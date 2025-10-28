Turismo Invernale Svizzero Previsioni di Crescita Moderata per la Stagione 2024

Turismo Invernale Svizzero Previsioni di Crescita Moderata per la Stagione 2024

Previsioni di crescita per la stagione invernale

Le previsioni per la stagione invernale 2025/26 in Svizzera indicano una crescita moderata nel settore del turismo, con un aumento stimato dello 0,9% a 18,7 milioni di pernottamenti. Sebbene la crescita sia inferiore rispetto all’incremento del 2,3% registrato nella stagione estiva e del 2,8% dello scorso inverno, la domanda rimane solida, sostenuta da condizioni economiche interne stabili e una moderata fiducia dei consumatori. Questa espansione riflette la resilienza del mercato turistico svizzero nonostante le sfide economiche globali e le incertezze geopolitiche che pesano sul settore.

Domanda interna ed estera nei soggiorni

La domanda interna continua a rappresentare un pilastro fondamentale per il turismo invernale svizzero, con una proiezione di crescita dello 0,5% che dovrebbe portare a circa 9,4 milioni di pernottamenti da parte dei turisti svizzeri. Nonostante un contesto economico segnato da un lieve aumento della disoccupazione, la stabilità dei prezzi e un moderato miglioramento del sentiment dei consumatori offrono margini di manovra per le spese in viaggi e tempo libero.

Dal fronte estero, si prevede una crescita complessiva dell’1,3% nei pernottamenti, raggiungendo i 9,3 milioni di notti. In particolare, la domanda proveniente dall’Europa si conferma robusta, con un aumento stimato dello 0,9% a 5,5 milioni di pernottamenti, favorito dalla stabilità dell’euro rispetto al franco e da condizioni di mercato relativamente favorevoli. Al contrario, la crescita attesa dai mercati a lunga distanza appare più contenuta. Gli Stati Uniti mostrano una crescita moderata dell’1,5%, frenata dal valore debole del dollaro e dalle politiche tariffarie commerciali statunitensi, ma sostenuta dalla minore sensibilità al prezzo dei turisti americani.

La domanda asiatica rimane al di sotto dei livelli pre-crisi, con incrementi più modesti: il mercato cinese è previsto in crescita del 4,2% con 297.000 pernottamenti, l’India del 2% con 212.000 pernottamenti, mentre il resto dell’Asia mostra una variazione poco significativa, intorno allo 0,4% e 693.000 pernottamenti. Questi dati indicano un recupero lento e graduale, riflettendo gli effetti prolungati della pandemia e dinamiche economiche specifiche del continente.

Impatto delle politiche commerciali statunitensi sul turismo

L’impatto delle politiche commerciali statunitensi sul turismo svizzero è destinato a farsi sentire con maggiore intensità nella stagione estiva 2026, quando si prevedono ripercussioni più marcate sotto forma di aumento dei costi delle importazioni e calo della fiducia dei consumatori. Questi fattori potrebbero ridurre la propensione a viaggiare, compresi i flussi turistici verso l’Europa, rallentando così la crescita registrata finora. Inoltre, la situazione economica statunitense, intaccata dalle tariffe e dalle tensioni commerciali, porterà a una riduzione progressiva della spesa turistica da parte dei visitatori nordamericani.

Un’analisi a lungo termine evidenzia una trasformazione strutturale nel panorama dei mercati di origine dei turisti di lunga distanza: mentre in passato gli Stati Uniti, la Cina e l’India rappresentavano i principali vettori di crescita, cresce oggi l’importanza di nuovi mercati quali Australia, Canada, Brasile e Messico. Questa diversificazione arricchirà la composizione dei flussi turistici, rendendola più complessa ma offrendo al contempo nuove opportunità legate a tempi di viaggio differenti e a una domanda più uniformemente distribuita nell’arco dell’anno.

