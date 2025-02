Donne manager in Svizzera: crescita positiva della loro presenza nel settore dirigenziale

Proporzione di donne manager in Svizzera

Nel contesto della crescita della partecipazione femminile nei ruoli manageriali, è stato registrato un aumento percentuale significativo della presenza di donne in posizioni di gestione in Svizzera nell’ultimo decennio. Secondo un’analisi condotta dal servizio di informazione aziendale CRIF, nel febbraio 2025, le donne occupavano il 28.4% delle posizioni manageriali registrate. Questo rappresenta un incremento di 2.9 punti percentuali rispetto al 2014. La dinamica evidenzia la gradualità del cambiamento, che risulta essere il frutto di un crescente impegno verso la parità di genere nel mercato del lavoro. Tuttavia, il panorama variegato delle aziende svizzere rivela che alcune regioni mostrano una partecipazione femminile in management notevolmente superiore ad altre. Per esempio, i cantoni di Aargau e Basel-Country contano una rappresentanza femminile vicina al 33% delle posizioni dirigenziali.

Aumento della presenza femminile nei ruoli di leadership

Negli ultimi anni, la rappresentanza femminile nelle posizioni di leadership ha registrato un incremento notevole in diversi settori economici svizzeri, rivelando un cambiamento culturale in atto. L’analisi della CRIF indica che, nel contesto della gestione aziendale, le donne occupano attualmente il 28.4% delle posizioni manageriali, riscontrando un progresso significativo. Le statistiche rivelano che in settori specifici, come quello veterinario, la presenza femminile supera il 55%, segno che in determinati ambiti professionali le donne non solo partecipano, ma dominano le posizioni di leadership. Anche nei servizi sociali e nelle professioni personali, come saloni di bellezza e parrucchieri, quasi la metà delle cariche manageriali è occupata da donne, consolidando la loro posizione di rilevanza. Tuttavia, queste aree di successo sono bilanciate da settori come l’ingegneria civile e la meccanica, dove la partecipazione femminile rimane bassa, sotto 15%, evidenziando un panorama complesso e variegato.

Disparità regionali e settoriali nella gestione femminile

La recente analisi ha messo in luce che l’aumento della rappresentanza femminile nei ruoli manageriali non è uniforme, ma piuttosto soggetto a significative differenze regionali e settoriali. Le donne occupano circa il 28.4% delle posizioni dirigenziali a livello nazionale, ma i dati rivelano che i cantoni di Aargau e Basel-Country si distinguono con una percentuale di quasi 33%. Al contrario, le regioni francofone e il canton Ticino evidenziano una partecipazione inferiore, con Friburgo in ultima posizione, dove soltanto il 25.5% dei ruoli manageriali è ricoperto da donne. Inoltre, il settore rivela ulteriori discrepanze: le donne dominano nel settore veterinario con una rappresentanza del 55%, mentre in ambiti come il commercio al dettaglio e l’ingegneria, la loro presenza scende al di sotto del 15%. Tali disparità segnalano la necessità di strategie adottate mirate per promuovere la parità di genere in tutte le aree professionali.

Maggiore partecipazione delle donne nei consigli di amministrazione

Un altro elemento significativo emerso dallo studio riguarda l’aumento della presenza femminile nei consigli di amministrazione delle aziende svizzere. Attualmente, le donne rappresentano il 24.7% dei membri dei consigli direttivi, evidenziando così un aumento di 2.8 punti percentuali rispetto agli anni precedenti. Questo dato, sebbene inferiore a quello registrato per le posizioni manageriali, suggerisce una progressione costante verso una maggiore inclusività nei livelli superiori della gerarchia aziendale.

Per quanto riguarda la distribuzione regionale, la città di Basel si distingue come il canton con la più alta percentuale di donne nei consigli di amministrazione, raggiungendo il 26.5%. Seguono i cantoni Aargau e Zurigo, rispettivamente con il 26% e il 25.9% di rappresentanza femminile. In contrapposizione, il canton Zug mostra il dato più basso, con solo il 19.5% di donne nei consigli di amministrazione.

Questa traiettoria in crescita mette in evidenza quanto sia cambiato il contesto aziendale e sociale in Svizzera, indicando una crescente apertura verso l’inclusione femminile nella governance delle imprese, un passo cruciale per garantire una leadership più diversificata e rappresentativa della società.