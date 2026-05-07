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Uber e Nuro ottengono l’approvazione ufficiale per i robotaxi senza conducente sulle strade della California

Uber e Nuro ottengono l’approvazione ufficiale per i robotaxi senza conducente sulle strade della California

Robotaxi Nuro-Uber senza conducente: cosa cambia in California dal 2026

I robotaxi di Nuro, sviluppati per Uber sulla base della Lucid Gravity, hanno ottenuto dal DMV della California l’autorizzazione ai test senza conducente nelle contee di Santa Clara e San Mateo.
La svolta, emersa da documenti regolatori aggiornati nel 2026, riguarda corse di prova fino a circa 72 km/h, giorno e notte, su strade pubbliche.
L’obiettivo è validare la sicurezza del sistema autonomo per preparare il lancio commerciale negli Stati Uniti, parte del piano Uber di arrivare fino a 100.000 veicoli autonomi, 35.000 dei quali equipaggiati con tecnologia Nuro.

In sintesi:

  • DMV California autorizza Nuro a testare robotaxi senza conducente con tecnologia Uber.
  • Veicoli basati su Lucid Gravity, test iniziali in Santa Clara e San Mateo.
  • Previsti fino a 35.000 veicoli Nuro su 100.000 robotaxi Uber negli USA.
  • Servizio commerciale subordinato a ulteriori permessi di ride hailing e deployment.

Dettagli sui test, sugli investitori e sulla tecnologia dei robotaxi

Nuro, sostenuta da investitori come NVIDIA, Toyota, Uber e Lucid, aveva già un permesso per consegne autonome con il veicolo R3 Nuro Robot.
Al CES 2026 di Las Vegas, Nuro e Uber hanno svelato il nuovo robotaxi derivato dal crossover elettrico a tre file Lucid Gravity, integrando un sistema sensoristico avanzato con telecamere ad alta risoluzione, lidar, radar e un display LED sul tetto per comunicazioni con l’esterno.
All’interno, l’esperienza passeggeri è pensata in chiave premium, con sedili riscaldati e comandi dedicati, per differenziarsi dai tradizionali servizi di ride hailing.

Finora le Lucid Gravity autonome circolavano solo con conducente di sicurezza e passeggeri limitati ai dipendenti Uber.
Il nuovo permesso del DMV consente invece test senza operatore umano, 24 ore su 24, nelle contee di Santa Clara e San Mateo, ampliando scenario e complessità dei casi d’uso.
Parallelamente, Nuro conduce test a Tokyo con conducenti di backup, per adattare il software a contesti urbani e normativi diversi, consolidando la validazione internazionale della piattaforma.

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Sul fronte industriale, Lucid ha confermato nei risultati finanziari che il lancio del servizio robotaxi è previsto nel corso di quest’anno.
Uber ha portato il proprio investimento in Lucid a circa 470 milioni di euro, aumentando l’ordine da 20.000 a 35.000 veicoli dedicati alla flotta autonoma.
Questi numeri indicano una strategia di lungo periodo centrata sulla riduzione dei costi operativi per corsa e sulla scalabilità del servizio nelle principali aree metropolitane statunitensi.

Prossime autorizzazioni e impatto sul mercato della mobilità autonoma

Nonostante il via libera ai test senza conducente, Nuro e Uber non possono ancora offrire corse commerciali al pubblico in California.
Per attivare un servizio di ride hailing a pagamento saranno indispensabili un permesso specifico per il trasporto passeggeri e la licenza di deployment commerciale da parte del DMV.
La sperimentazione 24/7 rappresenta comunque un passaggio chiave per raccogliere dati reali su sicurezza, affidabilità e accettazione sociale dei robotaxi.

Nel medio periodo, l’ingresso di una flotta fino a 100.000 veicoli autonomi Uber, di cui 35.000 equipaggiati con tecnologia Nuro, potrebbe ridisegnare l’economia del trasporto urbano a chiamata negli Stati Uniti.
La pressione competitiva su operatori tradizionali e altri sviluppatori di guida autonoma aumenterà, mentre regolatori statali e federali saranno chiamati a definire standard più stringenti su sicurezza, responsabilità legale e gestione dei dati.
Le performance dei test californiani costituiranno un benchmark decisivo per futuri progetti in Europa e Asia.

FAQ

Quando inizieranno i test dei robotaxi Nuro senza conducente in California?

I test senza conducente sono autorizzati dal 2026 nelle contee di Santa Clara e San Mateo, con operatività giorno e notte.

Le corse dei robotaxi Uber-Nuro sono già disponibili per il pubblico?

Attualmente no. I test sono limitati e non commerciali; servono ulteriori permessi per offrire corse a pagamento.

Quali tecnologie usano i robotaxi Nuro basati su Lucid Gravity?

I robotaxi utilizzano telecamere ad alta risoluzione, sensori lidar, radar, oltre a software proprietario Nuro per guida autonoma.

Quanti veicoli autonomi vuole schierare Uber negli Stati Uniti?

Uber punta fino a 100.000 veicoli autonomi negli USA, di cui circa 35.000 equipaggiati con tecnologia Nuro-Lucid.

Da quali fonti provengono le informazioni su Nuro, Uber e Lucid?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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