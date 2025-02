Summit Internazionale | 9-10 maggio | Roma | BWR25

Roma si prepara ad accogliere la Blockchain Week Rome 2025, l’evento di riferimento per blockchain e crypto in Italia e nel Mediterraneo. Giunta alla sua sesta edizione, la BWR25 si terrà il 9 e 10 maggio 2025 al prestigioso Palazzo dei Congressi dell’EUR, dove oltre 4.000 partecipanti si riuniranno per due giorni di conferenze, networking e innovazione.

Un evento imperdibile per il settore

Il summit vedrà la partecipazione dei maggiori esperti internazionali, che si alterneranno sui palchi del maestoso Palazzo dei Congressi, una location con oltre 6.000 mq di area expo, perfetta per ospitare aziende, startup e professionisti del settore.

Negli anni, la Blockchain Week Rome ha ospitato speaker di calibro internazionale e collaborato con i più importanti player del settore, tra cui Binance, Tether, Polkadot, Mesh, Visa, Ledger e Crypto.com.

Anche per il 2025, il programma – che verrà svelato nelle prossime settimane sul sito ufficiale – promette di mantenere standard elevati, con ospiti di primo piano e aziende leader del settore.

“In un momento in cui la blockchain sta rivoluzionando il mondo a un ritmo esponenziale, la BWR25 sarà il punto d’incontro ideale tra innovazione e business” – commentano gli organizzatori.

“L’obiettivo di quest’anno? Superare ogni aspettativa, offrendo ai partecipanti un’esperienza di networking senza precedenti.”

Cosa aspettarsi da BWR25?

Durante i due giorni di evento, il programma includerà:

✅ Keynote e panel con leader del settore

✅ Un’area expo con le soluzioni blockchain più innovative

✅ Sessioni di networking per connettersi con investitori e professionisti

✅ Opportunità di business matching per sviluppare nuove partnership

Negli anni, la Blockchain Week Rome si è affermata come catalizzatore per il settore: numerose partnership, collaborazioni e persino nuove aziende sono nate proprio grazie agli incontri avvenuti nelle edizioni precedenti.

Dettagli e informazioni

📍 Location: Palazzo dei Congressi – Via della Pittura, 50 – 00144 Roma

🎟 Biglietti e sponsorship: www.blockchainweekrome.com

🎓 Studenti: È possibile richiedere un codice sconto inviando una email a info@blockchainmanagementsl.com con oggetto “Sconto studenti 2025”.