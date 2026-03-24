Home / SOCIAL MEDIA / Truffa WhatsApp prestito urgente per cure dentistiche sfrutta amici e familiari e svuota il conto

Nuova truffa del dentista su WhatsApp, come funziona e come difendersi

La cosiddetta truffa del dentista, o “Ghost Pairing”, sta colpendo in queste settimane utenti WhatsApp in tutta Italia.

I truffatori, fingendosi amici o parenti con numeri già salvati in rubrica, chiedono prestiti urgenti per cure odontoiatriche o spese notarili inesistenti.

Emergenze mediche inventate e richieste di bonifico immediate sfruttano fiducia, fretta e senso di responsabilità per estorcere somme anche di mille euro, spesso citando brand reali come DentalPro, totalmente estranei alle operazioni fraudolente.

In sintesi:

Messaggi WhatsApp da numeri in rubrica simulano amici con urgenze per il dentista.

I truffatori parlano di problemi bancari e chiedono bonifici rapidi su nuovi IBAN.

Vengono citati brand reali, come DentalPro , usati come esca credibile.

, usati come esca credibile. La difesa chiave è verificare sempre con una telefonata diretta al presunto mittente.

Come agisce il Ghost Pairing e perché è così efficace

La dinamica operativa del Ghost Pairing è semplice ma estremamente insidiosa. Tutto inizia con un messaggio apparentemente normale, proveniente da un contatto reale in rubrica, il cui account WhatsApp è stato compromesso.

Il testo segue uno schema ricorrente: *“Ho un problema con il conto, puoi anticiparmi un bonifico per il dentista? Ti ridò tutto tra due giorni”*. L’importo richiesto varia, ma spesso si aggira sui mille euro. Per rafforzare la credibilità, i criminali citano catene come DentalPro, sfruttandone la notorietà.

La stessa DentalPro ha diffuso un comunicato chiarendo di essere parte lesa: *“Circolano richieste di pagamento per preventivi del tutto falsi e ingannevoli”*. In alcuni casi emergono varianti della truffa con finti pagamenti urgenti per notai o pratiche burocratiche, sempre con scadenze immediate e toni pressanti.

Il successo dello schema dipende dalla leva psicologica: il messaggio arriva da un contatto fidato, l’urgenza impedisce di riflettere, il timore di non aiutare una persona cara spinge a pagare senza verifiche.

Le regole pratiche per riconoscere e fermare la truffa

Gli esperti di sicurezza digitale concordano: la principale difesa è rallentare. Di fronte a richieste improvvise di denaro via chat, anche se provengono da numeri conosciuti, occorre imporre una verifica esterna.

Prima di effettuare qualsiasi bonifico, bisogna chiamare direttamente l’amico o il parente, usando il numero già salvato o un canale diverso da WhatsApp, per confermare la richiesta.

Fondamentale inoltre seguire tre regole: non condividere mai codici ricevuti via SMS o chat; diffidare di ogni richiesta urgente di denaro; controllare sempre l’autenticità del mittente con una telefonata.

Le organizzazioni criminali puntano sulla quantità di profili violati: più account vengono compromessi, più aumenta la possibilità di colpire persone impreparate. Diffondere consapevolezza tra familiari e amici, soprattutto anziani o meno esperti, è oggi una delle misure di prevenzione più efficaci.

FAQ

Che cos’è la truffa del dentista su WhatsApp?

È una frode in cui criminali, usando account WhatsApp compromessi di amici o parenti, chiedono bonifici urgenti per cure odontoiatriche inesistenti, sfruttando fiducia e fretta.

Perché la truffa Ghost Pairing è difficile da riconoscere?

È difficile perché il messaggio arriva da numeri realmente salvati in rubrica, con linguaggio credibile e dettagli concreti, come cliniche o notai realmente esistenti.

Cosa devo fare se ricevo una richiesta urgente di soldi via chat?

Devi fermarti, non pagare subito, chiamare direttamente la persona con un altro canale e verificare ogni dettaglio, inclusi importo, IBAN e motivazione.

DentalPro è coinvolta nella truffa del dentista?

No, DentalPro è parte lesa. I truffatori usano il suo nome senza autorizzazione per rendere più credibili preventivi e richieste di pagamento.

Qual è la fonte delle informazioni su questa truffa?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.