Turkmenistan legalizza il crypto mining ma vieta l’uso quotidiano: ecco cosa cambia davvero

Legalizzazione e quadro normativo

Turkmenistan ha adottato un impianto legislativo organico che rende legali l’estrazione e lo scambio di criptovalute, incardinando il settore in un perimetro regolato e sottoposto a controllo statale. Con la legge “On Virtual Assets”, firmata dal presidente Serdar Berdimuhamedov nel novembre 2025, il Paese definisce per la prima volta una cornice giuridica che disciplina l’emissione, la gestione e la negoziazione di asset digitali, con l’obiettivo di garantire la circolazione sicura dei token, prevenire attività illecite, tutelare gli utenti e sostenere la transizione verso l’economia digitale.

Il testo introduce un sistema di licenze obbligatorie per exchange, custodian e mining farm, riconoscendo formalmente l’operatività di mercato ma solo all’interno di standard rigorosi e verificabili. Le entità abilitate operano sotto la supervisione diretta del Cabinet of Ministers e del Ministry of Finance and Economy, con ispezioni periodiche e requisiti di conformità stringenti. Il quadro normativo attribuisce alle autorità poteri di sospensione o revoca della licenza in caso di violazioni, delineando un regime di enforcement chiaro e deterrente.

Pur legittimando il settore, la legge precisa che gli asset virtuali non assumono lo status di moneta legale, strumenti finanziari o mezzi di pagamento nel Paese. Sono invece qualificati come proprietà digitale, la cui detenzione e il cui trasferimento sono ammessi entro i confini delle autorizzazioni concesse. Questa architettura consente di integrare l’innovazione tecnologica nell’ordinamento, mantenendo al contempo un presidio stringente sulla stabilità del sistema dei pagamenti e sulla protezione dei consumatori.

Il legislatore ha così tracciato un doppio binario: apertura regolata alle attività di mining e scambio tramite operatori accreditati, e forte delimitazione dell’uso degli asset digitali al di fuori dei canali licenziati. In questo modo il Paese mira a catalizzare investimenti e sviluppo infrastrutturale nel digitale, minimizzando i rischi di arbitraggio normativo, riciclaggio e frodi, e allineandosi a standard di trasparenza e controllo coerenti con le priorità nazionali.

Limitazioni d’uso quotidiano e pagamenti

La normativa ribadisce che, nonostante la legittimazione di mining ed exchange, l’impiego delle criptovalute nelle transazioni di tutti i giorni resta precluso. Gli asset virtuali non hanno corso legale e non sono qualificati come strumenti di pagamento: di conseguenza, il regolamento vieta il regolamento di beni, servizi e obbligazioni in criptovalute al di fuori delle infrastrutture autorizzate. Le operazioni di pagamento nel mercato domestico devono continuare a transitare attraverso i canali ufficiali presidiati dallo Stato, in linea con la politica di tutela dell’integrità del sistema dei pagamenti nazionali.

Per i residenti, è consentita la detenzione e l’acquisto di beni digitali a titolo di proprietà, ma ogni utilizzo deve rimanere circoscritto alle finalità ammesse dalla legge e ai soggetti licenziati. Non è quindi permesso usare Bitcoin o altri token per saldare transazioni commerciali, stipendi o rimesse; tali pratiche ricadrebbero nell’ambito delle attività non autorizzate, con conseguente esposizione a sanzioni amministrative e alla possibile confisca degli strumenti impiegati.

Il divieto di impiego come mezzo di pagamento si accompagna a requisiti rafforzati di tracciabilità e di segregazione operativa: gli eventuali trasferimenti consentiti devono essere eseguiti tramite piattaforme con licenza e soggetti a controlli KYC/AML, mentre i wallet custodial autorizzati sono tenuti a mantenere registri completi delle movimentazioni. In parallelo, i soggetti economici non finanziari sono dissuasi dall’accettare criptovalute in qualunque forma, poiché tali incassi non sono riconosciuti ai fini della contabilità ufficiale né validi per l’adempimento di obbligazioni fiscali o civili.

Queste limitazioni preservano la centralità delle infrastrutture di pagamento fiat e mitigano i rischi di volatilità, arbitraggio e riciclaggio. La funzione delle valute digitali è così confinata all’ambito dell’investimento e dell’innovazione tecnologica regolata, senza interferire con la circolazione monetaria interna. Le autorità mantengono poteri di intervento tempestivo in caso di utilizzi difformi, inclusa la sospensione dell’operatività di soggetti coinvolti e il blocco di flussi riconducibili a pagamenti non conformi.

Licenze, vigilanza e conformità fiscale

Il rilascio delle licenze per exchange, custodian e mining farm è subordinato a requisiti patrimoniali, organizzativi e di governance che includono controlli interni indipendenti, funzioni di risk management, procedure KYC/AML e conservazione sicura delle chiavi. Le domande sono valutate dal Ministry of Finance and Economy con approvazione finale del Cabinet of Ministers, che può imporre condizioni operative specifiche e limiti alla portata dei servizi erogati. Gli operatori licenziati devono implementare infrastrutture resilienti, piani di continuità operativa e audit periodici su sicurezza informatica e segregazione degli asset dei clienti.

Il regime di vigilanza prevede ispezioni a cadenza programmata e verifiche straordinarie in caso di anomalie, con obblighi di reporting su volumi, tipologie di asset trattati, controparti e indicatori di rischio. La tracciabilità delle operazioni è assicurata mediante registri dettagliati e conservazione dei dati per periodi definiti, a disposizione delle autorità per finalità di contrasto a riciclaggio e finanziamento illecito. La mancata osservanza delle misure comporta sanzioni progressive fino alla sospensione o revoca della licenza, oltre a possibili segnalazioni alla magistratura competente.

Sul piano fiscale, gli operatori e gli utenti sono tenuti all’adempimento delle imposte nazionali secondo la qualificazione degli asset virtuali come proprietà digitale. I soggetti licenziati devono applicare procedure per la determinazione delle basi imponibili, emettere rendicontazioni conformi e fornire ai clienti documentazione utile alla dichiarazione dei redditi. Le plusvalenze e i proventi da attività di mining o da scambio sono soggetti a tassazione in linea con il quadro vigente, mentre i costi operativi ammessi devono essere documentati e verificabili. L’uso di canali non autorizzati o la mancata dichiarazione dei proventi può comportare accertamenti fiscali, sanzioni pecuniarie e confisca dei proventi illeciti.

Per garantire un ecosistema trasparente, le piattaforme con licenza adottano procedure di adeguata verifica calibrate al rischio, monitoraggio continuo delle transazioni e sistemi di segnalazione per operazioni sospette. I wallet custodial devono mantenere segregazione patrimoniale tra fondi dei clienti e mezzi propri, con riconciliazioni giornaliere e attestazioni periodiche rilasciate da revisori accreditati. In caso di violazioni, le autorità possono ordinare il congelamento degli asset, imporre piani di rimedio e intervenire sulla struttura di controllo per ripristinare la conformità.

La cooperazione istituzionale tra Cabinet of Ministers, Ministero delle Finanze ed Economia e altre agenzie competenti assicura l’allineamento tra supervisione prudenziale, enforcement e contrasto ai reati finanziari. L’insieme di licenze, vigilanza attiva e regole fiscali punta a promuovere l’innovazione in un quadro di trasparenza e responsabilità, preservando al contempo la stabilità del sistema e la tutela degli utenti.

