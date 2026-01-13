Fiorello scuote RaiRadio 2: ironia tagliente sulle epurazioni, palinsesto stravolto e intoccabili nel mirino

Licenziamenti e chiusure

Rai Radio2 avvia il 2026 con tagli e stop improvvisi. Il programma Rock And Roll Circus viene chiuso senza preavviso: ai conduttori Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico è stato comunicato il 7 gennaio che il format non sarebbe tornato in onda, nonostante l’annuncio di rientro per il 17 gennaio. Sui social i due hanno ringraziato squadra e pubblico, archiviando tredici anni di trasmissione.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Parallelamente si interrompe la collaborazione tra Rai Radio2 ed Elenoire Casalegno. La conduttrice lascia “Good Morning Radio 2” dopo il mancato accordo con la direzione per una nuova collocazione, ritenuta plausibilmente già concordata. Il posto viene riassegnato a Sarah Jane Ranieri, in onda dal 12 gennaio al fianco di Max B-nario, Giuseppe Ninno Mandrake e Luca de Il Milanese Imbruttito.

Le mosse includono cancellazioni e uscite di scena, segnando una netta discontinuità con la scorsa stagione. L’aggiornamento del palinsesto invernale evidenzia una strategia di razionalizzazione dei format e delle conduzioni, con effetti immediati sui programmi storici e sulle voci di punta del canale.

Ridistribuzioni del palinsesto

Radio 2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, riduce la presenza settimanale a quattro appuntamenti, con il venerdì riservato a una selezione “best of”. La scelta concentra i contenuti e ricalibra l’offerta nella fascia di punta.

“A qualcuno piace Radio 2” con Diletta Parlangeli e Andrea Perroni viene spostato nel weekend: in onda alle 9 di sabato e domenica, presidia la fascia mattutina festiva con taglio più leggero e ritmo informativo snello.

Nella programmazione feriale delle 16.30 arrivano Nicol Angelozzi e Pippo Lorusso con “Il pomeriggio di Radio2”, pensato per coprire il drive-time esteso e consolidare la continuità editoriale tra intrattenimento e attualità.

Slitta dalle 17.30 alle 18.00 “Radio2 matti da legare”, con il team composto da Belen Rodriguez, Barty Colucci, Mario Benedetto, Vincenzo De Lucia e Francesco Arienzo. L’aggiustamento allinea la fascia del preserale agli altri blocchi, riducendo sovrapposizioni e ottimizzando flussi d’ascolto.

Le riallocazioni rispondono a una logica di ottimizzazione delle fasce strategiche: meno titoli in contemporanea, maggiore riconoscibilità dei format e rotazioni calibrate per fidelizzare il pubblico tra feriali e weekend.

L’ironica reazione di Fiorello

Fiorello apre “La Pennicanza” con una stoccata al nuovo assetto di Rai Radio2. Con tono sarcastico definisce la rete “un raggio di sole nel buio della radiofonia italiana”, poi punge sulle decisioni della direzione: “Qui stanno licenziando tutti”. Rievoca la chiusura di Rock And Roll Circus e l’uscita di Elenoire Casalegno da “Good Morning Radio 2”, collegandole agli accorciamenti e agli spostamenti che hanno toccato altre voci di punta.

L’allusione al direttore Andrea Alibrandi, indicato come dirigente in quota Lega, resta implicita ma riconoscibile nel riferimento alle “modifiche in palinsesto”. Lo showman rivendica la centralità del proprio spazio e ironizza sulla sua intoccabilità: “Noi rimaniamo qua, perché siamo intoccabili. Hanno paura di noi”.

La gag funziona come editoriale in diretta: sdrammatizza il malcontento interno e intercetta il dibattito esterno, rilanciando l’attenzione sul marchio Radio2 mentre la rete consolida la nuova griglia. L’effetto è duplice: costruzione di narrative attorno ai cambi e presidio dell’ascolto in una fase di riassetto competitivo.

FAQ