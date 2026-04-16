Home / SPETTACOLI & CINEMA / Tom Cruise torna Maverick nel terzo capitolo di Top Gun

Top Gun 3 confermato da Paramount: cosa sappiamo sul nuovo sequel

La major Paramount ha confermato lo sviluppo di Top Gun 3, nuovo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise nei panni del pilota Pete “Maverick” Mitchell.

L’annuncio è arrivato a Las Vegas, durante il CinemaCon, dove lo studio ha ufficializzato la volontà di proseguire la saga dopo il clamoroso successo globale di Top Gun: Maverick, uscito nel 2022.

Il film sarà prodotto ancora da Jerry Bruckheimer e scritto da Ehren Kruger, già co-sceneggiatore del precedente capitolo.

La decisione di tornare nei cieli di Maverick arriva in un momento chiave per l’industria cinematografica, che punta sui franchise consolidati per presidiare sala, streaming e mercato globale.

In sintesi:

Paramount annuncia ufficialmente lo sviluppo di Top Gun 3 al CinemaCon di Las Vegas.

annuncia ufficialmente lo sviluppo di al di Las Vegas. Tom Cruise torna come Pete “Maverick” Mitchell, sotto la produzione di Jerry Bruckheimer .

torna come Pete “Maverick” Mitchell, sotto la produzione di . Sceneggiatura affidata a Ehren Kruger , già co-autore di Top Gun: Maverick .

, già co-autore di . Il successo da 1,5 miliardi di Top Gun: Maverick spinge il nuovo sequel.

Dal caso Maverick al nuovo capitolo: numeri e strategie

Top Gun: Maverick ha rappresentato uno spartiacque per Hollywood post-pandemia: con un incasso globale di circa 1,5 miliardi di dollari a fronte di un budget di 170 milioni, il film ha dimostrato l’enorme potenziale commerciale dei sequel “legacy” costruiti su brand storici.

Per Paramount, il ritorno a Top Gun è una mossa strategica: il marchio unisce pubblico adulto, nostalgia anni ’80 e spettatori più giovani, anche grazie alla rappresentazione della nuova generazione di piloti introdotta in Maverick.

In quel film, Tom Cruise interpretava un Maverick maturo, chiamato a insegnare alla nuova leva della Marina come affrontare missioni estreme, con al centro il rapporto con Bradley “Rooster” Bradshaw, figlio del compianto Goose.

Ehren Kruger, già co-autore con Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, è ora incaricato di proseguire quell’arco narrativo, bilanciando evoluzione dei personaggi, realismo militare e spettacolarità tecnica, elemento distintivo della saga.

Cast, incognite e prospettive future della saga

Finora l’unica presenza certa in Top Gun 3 è quella di Tom Cruise come Pete “Maverick” Mitchell.

Non è stato ancora confermato il ritorno del cast di Top Gun: Maverick, che includeva Miles Teller (Bradley “Rooster” Bradshaw), Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis e Manny Jacinto.

La decisione su chi tornerà avrà un impatto diretto sulla direzione narrativa: un sequel centrato sul passaggio definitivo di testimone alla nuova generazione o un ulteriore capitolo di transizione guidato da Maverick in prima linea.

Dal punto di vista industriale, il film si inserirà nel calendario delle grandi uscite evento, con un ruolo chiave per il rilancio della sala cinematografica e per l’espansione del marchio Top Gun su piattaforme digitali e prodotti derivati.

FAQ

Quando uscirà Top Gun 3 al cinema?

Al momento non è stata comunicata una data di uscita ufficiale. È realistico attendersi il film non prima di fine 2027, considerando sviluppo, riprese e post-produzione.

Tom Cruise sarà ancora protagonista assoluto del film?

Sì, è confermato che Tom Cruise tornerà come Pete “Maverick” Mitchell. Resta da definire quanto spazio narrativo sarà riservato alla nuova generazione di piloti.

Miles Teller tornerà nel ruolo di Rooster?

Al momento il ritorno di Miles Teller non è ufficiale. La sua presenza è però considerata probabile, dato il peso centrale del personaggio in Maverick.

Chi produce e scrive Top Gun 3?

Il film sarà prodotto da Jerry Bruckheimer per Paramount. La sceneggiatura è firmata da Ehren Kruger, già co-autore di Top Gun: Maverick.

Quali sono le fonti delle informazioni su Top Gun 3?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.