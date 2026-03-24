Truffa WhatsApp prestito urgente per cure dentistiche sfrutta amici e familiari e svuota il conto
Nuova truffa del dentista su WhatsApp, come funziona e come difendersi
La cosiddetta truffa del dentista, o “Ghost Pairing”, sta colpendo in queste settimane utenti WhatsApp in tutta Italia.
I truffatori, fingendosi amici o parenti con numeri già salvati in rubrica, chiedono prestiti urgenti per cure odontoiatriche o spese notarili inesistenti.
Emergenze mediche inventate e richieste di bonifico immediate sfruttano fiducia, fretta e senso di responsabilità per estorcere somme anche di mille euro, spesso citando brand reali come DentalPro, totalmente estranei alle operazioni fraudolente.
In sintesi:
- Messaggi WhatsApp da numeri in rubrica simulano amici con urgenze per il dentista.
- I truffatori parlano di problemi bancari e chiedono bonifici rapidi su nuovi IBAN.
- Vengono citati brand reali, come DentalPro, usati come esca credibile.
- La difesa chiave è verificare sempre con una telefonata diretta al presunto mittente.
Come agisce il Ghost Pairing e perché è così efficace
La dinamica operativa del Ghost Pairing è semplice ma estremamente insidiosa. Tutto inizia con un messaggio apparentemente normale, proveniente da un contatto reale in rubrica, il cui account WhatsApp è stato compromesso.
Il testo segue uno schema ricorrente: *“Ho un problema con il conto, puoi anticiparmi un bonifico per il dentista? Ti ridò tutto tra due giorni”*. L’importo richiesto varia, ma spesso si aggira sui mille euro. Per rafforzare la credibilità, i criminali citano catene come DentalPro, sfruttandone la notorietà.
La stessa DentalPro ha diffuso un comunicato chiarendo di essere parte lesa: *“Circolano richieste di pagamento per preventivi del tutto falsi e ingannevoli”*. In alcuni casi emergono varianti della truffa con finti pagamenti urgenti per notai o pratiche burocratiche, sempre con scadenze immediate e toni pressanti.
Il successo dello schema dipende dalla leva psicologica: il messaggio arriva da un contatto fidato, l’urgenza impedisce di riflettere, il timore di non aiutare una persona cara spinge a pagare senza verifiche.
Le regole pratiche per riconoscere e fermare la truffa
Gli esperti di sicurezza digitale concordano: la principale difesa è rallentare. Di fronte a richieste improvvise di denaro via chat, anche se provengono da numeri conosciuti, occorre imporre una verifica esterna.
Prima di effettuare qualsiasi bonifico, bisogna chiamare direttamente l’amico o il parente, usando il numero già salvato o un canale diverso da WhatsApp, per confermare la richiesta.
Fondamentale inoltre seguire tre regole: non condividere mai codici ricevuti via SMS o chat; diffidare di ogni richiesta urgente di denaro; controllare sempre l’autenticità del mittente con una telefonata.
Le organizzazioni criminali puntano sulla quantità di profili violati: più account vengono compromessi, più aumenta la possibilità di colpire persone impreparate. Diffondere consapevolezza tra familiari e amici, soprattutto anziani o meno esperti, è oggi una delle misure di prevenzione più efficaci.
FAQ
Che cos’è la truffa del dentista su WhatsApp?
È una frode in cui criminali, usando account WhatsApp compromessi di amici o parenti, chiedono bonifici urgenti per cure odontoiatriche inesistenti, sfruttando fiducia e fretta.
Perché la truffa Ghost Pairing è difficile da riconoscere?
È difficile perché il messaggio arriva da numeri realmente salvati in rubrica, con linguaggio credibile e dettagli concreti, come cliniche o notai realmente esistenti.
Cosa devo fare se ricevo una richiesta urgente di soldi via chat?
Devi fermarti, non pagare subito, chiamare direttamente la persona con un altro canale e verificare ogni dettaglio, inclusi importo, IBAN e motivazione.
DentalPro è coinvolta nella truffa del dentista?
No, DentalPro è parte lesa. I truffatori usano il suo nome senza autorizzazione per rendere più credibili preventivi e richieste di pagamento.
Qual è la fonte delle informazioni su questa truffa?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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