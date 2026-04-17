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Fmi lancia allarme recessione in Europa e richiama l’Italia

Fmi lancia allarme recessione in Europa e richiama l’Italia

Europa a rischio recessione, allarme Fmi su inflazione e politiche fiscali

L’Unione Europea, avverte il Fondo monetario internazionale, rischia di sfiorare la recessione tra il 2025 e il 2026.

L’analisi, firmata da Alfred Kammer, direttore del Dipartimento europeo del Fmi, colloca il rischio soprattutto nell’area euro, dove la crescita potrebbe fermarsi all’1,1%, con inflazione fino al 5% nello scenario peggiore.

Il monito riguarda tutti i Paesi, nessuno escluso, e arriva in un contesto di tensioni geopolitiche in Medio Oriente e fragilità energetica. Al centro delle raccomandazioni, una critica netta ai sussidi generalizzati – in particolare in Italia e Francia – giudicati costosi, regressivi e pericolosi per la sostenibilità del debito.

In sintesi:

  • L’Europa rischia crescita quasi zero e inflazione fino al 5% nello scenario avverso.
  • Per il 2026 il Fmi vede crescita area euro all’1,1% e inflazione al 2,8%.
  • Bce orientata a ulteriori rialzi dei tassi per ancorare le aspettative di prezzo.
  • Fmi critica i sussidi indiscriminati e sollecita riforme strutturali e investimenti green mirati.

Secondo Kammer, il rallentamento europeo non è solo ciclico ma riflette fragilità strutturali: bassa produttività, invecchiamento demografico, ritardi sugli investimenti in innovazione e transizione energetica.

Il conflitto in Medio Oriente resta la principale variabile di rischio: un prolungato shock energetico spingerebbe l’inflazione verso il 5%, costringendo la Bce a una stretta più dura e rendendo inevitabile una recessione tecnica in diversi Paesi.

Per il 2026 il Fmi prevede comunque un’inflazione al 2,8% nell’area euro, sopra il target del 2% della Banca centrale, con tassi d’interesse ancora restrittivi. L’istituto si attende un ulteriore irrigidimento di 50 punti base entro fine anno per evitare una riaccensione delle aspettative inflazionistiche.

Scenari macro e sfida per Italia e Francia secondo l’Fmi

Nel biennio in esame, la crescita dell’intera Ue è stimata intorno all’1,3%, un ritmo insufficiente per ridurre significativamente il peso del debito accumulato con pandemia e crisi energetica.

La fotografia del 2022 è emblematica: l’Europa ha destinato circa il 2,5% del Pil a pacchetti di sostegno energetico. Secondo i calcoli del Fondo, sarebbe stato sufficiente lo 0,9% del Pil per proteggere completamente il 40% delle famiglie più vulnerabili con misure mirate.

Il resto delle risorse, osserva il rapporto, ha finito per favorire in modo sproporzionato i redditi più alti, che consumano più energia, senza rafforzare la resilienza complessiva. Da qui la critica ai tagli generalizzati delle accise e ai tetti diffusi ai prezzi, giudicati “imprudenti”.

“Il sostegno non mirato avvantaggia in modo sproporzionato le famiglie a reddito più elevato”, sottolinea Kammer, che richiama in particolare Italia e Francia, Paesi ad alto debito con margini fiscali ridotti.

In controtendenza, economie come Danimarca e Svezia dispongono ancora di spazio per politiche anticicliche, grazie a conti pubblici più solidi.

Per il Fmi, la strategia europea deve spostarsi su riforme strutturali: mercato del lavoro più dinamico, incentivi agli investimenti privati, accelerazione sulle energie rinnovabili e migliore integrazione delle reti energetiche continentali per ridurre la dipendenza da shock esterni.

Riforme e resilienza: perché l’Europa non può più rinviare

Nel ragionamento di Kammer, l’Europa entra in una fase storica caratterizzata da shock ripetuti: crisi climatiche, turbolenze finanziarie, tensioni geopolitiche. In questo scenario, la “resilienza” diventa un fattore competitivo decisivo, al pari di produttività e innovazione.

Per i governi, soprattutto quelli con debito elevato, la priorità è riallocare la spesa: meno trasferimenti a pioggia, più investimenti in infrastrutture digitali, green e capitale umano.

La transizione energetica, se ben disegnata, può ridurre nel medio periodo la vulnerabilità agli shock sui prezzi, ma richiede regole stabili, procedure rapide e capacità amministrativa, elementi ancora disomogenei tra i Paesi membri.

“Rinviare le scelte difficili significa condannarsi a una crescita lenta”, avverte Kammer. L’alternativa è entrare al prossimo shock con un debito più alto, margini fiscali ridotti e meno strumenti per proteggere famiglie e imprese: uno scenario che l’Europa, secondo il Fondo, non può più permettersi.

FAQ

Qual è la previsione di crescita del Fmi per l’area euro nel 2026?

Secondo il Fmi, la crescita dell’area euro nel 2026 è stimata intorno all’1,1%, un ritmo considerato insufficiente per ridurre stabilmente il debito.

Quanto potrebbe salire l’inflazione europea nello scenario peggiore?

Secondo le simulazioni Fmi, nello scenario più avverso l’inflazione europea potrebbe toccare il 5%, con forte rischio recessione e stretta monetaria più severa.

Perché il Fmi critica i sussidi energetici non mirati?

Per il Fmi, i sussidi non mirati costano molto, favoriscono i redditi più alti, distorcono i prezzi e riducono lo spazio per investimenti produttivi e riforme strutturali.

Qual è il costo stimato dei pacchetti energetici europei nel 2022?

Il Fmi calcola che nel 2022 l’Europa abbia speso circa il 2,5% del Pil in misure energetiche, mentre sarebbe bastato lo 0,9% per proteggere le famiglie più vulnerabili.

Quali sono le fonti utilizzate per l’elaborazione di questo articolo?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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