufruire di uno sconto immediato di 100 € sulla versione da 512 GB e ricevere in omaggio accessori come il 120W Adapter Kit e le cuffie OnePlus Buds 4 (fino a esaurimento scorte).

Analogamente, per il tablet sono previsti sconti immediati di 50 €, omaggi del valore fino a 279 € e sconti extra tramite il programma di trade-in (permuta dell’usato). Anche il Watch Lite gode di riduzioni di prezzo e bundle con auricolari. Infine, per studenti e utenti corporate verificati è disponibile un ulteriore sconto del 10% su tutti i nuovi prodotti, confermando la volontà di OnePlus di raggiungere ogni segmento di pubblico.

FAQ

Quali sono le caratteristiche principali del processore di OnePlus 15R?

Il OnePlus 15R è il primo smartphone al mondo a utilizzare la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Questo chipset, co-ottimizzato da OnePlus e Qualcomm, offre una CPU più veloce del 36%, una GPU migliorata dell’11% e prestazioni di intelligenza artificiale superiori del 46% rispetto alla generazione precedente.

Quando saranno effettivamente disponibili i nuovi prodotti in Italia?

I pre-ordini per tutti i prodotti sono iniziati il 17 dicembre 2025. Le vendite ufficiali del tablet OnePlus Pad Go 2 e dello smartwatch OnePlus Watch Lite inizieranno il 24 dicembre 2025. Lo smartphone OnePlus 15R sarà invece disponibile per l’acquisto a partire dal 15 gennaio 2026.

Che cos’è la tecnologia Silicon Nanostack presente nel OnePlus 15R?

È una tecnologia innovativa utilizzata per la batteria da 7.400 mAh del OnePlus 15R. Grazie a un anodo con un contenuto di silicio del 15%, permette di ottenere un’elevata densità energetica in dimensioni ridotte, garantendo al contempo che la batteria mantenga almeno l’80% della sua capacità originale dopo quattro anni di utilizzo.

Il tablet OnePlus Pad Go 2 può collegarsi a internet senza Wi-Fi?

Sì, la variante “Shadow Black” del OnePlus Pad Go 2 (8+256 GB) dispone di un alloggiamento per SIM che consente la connessione 5G autonoma per chiamate e dati. Inoltre, tutti i modelli supportano la condivisione dati rapida avvicinando il tablet a uno smartphone OnePlus, consumando meno energia rispetto al tethering classico.

Posso collegare il OnePlus Watch Lite a un iPhone e un Android contemporaneamente?

Sì, il OnePlus Watch Lite supporta l’associazione simultanea con due telefoni di piattaforme diverse. È possibile connetterlo contemporaneamente a due dispositivi Android oppure a un dispositivo Android e uno iOS, permettendo di ricevere le notifiche da entrambi senza dover disconnettere l’orologio.

Quali vantaggi offre il display “ReadFit” del OnePlus Pad Go 2?

Il display da 12,1 pollici del OnePlus Pad Go 2 utilizza un rapporto di aspetto 7:5, denominato “ReadFit”. Questo formato, più squadrato rispetto ai tradizionali 16:9, offre una visione più confortevole e naturale per la lettura di documenti, e-book e pagine web, riducendo la necessità di ingrandire o scorrere eccessivamente i contenuti.