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Amici 25, serale quinta puntata: svelati i tre allievi al ballottaggio

Amici 25, serale quinta puntata: svelati i tre allievi al ballottaggio

Amici 25 Serale, quinta puntata: cosa è successo in registrazione

Negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, oggi 16 aprile 2026 è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 25, in onda su Canale 5 sabato 18 aprile in prima serata.
Protagonisti sono gli allievi delle tre squadre guidate dai professori storici, chiamati a sfidarsi davanti alla giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.
La serata, con ospiti musicali Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci, vede un serrato confronto tra cantanti e ballerini, fino al ballottaggio finale che determina tre concorrenti a rischio eliminazione, il cui esito sarà comunicato da Maria De Filippi solo in casetta per limitare gli spoiler.

In sintesi:

  • Registrata la quinta puntata del Serale di Amici 25, in onda il 18 aprile su Canale 5.
  • Ospiti: Biagio Antonacci, Nicolò Filippucci, Vanessa Incontrada, Luca Laurenti e momento comico di Carlo Amleto.
  • In ballottaggio finale finiscono Riccardo, Lorenzo e Kiara, esito tenuto segreto in studio.
  • Giuria formata da Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Le tre manche, i giudizi dei prof e i concorrenti a rischio

L’architettura della puntata conferma la divisione in tre squadre: Zerbi-Celentano (Elena, Riccardo, Emiliano, Nicola), Peparini-Cuccarini (Angie, Lorenzo, Alex) ed Emanuel Lo-Pettinelli (Gard, Kiara, Alessio).
Nella prima manche, Cuccarini-Peparini sfidano Zerbi-Celentano. Il guanto di sfida tango vede Alex prevalere su Nicola, nonostante le riserve tecniche di Alessandra Celentano. Emiliano supera Angie, mentre una prova tra Lorenzo e Nicola viene annullata. La manche si chiude con la vittoria di Elena su Alex e porta Lorenzo e Alex al ballottaggio parziale: il primo risulta a rischio.

Nella seconda manche, Zerbi-Celentano affrontano Pettinelli-Lo. Il guanto “cuore” tra Riccardo e Gard premia Riccardo. Kiara batte Riccardo con un’esibizione intensa, mentre il guanto di passo a due assegna la vittoria a Nicola. Al ballottaggio interno finiscono Alessio e Kiara, con quest’ultima a rischio eliminazione.

La terza manche vede ancora contrapposte Zerbi-Celentano e Cucca-Peparini. Una comparata tra Elena e Angie premia Angie; il passo a due di Emiliano con Marisol su *Rewrite the Stars* non basta contro Alex. Al ballottaggio finiscono Riccardo, Emiliano e Nicola, con Riccardo indicato come a rischio.

Gioco, spettacolo e strategia: cosa cambia per la gara

Lo spazio di intrattenimento è affidato ad Alessandro Cattelan con il gioco Password, che coinvolge le coppie Luca Laurenti–Amadeus e Cristiano Malgioglio–Vanessa Incontrada su parole come “nacchere”, “lingerie”, “idraulico”, “cacao” e “supercalifragilistichespiralidoso”.
Malgioglio spicca riuscendo a far indovinare “cacao” con un solo indizio, confermando la vocazione del format a fondere competizione e leggerezza, elemento chiave per la tenuta di ascolti e interazioni social.

Nel ballottaggio finale, Riccardo propone Un minuto in più, Lorenzo canta Dimmelo tu, mentre Kiara presenta una coreografia su un brano inglese. La produzione sceglie di non rivelare in studio il nome dell’eliminato: sarà Maria De Filippi a comunicarlo in casetta, scelta che punta a proteggere la suspense televisiva e a contenere la circolazione di spoiler online, cruciale per il posizionamento del programma su social e piattaforme digitali.

FAQ

Quando andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25?

La quinta puntata del Serale di Amici 25 andrà in onda sabato 18 aprile 2026 in prima serata su Canale 5.

Chi sono i concorrenti finiti al ballottaggio finale nella quinta puntata?

Nel ballottaggio finale risultano coinvolti tre allievi: il cantante Riccardo, il cantante Lorenzo e la ballerina Kiara, tutti ufficialmente a rischio eliminazione.

Chi sono i giudici del Serale di Amici 25 in questa edizione?

La giuria del Serale di Amici 25 è composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, con voti determinanti per esiti manche.

Perché l’eliminato non viene annunciato in studio durante la registrazione?

L’eliminato non viene annunciato in studio per ridurre gli spoiler online. La decisione è comunicata in casetta da Maria De Filippi, preservando suspense televisiva e interesse social.

Quali sono le fonti delle anticipazioni sulla quinta puntata del Serale?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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