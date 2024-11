Tokenizzazione può rivoluzionare i mercati americani se Trump apre la strada

Tokenizzazione: un’opportunità per i mercati finanziari statunitensi

La tokenizzazione ha il potenziale per rivoluzionare i mercati finanziari statunitensi, migliorando significativamente l’efficienza e la trasparenza delle transazioni. Gli asset tokenizzati possono comprendere vari strumenti finanziari tradizionali, come azioni, obbligazioni e fondi comuni, tutti rappresentati su una rete blockchain. Utilizzando smart contract programmabili, è possibile incorporare i diritti degli investitori in codici immutabili, consentendo nuove forme di innovazione. L’adozione della tecnologia blockchain offre vantaggi innegabili, come la registrazione delle transazioni su libri contabili pubblici, che accresce la trasparenza e migliora i processi di liquidazione e segnalazione delle negoziazioni.

La fiducia verso questo nuovo approccio è sostenuta anche da importanti enti come il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che ha riconosciuto il potenziale della tokenizzazione per generare nuove opportunità economiche, come evidenziato in un report di ottobre. Ci si sta già muovendo verso la tokenizzazione dei Treasury Bills statunitensi. Attualmente, i token di sicurezza stanno guadagnando spazio, ma a un ritmo inferiore rispetto alle possibilità offerte da un mercato stimato in 30 trilioni di dollari. A titolo di esempio, il fondo di liquidità digitale istituzionale USD di BlackRock (BUIDL) gestisce oltre 540 milioni di dollari, un valore che rappresenta solo una frazione dell’enorme potenziale di mercato disponibile.

È essenziale riconoscere che il contesto normativo attuale, con regole antiquate, ostacola la crescita degli emittenti di token. Senza un adeguato adattamento delle normative esistenti, il pieno sfruttamento delle potenzialità della tokenizzazione rimarrà limitato. La sfida principale consiste nel preservare i diritti e le protezioni degli investitori, come le verifiche KYC (Know Your Customer), senza compromettere i benefici unici che la tokenizzazione può offrire ai mercati finanziari statunitensi.

Riformare le normative esistenti

Affinché la tokenizzazione possa prosperare nei mercati finanziari statunitensi, è imperativo rivedere e adattare le normative correnti che governano il settore. Le regole attualmente in vigore, molte delle quali risalgono a decenni fa, non solo si rivelano inadeguate nell’affrontare le sfide contemporanee poste dalla tecnologia blockchain, ma contribuiscono anche a frenare l’innovazione. Una riforma consapevole è necessaria per integrare i punti di forza della finanza tradizionale e della finanza decentralizzata (DeFi), creando un ambiente normativo che favorisca l’adozione di asset tokenizzati.

La modifica delle normative potrebbe iniziare con un approccio flessibile alla regolamentazione, che permetta alle nuove tecnologie di coexistire con le prassi consolidate. La creazione di un quadro normativo ibrido, che incorpori elementi di decentralizzazione senza compromettere le salvaguardie degli investitori, è fondamentale. Ciò richiede una cooperazione misurata tra le istituzioni regolatorie e i leader del settore, dove l’obiettivo è quello di facilitare innovazione e crescita economica.

Inoltre, è necessaria una valutazione approfondita dei requisiti di conformità attuali. Attualmente, i requisiti KYC, che prevedono la verifica autonoma dell’identità da parte di ogni applicazione di investimento, rappresentano uno dei principali ostacoli all’adozione della tokenizzazione. Una revisione di queste regole deve considerare l’efficacia di nuovi protocolli di identità decentralizzati, come Verite di Circle, che rimuovono la necessità di condividere dati personali sensibili pur garantendo la compliance.

La riforma delle normative non deve essere vista solo come una risposta reattiva alle innovazioni, ma come un’opportunità per posizionare gli Stati Uniti all’avanguardia nel panorama globale della finanza digitale. Questo processo potrebbe anche includere l’implementazione di politiche che incentivano l’accesso alle tecnologie emergenti per gli investitori al dettaglio e istituzionali, abbattendo le barriere che attualmente limitano l’accesso a queste nuove opportunità. L’equilibrio tra protezione degli investitori e innovazione deve essere al centro di ogni riforma normativa.

Ottimizzare i processi di KYC

La complessità dei processi di verifica dell’identità, noti come KYC (Know Your Customer), rappresenta una delle principali sfide per l’implementazione della tokenizzazione nel mercato finanziario statunitense. Le normative attuali richiedono che ogni piattaforma di investimento verifiche indipendentemente l’identità degli utenti, inclusi dettagli sensibili come il patrimonio netto e l’esperienza di trading. Questo approccio risulta essere particolarmente problematico per l’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), dove l’interoperabilità e l’accesso immediato sono essenziali per il funzionamento del sistema.

Adottare procedure KYC più moderne e flessibili è fondamentale. In un contesto dove l’interconnessione è alla base dell’innovazione, i regolatori devono rivalutare le attuali linee guida. In particolare, l’implementazione di protocolli di identità decentralizzati, come quello proposto da Circle con Verite, può rappresentare una soluzione efficiente. Questo sistema permette di svolgere un’unica verifica dell’identità utile per diverse applicazioni DeFi, evitando di raccogliere dati personali. I protocolli possono eseguire automaticamente il KYC, preservando la privacy dei clienti e facilitando l’accesso ai servizi finanziari.

