Emilio Fede ultime notizie data e dettagli funerali del noto giornalista italiano

I funerali di Emilio Fede: data, luogo e orari

Emilio Fede, figura di rilievo nel giornalismo italiano, si appresta a ricevere l’ultimo saluto in una cerimonia funebre che riunirà colleghi, amici e appassionati della sua carriera. La celebrazione avverrà giovedì 4 settembre, a Milano 2, nella chiesa di Dio Padre, con inizio previsto alle ore 16. L’officiatura sarà affidata a don Giovanni Cazzaniga, parroco della stessa chiesa, che accompagnerà la comunità nel commemorare un protagonista indiscusso della televisione e dell’informazione. Questo momento rappresenta un’occasione di riflessione sul lascito professionale e personale di Fede, che ha segnato la storia del Tg4 e del panorama mediatico nazionale.

I ricordi e le testimonianze di colleghi e amici

Il mondo del giornalismo e della televisione si mobilita per ricordare Emilio Fede attraverso le parole di chi ha condiviso con lui anni di carriera e momenti personali. Bruno Vespa ricorda i primi incontri negli anni Sessanta, sottolineando la professionalità e la dedizione di Fede, ma anche la sua capacità di creare legami autentici, evidenziando come fosse un compagno di lavoro con cui si condividevano momenti di lavoro e relax. Vittorio Feltri ne riconosce l’abilità giornalistica, pur evidenziando un carattere spigoloso, segno di un uomo forte e determinato.

Enrico Mentana aggiunge una riflessione sul lato umano, ricordando la correttezza di Fede anche nei momenti di distanza professionale, confermando la complessità di una figura mediatica tanto discussa quanto rispettata. Inoltre, Paolo Brosio, testimone diretto di un episodio emblematico, racconta l’aneddoto della macchina da scrivere lanciata da Fede, un gesto che coniuga ironia e intensità del rapporto tra colleghi, riflettendo le dinamiche e le passioni di un ambiente lavorativo vivace e talvolta turbolento.

Questi ricordi mettono in luce non solo la professionalità ma anche l’umanità di Emilio Fede, contribuendo a delineare un ritratto sfaccettato di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo italiano.

Le parole delle figlie e il ricordo della famiglia

Le figlie di Emilio Fede, Sveva e Simona, nate dal matrimonio con Diana De Feo, giornalista e politica scomparsa quattro anni fa, hanno condiviso con dolore e commozione il loro ultimo saluto al padre. Sveva ha voluto sottolineare il coraggio con cui Fede ha affrontato la malattia, evidenziando come abbia trovato serenità nel pensiero di raggiungere la madre. Questo ultimo tratto di vita è stato per lui un percorso prezioso e intenso, fatto di riflessione e di pace interiore.

Nel ricordare il padre, Sveva ha anche rimarcato l’importanza dei legami familiari, in particolare l’amore che ha unito Emilio alla madre, un rapporto fondamentale che li ha sostenuti in momenti difficili. Il tributo di Sveva si è concentrato anche sulla forza d’animo e sulla tenacia che Fede ha sempre dimostrato, insegnando ai suoi figli il valore della resilienza e della dignità, nonostante le avversità professionali e personali.

Il ricordo della famiglia aggiunge una dimensione intima a quella pubblica, rivelando un uomo che, oltre alla carriera intensa e al profilo mediatico, era un padre affettuoso e un marito devoto, la cui eredità va ben oltre il mondo dell’informazione. Le parole di Sveva e Simona confermano la complessità di una vita vissuta con passione e determinazione, ma anche con amore e profondità umana.