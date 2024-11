Jungfrau Railways lancia investimenti da CHF70 milioni in innovativi impianti funiviari

Investimenti della Jungfrau Railways in nuovi impianti di risalita

La Jungfrau Railway Group ha annunciato un significativo investimento di CHF 70 milioni, mirato a implementare nuovi impianti di risalita nelle aree sciistiche di First e Kleine Scheidegg. Questa iniziativa non solo migliorerà le infrastrutture esistenti, ma contribuirà anche a garantire un’esperienza di trasporto più confortevole e sostenibile per gli utenti della montagna.

La decisione di investire in tali progetti riflette un impegno strategico verso l’innovazione nel settore del turismo in montagna, considerando che la nuova infrastruttura deve rispondere a standard contemporanei di efficienza energetica e resistenza alle condizioni atmosferiche. La Jungfrau Railway Group sta dando priorità alla modernizzazione della rete, preparandosi per le sfide future e per allinearsi alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione.

-33% HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design... 19,99€ 29,99€ PRIME PRIME disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 28 Novembre 2024 11:18

La selezione delle strutture da collocare nelle zone designate non è stata casuale; infatti, l’obiettivo è di garantire che gli investimenti si traducano in risultati tangibili per gli sciatori e per il turismo regionale. La combinazione di tecnologia all’avanguardia e una progettazione attenta alle esigenze ecologiche rappresentano la pietra angolare di questo progetto ambizioso.

In ottica di sviluppo, Jungfrau Railway Group prevede che gli eventuali costi totali del progetto potrebbero superare i CHF 100 milioni. Un chiaro segno della potenziale crescita e del valore che queste nuove installazioni apporteranno a lungo termine, tanto in termini di attrattiva turistica quanto di sostenibilità economica per la regione.

Contratti assegnati ai produttori di impianti a fune

Per la realizzazione dei nuovi impianti di risalita, la Jungfrau Railway Group ha selezionato due rinomati produttori austriaci, Doppelmayr/Garaventa e Leitner, a cui sono stati assegnati i contratti per la progettazione e costruzione delle strutture. Questa scelta rispecchia l’intenzione di assicurare il massimo livello di innovazione e qualità, elementi essenziali per affrontare le sfide di un’industria sempre più competitiva.

In particolare, Doppelmayr/Garaventa è stata incaricata di fornire il sistema “Triline”, una soluzione innovativa che prevede l’uso di tre cavi, ideale per migliorare il comfort del trasporto e garantire una maggiore efficienza energetica. Questo sistema ha dimostrato di avere una buona stabilità anche in condizioni di vento forte, insieme a una notevole capacità di carico, caratteristiche che lo rendono adatto alle esigenze della topografia montana svizzera.

La Jungfrau Railway Group punta a rinnovare la First Railway, la cui concessione scadrà nel 2034. La variante scelta per la sostituzione si colloca tra Fuhrenmatte e Grindelwald, prevedendo una nuova connessione diretta con la stazione di Grindelwald. Questo approccio non solo faciliterà l’accessibilità alle aree sciistiche, ma migliorerà anche l’esperienza globale dei visitatori.

Inoltre, la sostituzione della seggiovia Wixi-Fallboden nella zona di Kleine Scheidegg è parte integrante di questo piano, contribuendo a un’ulteriore modernizzazione dell’offerta turistica. I contratti stipulati con Dopplemayr/Garaventa e Leitner evidenziano l’impegno della Jungfrau Railway Group ad investire in tecnologie di punta, assicurando così il rispetto dei più alti standard di qualità e sicurezza nel trasporto montano.

Dettagli sul sistema “Triline” di Doppelmayr/Garaventa

Il sistema “Triline” fornito da Doppelmayr/Garaventa rappresenta un’innovazione significativa nel panorama degli impianti di risalita, progettato per elevare l’esperienza dell’utente in montagna. Questo sistema, che utilizza tre cavi, offre una stabilità straordinaria e un comfort di trasporto senza pari, particolarmente apprezzato in condizioni di vento avverso, rendendolo ideale per le caratteriste ambientali delle Alpi svizzere.

La progettazione del “Triline” si distingue per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica. Questo approccio non solo consente di ridurre il consumo di energia, ma facilita anche operazioni più sostenibili e a basse emissioni di carbonio. Gli impianti di risalita, infatti, saranno dotati di tecnologie avanzate per la gestione dell’energia, riducendo al contempo l’impatto ambientale e allineandosi con gli standard internazionali di sostenibilità.

