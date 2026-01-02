Tokenizzazione RWA guida la rivoluzione: mercati emergenti diventano il nuovo epicentro della finanza innovativa

Vantaggi competitivi dei mercati emergenti nella tokenizzazione

Jesse Knutson, responsabile delle operazioni di Bitfinex, individua nei mercati emergenti il terreno più fertile per la tokenizzazione dei real-world asset grazie a condizioni strutturali che accelerano l’adozione di strumenti digitali. In economie caratterizzate da infrastrutture finanziarie meno mature, la migrazione verso soluzioni on-chain e il regolamento in stablecoin procede con maggiore rapidità, riducendo attriti operativi e dipendenza da intermediari tradizionali. Questo vantaggio competitivo si traduce in processi di raccolta capitali più snelli, maggiore trasparenza delle transazioni e abbattimento dei costi di accesso ai mercati.

La tokenizzazione consente di rappresentare su blockchain asset fisici o strumenti finanziari tradizionali, abilitando la formazione di capitale direttamente on-chain. Nei mercati emergenti, dove l’accesso al credito è spesso frammentato e i tassi sono più elevati, la possibilità di strutturare emissioni digitali e veicoli di investimento nativi della rete amplia la platea degli investitori e velocizza i tempi di esecuzione. L’effetto più immediato è la democratizzazione dell’investimento: la frazionabilità degli asset rende possibile la partecipazione anche per piccoli risparmiatori, creando liquidità in segmenti prima riservati a operatori istituzionali.

Secondo Knutson, l’adozione di sistemi digitali nei Paesi in via di sviluppo supera le rigidità dei mercati avanzati, dove infrastrutture legacy e regolamentazioni complesse rallentano la sperimentazione. La combinazione tra pagamenti in stablecoin, identità digitale e smart contract offre un’infrastruttura di base più efficiente per emissione, regolamento e custodia degli asset tokenizzati. In questo contesto, le aziende con profili di cash flow prevedibili e prodotti a rendimento fisso emergono tra i principali beneficiari: prive di canali tradizionali competitivi, possono accedere a capitali con strutture di costo più favorevoli e con regole di distribuzione più flessibili.

Il divario tra mercati sviluppati ed emergenti si riflette anche nella composizione degli asset prioritari. Nei primi, gli strumenti a reddito fisso come Treasury e fondi del mercato monetario dominano la tokenizzazione; nei secondi, la spinta arriva dall’economia reale, dove l’attenzione converge su immobili e commodity, in linea con fabbisogni locali e cicli di domanda. Questa aderenza al contesto operativo rende i mercati emergenti catalizzatori naturali dell’innovazione: la tokenizzazione non è un esercizio di efficienza marginale, ma una risposta diretta a carenze strutturali del sistema finanziario.

La risultante è un ecosistema più inclusivo e dinamico: raccolte fondi disintermediate, migliore tracciabilità, accesso globale a veicoli di investimento e riduzione del rischio di controparte. Laddove le infrastrutture tradizionali limitano la scalabilità, la tecnologia on-chain impone un nuovo standard operativo, ponendo i mercati emergenti al centro dell’evoluzione dei capitali digitali.

Applicazioni e asset prioritari nelle economie in via di sviluppo

Nei contesti emergenti, la tokenizzazione si concentra su asset legati all’economia reale, con priorità a immobili e commodity, dove la domanda di finanziamento è strutturale e la scarsità di canali efficienti amplifica il valore dell’on-chain. La rappresentazione digitale di proprietà immobiliari consente la frazionalizzazione di edifici residenziali, commerciali e terreni, facilitando la raccolta di capitali per progetti di sviluppo e la liquidità secondaria per investitori locali e internazionali. Per le commodity, la creazione di token ancorati a risorse come metalli, agro-commodities ed energia permette di ridurre i costi di custodia documentale, migliorare la tracciabilità e offrire strumenti di copertura accessibili a operatori di piccole e medie dimensioni.

Le imprese con cash flow stabili e prodotti a rendimento fisso trovano nel modello tokenizzato un canale di finanziamento alternativo ai prestiti bancari, spesso costosi e lenti. Attraverso smart contract, i flussi di pagamento possono essere programmati e distribuiti in stablecoin, con verifica trasparente delle performance e riduzione del rischio operativo. Questo approccio si estende a strumenti come fatture commerciali, crediti di filiera e titoli garantiti da entrate ricorrenti, dove l’automazione del regolamento riduce tempi e attriti.

In parallelo, la tokenizzazione abilita mercati secondari più profondi per asset tradizionalmente illiquidi. Quote di progetti immobiliari, diritti su magazzini di commodity e partecipazioni in veicoli di investimento locali possono essere scambiate on-chain, ampliando la base di investitori e introducendo meccanismi di prezzo più efficienti. La trasparenza dei registri distribuiti migliora la due diligence, mentre le stablecoin favoriscono l’inclusione di investitori transfrontalieri, mitigando la volatilità valutaria nelle fasi di regolamento.

