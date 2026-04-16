michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Tom Cruise torna Maverick nel terzo capitolo di Top Gun

Tom Cruise torna Maverick nel terzo capitolo di Top Gun

Top Gun 3 confermato da Paramount: cosa sappiamo sul nuovo sequel

La major Paramount ha confermato lo sviluppo di Top Gun 3, nuovo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise nei panni del pilota Pete “Maverick” Mitchell.
L’annuncio è arrivato a Las Vegas, durante il CinemaCon, dove lo studio ha ufficializzato la volontà di proseguire la saga dopo il clamoroso successo globale di Top Gun: Maverick, uscito nel 2022.
Il film sarà prodotto ancora da Jerry Bruckheimer e scritto da Ehren Kruger, già co-sceneggiatore del precedente capitolo.

La decisione di tornare nei cieli di Maverick arriva in un momento chiave per l’industria cinematografica, che punta sui franchise consolidati per presidiare sala, streaming e mercato globale.

In sintesi:

  • Paramount annuncia ufficialmente lo sviluppo di Top Gun 3 al CinemaCon di Las Vegas.
  • Tom Cruise torna come Pete “Maverick” Mitchell, sotto la produzione di Jerry Bruckheimer.
  • Sceneggiatura affidata a Ehren Kruger, già co-autore di Top Gun: Maverick.
  • Il successo da 1,5 miliardi di Top Gun: Maverick spinge il nuovo sequel.

Dal caso Maverick al nuovo capitolo: numeri e strategie

Top Gun: Maverick ha rappresentato uno spartiacque per Hollywood post-pandemia: con un incasso globale di circa 1,5 miliardi di dollari a fronte di un budget di 170 milioni, il film ha dimostrato l’enorme potenziale commerciale dei sequel “legacy” costruiti su brand storici.
Per Paramount, il ritorno a Top Gun è una mossa strategica: il marchio unisce pubblico adulto, nostalgia anni ’80 e spettatori più giovani, anche grazie alla rappresentazione della nuova generazione di piloti introdotta in Maverick.

In quel film, Tom Cruise interpretava un Maverick maturo, chiamato a insegnare alla nuova leva della Marina come affrontare missioni estreme, con al centro il rapporto con Bradley “Rooster” Bradshaw, figlio del compianto Goose.
Ehren Kruger, già co-autore con Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, è ora incaricato di proseguire quell’arco narrativo, bilanciando evoluzione dei personaggi, realismo militare e spettacolarità tecnica, elemento distintivo della saga.

Cast, incognite e prospettive future della saga

Finora l’unica presenza certa in Top Gun 3 è quella di Tom Cruise come Pete “Maverick” Mitchell.

Non è stato ancora confermato il ritorno del cast di Top Gun: Maverick, che includeva Miles Teller (Bradley “Rooster” Bradshaw), Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis e Manny Jacinto.

La decisione su chi tornerà avrà un impatto diretto sulla direzione narrativa: un sequel centrato sul passaggio definitivo di testimone alla nuova generazione o un ulteriore capitolo di transizione guidato da Maverick in prima linea.
Dal punto di vista industriale, il film si inserirà nel calendario delle grandi uscite evento, con un ruolo chiave per il rilancio della sala cinematografica e per l’espansione del marchio Top Gun su piattaforme digitali e prodotti derivati.

FAQ

Quando uscirà Top Gun 3 al cinema?

Al momento non è stata comunicata una data di uscita ufficiale. È realistico attendersi il film non prima di fine 2027, considerando sviluppo, riprese e post-produzione.

Tom Cruise sarà ancora protagonista assoluto del film?

Sì, è confermato che Tom Cruise tornerà come Pete “Maverick” Mitchell. Resta da definire quanto spazio narrativo sarà riservato alla nuova generazione di piloti.

Miles Teller tornerà nel ruolo di Rooster?

Al momento il ritorno di Miles Teller non è ufficiale. La sua presenza è però considerata probabile, dato il peso centrale del personaggio in Maverick.

Chi produce e scrive Top Gun 3?

Il film sarà prodotto da Jerry Bruckheimer per Paramount. La sceneggiatura è firmata da Ehren Kruger, già co-autore di Top Gun: Maverick.

Quali sono le fonti delle informazioni su Top Gun 3?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache