Home / TECNOFITNESS / Eurospin ritira mousse di salmone Land per rischio botulino, scatta l’allerta del ministero della Salute

Ritiro mousse al salmone Eurospin: cosa sapere subito sul richiamo

La catena di supermercati Eurospin ha disposto il ritiro immediato di un lotto di mousse al salmone a marchio Land, per sospetta presenza di tossine botuliniche.

Il prodotto, confezionato in vaschette da 135 grammi e distribuito in tutta Italia, è stato richiamato il 19 marzo 2026, con avviso ufficiale pubblicato il 20 marzo dal Ministero della Salute.

L’allerta riguarda un lotto specifico, con data di scadenza 20 maggio 2026, prodotto dall’azienda Exquisa nello stabilimento di Buchloe, in Germania, per conto di Eurospin Italia.

Il richiamo è precauzionale, ma il rischio di botulismo viene considerato serio: ai consumatori viene chiesto di non consumare la mousse e di restituirla al punto vendita per il rimborso.

In sintesi:

Ritiro immediato di un lotto di mousse al salmone Land venduta da Eurospin.

Allerta per possibile presenza di tossine botuliniche, rischio grave per la salute.

Lotto interessato con scadenza 20 maggio 2026, prodotto da Exquisa in Germania.

Prodotto da non consumare: restituirlo al punto vendita per rimborso.

Dettagli sul lotto richiamato e sul rischio botulinico

L’allerta è stata inserita nella sezione “Richiami di prodotti alimentari” del sito del Ministero della Salute il 20 marzo 2026, a seguito di segnalazione del produttore.

Il prodotto coinvolto è la “Mousse con Salmone” a marchio Land, venduta esclusivamente nei supermercati Eurospin in vaschette da 135 g.

Il richiamo riguarda unicamente il lotto con termine minimo di conservazione (TMC) 20/05/2026, realizzato da Exquisa nello stabilimento di Buchloe (Germania) per Eurospin Italia.

La misura è stata adottata in via precauzionale per il sospetto di possibile contaminazione da batteri in grado di produrre tossina botulinica. Questi microrganismi possono determinare il botulismo, una forma di intossicazione alimentare rara ma potenzialmente fatale.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, anche dosi minime di tossina possono causare sintomi neurologici gravi, fino alla paralisi respiratoria. Per questo è vietato assaggiare il prodotto sospetto, anche se confezione e odore appaiono normali.

I clienti devono riportare la mousse al punto vendita, dove avranno diritto al rimborso o alla sostituzione, anche senza scontrino.

Prevenzione, segnali da monitorare e possibili sviluppi futuri

Il botulismo alimentare si manifesta da poche ore a diversi giorni dopo l’ingestione.

I sintomi principali includono visione doppia o offuscata, difficoltà a parlare e deglutire, bocca secca, palpebre cadenti, debolezza muscolare progressiva e, nei casi più gravi, insufficienza respiratoria.

La febbre di solito è assente, elemento che può ritardare il riconoscimento del problema.

Chi dovesse avvertire disturbi neurologici dopo aver consumato la mousse richiamata deve recarsi immediatamente al pronto soccorso, specificando il possibile legame con l’alimento.

Il trattamento richiede la somministrazione tempestiva di antitossina botulinica e, nei casi severi, supporto respiratorio in terapia intensiva.

Questo episodio riporta l’attenzione sul controllo delle filiere dei prodotti ittici pronti al consumo e sulla necessità per i consumatori di seguire costantemente gli avvisi del Ministero della Salute e dei supermercati, canali centrali anche per future campagne di richiamo e prevenzione.

FAQ

Qual è il lotto di mousse al salmone Eurospin richiamato?

Il lotto richiamato è la mousse con salmone Land da 135 g con termine minimo di conservazione 20/05/2026, prodotta da Exquisa per Eurospin.

Cosa devo fare se ho acquistato la mousse al salmone richiamata?

È necessario non consumare il prodotto, conservarlo confezionato e riportarlo al punto vendita Eurospin per ottenere rimborso o sostituzione.

Quali sintomi indicano possibile botulismo dopo aver consumato l’alimento?

Indicativamente, visione doppia, difficoltà a parlare o deglutire, palpebre cadenti e debolezza muscolare richiedono accesso immediato al pronto soccorso.

Posso mangiare altri prodotti a marchio Land o Eurospin?

Sì, il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato della mousse con salmone Land; gli altri prodotti restano regolarmente in vendita.

Quali sono le fonti delle informazioni su questo richiamo alimentare?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.