La priorità operativa ricade su tre vettori: titolarità chiara e verificabile degli asset sottostanti, infrastrutture di custodia compatibili con la normativa locale, e standard di attestazione per oracoli e audit on-chain. In ambito immobiliare, la connessione tra registri catastali e token richiede processi di notarizzazione digitale e procedure di escrow automatizzate. Per le commodity, la certificazione di qualità, la prova di magazzino e le polizze di assicurazione vengono integrate nel token tramite metadati verificabili, riducendo l’asimmetria informativa tra emittenti e investitori.

Rispetto ai mercati sviluppati, dove dominano Treasury e fondi del mercato monetario, queste applicazioni rispondono a esigenze immediate: finanziare infrastrutture abitative, stabilizzare i flussi di cassa delle catene di fornitura e creare strumenti di risparmio coerenti con i cicli economici locali. La combinazione di identità digitale, KYC on-chain e pagamenti programmabili consente di gestire la conformità in modo nativo, facilitando l’accesso a capitali globali e la distribuzione granulare delle quote a investitori retail senza intermediazioni pesanti.

In sintesi operativa, gli asset prioritari nelle economie in via di sviluppo sono quelli dove la tokenizzazione risolve inefficienze concrete: illiquidità strutturale, costi di transazione elevati, opacità dei processi di verifica e barriere regolamentari alla distribuzione. La messa a terra di questi casi d’uso costruisce pipeline replicabili, accelerando il passaggio da progetti pilota a emissioni con volumi significativi e liquidità sostenibile.

Prospettive di crescita e sfide verso la scala commerciale

Le stime più accreditate indicano un’espansione sostanziale del valore degli RWA tokenizzati nel prossimo decennio, con traiettorie che puntano verso soglie di capitalizzazione nell’ordine dei trilioni di dollari. I dati aggregati da RWA.xyz mostrano un mercato già significativo: circa 399,09 miliardi di dollari considerando stablecoin, cassa ed equivalenti, di cui circa 19,17 miliardi effettivamente distribuiti e rappresentati on‑chain nei principali protocolli. La dinamica riflette una domanda crescente per strumenti digitali regolati da smart contract e ancorati ad asset reali, ma la transizione dalla fase di test alla piena operatività commerciale resta il passaggio critico.

Il salto di scala dipende dalla capacità degli emittenti primari di trasformare pilot e sandbox in offerte ripetibili, con pipeline standardizzate e metriche di rischio trasparenti. Servono processi di origination certificati, policy di custodia robuste e governance di protocollo in grado di gestire eventi di stress. La standardizzazione di documentazione, flussi di cassa e diritti degli investitori è un prerequisito per coinvolgere capitali istituzionali, mentre la conformità ai requisiti KYC/AML e la verifica on-chain degli attestati diventano elementi imprescindibili per l’accesso a mercati regolamentati.

La maturazione dell’ecosistema passa anche dall’integrazione con infrastrutture tradizionali. Connettori tra registri pubblici, sistemi di pagamento domestici e depositari qualificati riducono il rischio di disallineamento tra mondo on-chain e off-chain. In parallelo, la presenza di oracoli affidabili, audit indipendenti e meccanismi di attestazione continua eleva la qualità dei dati, favorendo la costruzione di curve di rendimento credibili e comparabili con strumenti legacy.

Sul fronte regolatorio, la chiarezza delle definizioni giuridiche di token rappresentativi di asset e la portabilità transfrontaliera dei diritti economici saranno determinanti. Normative incoerenti frammentano la liquidità e aumentano i costi di compliance; per contro, framework armonizzati facilitano la quotazione su mercati secondari, la distribuzione retail controllata e l’ingresso di investitori istituzionali. In assenza di standard condivisi, l’innovazione procede a velocità differenziata, con rischio di concentrazione su poche giurisdizioni più aperte.

La tecnologia è pronta per supportare volumi maggiori, ma richiede sicurezza formale: smart contract sottoposti a code review multilivello, audit periodici, gestione delle chiavi con modelli di MPC o HSM e procedure di disaster recovery. La resilienza operativa è centrale per la continuità del servizio, così come la gestione del rischio di controparte attraverso garanzie on-chain, escrow automatizzati e politiche di overcollateralization dove necessario. Il risultato atteso è una riduzione del costo del capitale e un allargamento della base investitori, a condizione di mantenere trasparenza e verificabilità dei sottostanti.

Il percorso di adozione prevede tre fasi: consolidamento dei casi d’uso con trazione (immobiliare, commodity, credito di filiera), scalabilità tramite standard tecnici e legali, e integrazione con mercati regolamentati per la distribuzione su larga scala. La linea di demarcazione tra progetti di nicchia e prodotti mainstream sarà definita dalla capacità di dimostrare performance coerenti, bassi slippage in negoziazione e qualità dei dati sui sottostanti. In questo contesto, gli operatori in grado di coniugare emissione, compliance e liquidità secondaria diventeranno i catalizzatori del passaggio alla fase commerciale piena.

