Assegno di inclusione, perché l’importo è limitato e come aumentarlo

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Assegno di Inclusione di marzo: quando arriva e perché può cambiare

L’INPS inizierà la lavorazione della mensilità di marzo dell’Assegno di Inclusione da martedì 24, con ricariche previste da giovedì 26 su tutto il territorio nazionale.

Il sussidio, destinato ai nuclei fragili residenti in Italia, può però risultare più alto, più basso o persino revocato rispetto ai mesi precedenti.

Il motivo principale è l’aggiornamento dell’ISEE e della DSU, che da febbraio produce nuovi importi in base ai redditi e ai patrimoni effettivi, oltre ai cambiamenti nella composizione familiare.

In sintesi:

Lavorazioni dell’Assegno di Inclusione da martedì 24, ricariche su carta da giovedì 26.

Importo variabile per aggiornamento ISEE e cambiamenti nella composizione del nucleo familiare.

Revoche e riduzioni colpiscono soprattutto nuclei senza minorenni o soggetti fragili.

L’ISEE corrente può ripristinare o aumentare il beneficio in caso di peggioramento economico.

Come l’ISEE influenza importi, tagli e revoche del sussidio

L’aggiornamento dell’ISEE, tramite nuova DSU, è il principale fattore che spiega perché l’Assegno di Inclusione oscilla nei primi mesi dell’anno. A gennaio l’INPS utilizza ancora l’indicatore precedente, mentre da febbraio entrano in gioco i nuovi valori.

Poiché l’ISEE si basa su redditi e patrimoni di due anni prima, il nuovo ISEE 2026 fotografa la situazione economica del 2024: chi ha registrato aumenti di reddito, incrementi patrimoniali o variazioni del nucleo familiare (ad esempio un minorenne che diventa maggiorenne) può vedere ridursi il sussidio.

Un ISEE più alto, l’assenza di minorenni o di persone con carichi di cura tra i 18 e i 59 anni, o la scomparsa del componente over 60 su cui era ancorata la prestazione, possono portare a importi più bassi, sospensioni o vere e proprie revoche.

Esempi pratici chiariscono l’impatto delle regole. Un nucleo con padre e madre cinquantenni e un solo figlio che compie 18 anni, senza altri minorenni o fragilità riconosciute, rischia di perdere completamente l’Assegno di Inclusione pur restando sotto le soglie patrimoniali.

Se invece, oltre al figlio diventato maggiorenne, è presente almeno un altro figlio minorenne, la prestazione continua ma con importo ridotto, perché il beneficio viene ricalcolato su un numero minore di componenti “agevolabili”.

Quando, infine, nel nucleo non restano più minorenni e non vi sono condizioni particolari di fragilità, dal mese in cui l’ultimo figlio compie 18 anni l’Assegno viene revocato.

ISEE corrente e strategie legali per recuperare l’Assegno di Inclusione

Non tutte le riduzioni o revoche sono irreversibili. Per i casi legati a peggioramenti economici, l’ordinamento prevede uno strumento chiave: l’ISEE corrente.

Se nel 2024 il nucleo disponeva di redditi o patrimoni oggi inesistenti (perdita del lavoro, chiusura attività, esaurimento risparmi), l’ISEE ordinario non fotografa più la situazione reale e può penalizzare ingiustamente l’Assegno di Inclusione.

Richiedere l’ISEE corrente consente di aggiornare l’indicatore sulla base dei redditi attuali, spesso molto più bassi, ottenendo così un ricalcolo più favorevole del sussidio.

In presenza di una revoca per superamento soglie ISEE nei primi mesi dell’anno, l’ottenimento di un ISEE corrente inferiore può permettere di presentare una nuova domanda e rientrare nella prestazione, se restano soddisfatti i requisiti familiari (minorenni, over 60, disabili, fragili in carico ai servizi sociali).

L’ISEE corrente, però, ha validità di soli 6 mesi e va monitorato con attenzione: può e deve essere rinnovato prima della scadenza, per mantenere l’importo dell’Assegno allineato al reale stato di bisogno del nucleo.

Prospettive future per famiglie e beneficiari dell’Assegno di Inclusione

La combinazione tra aggiornamenti annuali dell’ISEE e possibilità di ISEE corrente rende l’Assegno di Inclusione una misura dinamica, da gestire con attenzione strategica.

Le famiglie vulnerabili dovranno abituarsi a programmare con anticipo la presentazione della DSU, valutare subito l’opzione ISEE corrente in caso di crollo dei redditi e verificare periodicamente la composizione del nucleo ai fini dei requisiti di accesso.

Nei prossimi mesi, l’evoluzione del mercato del lavoro e dei prezzi potrebbe aumentare il numero di nuclei che, pur uscendo temporaneamente dalla prestazione, potrebbero rientrarvi sfruttando correttamente gli strumenti previsti dalla normativa ISEE.

FAQ

Quando arrivano le ricariche dell’Assegno di Inclusione di marzo?

Le ricariche della mensilità di marzo sono previste da giovedì 26, dopo l’avvio lavorazioni INPS fissato a martedì 24.

Perché l’importo dell’Assegno di Inclusione cambia tra gennaio e marzo?

Succede perché da febbraio l’INPS applica il nuovo ISEE, aggiornato con redditi e patrimoni recenti, generando aumenti, riduzioni o revoche.

In quali casi l’Assegno di Inclusione può essere revocato?

Viene revocato se non vi sono più minorenni o over 60 fragili, oppure se l’ISEE supera le soglie previste dalla normativa vigente.

Come funziona l’ISEE corrente per l’Assegno di Inclusione?

Funziona aggiornando l’ISEE ai redditi attuali. In presenza di peggioramento economico consente un ricalcolo, spesso più favorevole, della prestazione mensile.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Assegno di Inclusione e ISEE?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.