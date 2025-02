UBS e la regolamentazione svizzera: impatti e sfide nel settore bancario

### Confronto tra UBS e le nuove normative svizzere

Il contesto normativo attuale in Svizzera ha suscitato preoccupazione tra i leader di UBS, poiché le nuove regolamentazioni potrebbero creare uno scenario sfavorevole rispetto ai concorrenti internazionali. I funzionari svizzeri, tra cui il ministro delle finanze Karin Keller-Sutter e il personale della FINMA (l’autorità di vigilanza finanziaria), stanno spingendo per una riallocazione significativa degli oneri normativi e un aumento della responsabilità per i dirigenti bancari. Questo sviluppo si colloca in un contesto globale in cui le banche affrontano un processo di deregulation, come dimostrato dalle politiche dell’ex presidente statunitense Donald Trump. In questo quadro, UBS deve affrontare la drammatica realtà di norme più severe, aumentando la pressione sulle sue operazioni e sui risultati finanziari.

### Riforme proposte e impatto su UBS

Le riforme proposte dalle autorità svizzere puntano a un rafforzamento della solidità finanziaria delle istituzioni bancarie, con particolare attenzione a UBS, che ha assunto una posizione di “too-big-to-fail” nel panorama economico del Paese. Tra le principali novità c’è un incremento della cosiddetta «core equity tier 1 ratio», un indicatore cruciale che misura la forza patrimoniale della banca. Attualmente fissata attorno al 14% degli attivi ponderati per il rischio, si prevede una revisione elevabile a una forbice compresa tra il 17% e il 19%. Questa modifica comporterebbe per UBS un onere stimato di circa 25 miliardi di dollari, un’impresa non da poco per la banca, già sotto pressioni consistenti per garantire la propria redditività.

In aggiunta, si discute l’istituzione di un regime di responsabilità per i dirigenti, simile a quello introdotto nel Regno Unito dopo la crisi del 2008, per garantire che i leader bancari siano più chiaramente responsabili delle decisioni strategiche. Questa riforma, sebbene condivisibile, si confronta con le preoccupazioni di UBS riguardo alla competitività globale e al rischio di dirottamento di investimenti verso giurisdizioni con normative più flessibili.

I dirigenti di UBS si trovano quindi a dover bilanciare le richieste normative locali con le necessità di un ambiente imprenditoriale sostenibile, nonché a valutare come queste misure influenzeranno la loro strategia a lungo termine. Ci sono segnali che tali riforme potrebbero creare una frattura fra UBS e le altre grandi banche mondiali, in un contesto già complesso dove la banca è percepita come un punto critico per la stabilità economica svizzera.

### Possibili compromessi e strategie alternative

UBS si trova a un bivio decisivo, in quanto deve considerare la possibilità di concedere compromessi per navigare un panorama normativo in rapida evoluzione. Un’opzione praticabile potrebbe essere quella di accettare un’ordinanza governativa che limiti i rischi, come ad esempio fissare a un massimo del 25% gli investimenti bancari rispetto agli attivi ponderati per il rischio. Questo approccio non solo darebbe una misura di sicurezza agli enti regolatori, ma potrebbe anche dimostrare la responsabilità di UBS e la volontà di collaborare per una visione condivisa sulla stabilità finanziaria.

In alternativa, le autorità svizzere potrebbero essere aperte a riconoscere alcune delle loro mancanze, soprattutto considerando che la Svizzera è l’unica grande economia senza un supporto pubblico per la liquidità in tempi critici. Un aperto dialogo su queste problematiche potrebbe creare un terreno fertile per future discussioni e aiuti reciproci, alleviando la pressione su UBS nel lungo termine.

A fronte di un settore bancario globale che sta diventando sempre più competitivo, UBS potrebbe trarre vantaggio da un’alleanza strategica con i regolatori per definire un quadro operativo che sia sia rigoroso che supportivo, mantenendo in prim’ordine la stabilità senza compromettere l’innovazione o la capacità di attrarre investimenti esteri. È evidente che il conflitto tra necessità normative e desideri di crescita sarà al centro delle prossime trattative, il che renderà ogni decisione cruciale per il futuro della banca.