Un approccio basato su procedure KYC più semplificate non solo migliorerà l’efficienza dei processi, ma potrà anche stimolare l’adozione di asset tokenizzati, garantendo nel contempo le necessarie salvaguardie per gli investitori. Bisogna trovare un equilibrio tra la protezione degli utenti e la necessità di innovazione all’interno di un ecosistema sempre più competitivo.

Implementare questo cambiamento richiede collaborazioni tra i regolatori, le aziende tecnologiche e gli stakeholders del mercato. Con un adeguato supporto normativo che abbraccia l’innovazione, gli Stati Uniti hanno l’opportunità di posizionarsi come leader nel settore della tokenizzazione, facendo leva su processi KYC più agili e inclusivi, che possano fortificare la fiducia degli investitori e facilitare l’espansione del mercato.

Decentralizzare le borse valori

La decentralizzazione delle borse valori rappresenta una sfida complessa ma necessaria per l’adozione della tokenizzazione nei mercati finanziari statunitensi. Le attuali strutture di cambio si fondano su un sistema centralizzato, gestito in gran parte dalla Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), il quale svolge un ruolo cruciale nella regolamentazione e nel trattamento delle transazioni. Per integrare efficacemente i token di sicurezza nel sistema, è essenziale che strutture come la DTCC si adattino all’evoluzione delle tecnologie blockchain.

Attualmente, la DTCC sta già esplorando la possibilità di implementare soluzioni di liquidazione on-chain e ha realizzato dei piloti in un ambiente controllato, come un sottorete di Avalanche. Tuttavia, per ottenere miglioramenti significativi, la DTCC deve orientarsi verso protocolli di rete permissionless, come Ethereum e le sue soluzioni di scaling di secondo livello. Questo approccio non solo consentirebbe una maggiore flessibilità nella gestione delle transazioni, ma anche una trasparenza superiore, sfruttando le capacità della blockchain per assicurare l’integrità dei dati e la tracciabilità delle operazioni.

Un passo iniziale per la DTCC potrebbe consistere nell’utilizzare set di validatori privati che aderiscano a linee guida preventive, creando così un ponte tra i requisiti normativi esistenti e le pratiche decentralizzate. Utilizzare protocolli di restaking, come EigenLayer, potrebbe offrire un sostegno economico e stabilire regole di consenso personalizzate, rendendo possibile il passaggio verso un modello sempre più decentralizzato nel tempo.

È fondamentale risolvere le questioni legate alla sicurezza e alla fiducia in questi nuovi sistemi. La transizione verso una maggiore decentralizzazione delle piattaforme di scambio non solo valorizzerebbe le potenzialità dei token di sicurezza, ma potrebbe anche promuovere un’ulteriore innovazione nei processi di trading e di liquidità. L’obiettivo finale dovrebbe essere l’implementazione di un ecosistema robusto e fluido, che favorisca l’interazione tra risorse tradizionali e tokenizzate, aprendo la strada a una ristrutturazione dell’intero mercato finanziario statunitense.

Promuovere l’autocustodia nell’era Web3

La promozione dell’autocustodia è un aspetto cruciale per l’evoluzione dei mercati finanziari nell’era Web3. Questa transizione segna un cambiamento paradigmatico rispetto ai modelli tradizionali di custodia, che solitamente si basano su fondi detenuti in conti di intermediazione. In un contesto decentralizzato, gli investitori possono mantenere il pieno controllo delle proprie risorse attraverso portafogli non custodiali, come MetaMask, che stanno guadagnando una popolarità crescente, con circa il 70% degli utenti di criptovalute che li utilizzano.

È fondamentale che i regolatori comprendano e riconoscano questa dinamica. L’autocustodia, pur essendo un concetto relativamente nuovo nel contesto degli asset digitali, ha radici storiche nel modo in cui gli investitori gestivano le proprie azioni cartacee. In passato, si utilizzavano cassette di sicurezza per conservare i certificati azionari; oggi, i portafogli digitali offrono una forma simile di sicurezza e controllo. Pertanto, esistono già precedenti normativi che possono essere adattati per incorporare le pratiche di autocustodia nel panorama della finanza moderna.

Parallelamente, l’emergere di custodi di criptovalute di terze parti sta fornendo un’alternativa sicura per gli investitori che preferiscono una gestione esterna delle chiavi private. Questi custodi, protetti contro attacchi informatici e frodi, possono diventare una scelta abituale per molti investitori, specialmente in un ambiente in cui la sicurezza è una preoccupazione primaria. I regolatori dovrebbero non solo riconoscere questa evoluzione, ma anche facilitare l’adozione di questi strumenti, semplificando il processo di onboarding per gli utenti e promuovendo l’uso di nuove tipologie di token.

Questa promozione dell’autocustodia non deve essere vista come una sfida senza precedenti, ma piuttosto come un’opportunità per ricalibrare le normative attuali che, spesso, non riflettono le esigenze del mercato moderno. Nella continua evoluzione del settore, gli Stati Uniti possono posizionarsi come leader nell’adozione dell’autocustodia, incoraggiando pratiche sicure che possano aumentare la fiducia degli investitori e favorire una crescita sostenibile nel mercato degli asset tokenizzati.