Oltre alla sostenibilità, la capacità di carico del sistema è notevole, permettendo di trasportare un numero elevato di passeggeri in sicurezza. I lunghi spazi delle linee di corda progettate consentono una diminuzione delle colonne, migliorando così l’efficienza operativa. Questo aspetto è cruciale in alta stagione quando le affluenze turistiche raggiungono i picchi, contribuendo a una gestione più fluida degli utenti.

Il lancio dell’impianto dal Grindelwald station a First non solo promuoverà la mobilità nelle aree sciistiche, ma altererà anche positivamente la percezione della destinazione turistica, rendendola più accessibile e attraente. La Jungfrau Railway Group ha messo al centro delle sue priorità la modernizzazione delle infrastrutture, e la scelta del sistema “Triline” ne rappresenta un chiaro esempio, mirato a soddisfare le future esigenze di viaggiatori e sportivi.

Progetti per la ristrutturazione della First Railway

La Jungfrau Railway Group intende avviare un ambizioso progetto di ristrutturazione della First Railway, che sarà realizzato in conformità alle moderne necessità di trasporto e accessibilità. La concessione attuale scadrà nel 2034, il che ha reso fondamentale l’adozione di misure proattive per garantire l’adeguamento delle infrastrutture ai futuri standard di efficienza e comfort. La ristrutturazione prevede un importante intervento volto a migliorare l’intera esperienza per gli utenti delle montagne.

Una delle principali novità sarà l’installazione di un nuovo sistema di trasporto che collegherà direttamente la stazione di Grindelwald con l’area di First. L’alternativa scelta, tra Fuhrenmatte e Grindelwald, mira a facilitare l’accesso per gli sciatori e le famiglie, rendendo più rapida la connessione con le principali attrazioni turistiche. Questo sviluppo non solo risponderà alle esigenze logistiche, ma si allinea anche con la strategia generale della Jungfrau Railway Group di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori, estendendo così il periodo di operatività e sostenendo l’economia locale.

In aggiunta al potenziamento della linea ferroviaria, il progetto include la costruzione di un nuovo mountain lodge su First. Tale struttura non solo offrirà ai visitatori un luogo di ristoro e conforto, ma contribuirà anche ad elevare l’offerta globale di servizi nella zona. La creazione di spazi adeguati sarà chiave nel favorire un ambiente che attragga sciatori, escursionisti e famiglie, rendendo la destinazione ancora più appetibile.

Come parte integrante della modernizzazione, l’implementazione di sistemi di innevamento riveste un ruolo cruciale. Con investimenti supplementari, il Gruppo prevede di migliorare la qualità della neve, assicurando condizione ottimali per gli sport invernali. Questo non solo aumenterà la soddisfazione dei clienti, ma garantirà anche un offset importante contro le sfide dei cambiamenti climatici.

Piani per la sostituzione della seggiovia Wixi-Fallboden

La Jungfrau Railway Group ha definito con precisione i piani per la sostituzione della seggiovia Wixi-Fallboden nell’area sciistica di Kleine Scheidegg, le cui concessioni hanno scaduto a fine ottobre 2022. Questa operazione si inquadra all’interno di un progetto più ampio, finalizzato a rinnovare e potenziare le infrastrutture esistenti in risposta a una domanda crescente nell’ambito del turismo in montagna. L’obiettivo è chiaro: garantire a sciatori e visitatori un’esperienza migliore e più efficiente.

Lavorando con il produttore Leitner, il Gruppo prevede l’installazione di un nuovo impianto di risalita a sei posti, progettato per essere operativa nella stagione invernale 2026/2027, con un investimento stimato di CHF 13 milioni. Questa nuova seggiovia rappresenterà non solo un upgrade tecnologico, ma anche un miglioramento in termini di capacità di trasporto, sicurezza e comfort per gli utenti.

Un aspetto che distingue questo progetto è la previsione di una rapida pianificazione spaziale, che è cruciale per accelerare i tempi di realizzazione. La Jungfrau Railway Group si sta impegnando a garantire che il nuovo impianto si integri armoniosamente nell’ambiente montano, rispettando le normative locali e coinvolgendo i vari stakeholder nella fase di sviluppo. La trasparenza e il dialogo con i proprietari terrieri saranno fondamentali per affrontare eventuali preoccupazioni legate all’impatto ambientale e alla gestione del territorio.

Il rinnovo della seggiovia Wixi-Fallboden si allinea con le tendenze attuali nel settore del turismo alpino, che richiede infrastrutture innovative e sostenibili. Questa sostituzione non solo migliorerà l’accesso a piste di sci di alta qualità, ma rafforzerà anche la competitività dell’area di Kleine Scheidegg come destinazione scelta per sportivi e famiglie. Con questa iniziativa, la Jungfrau Railway Group dimostra un forte impegno verso lo sviluppo di un’offerta turistica che possa attrarre visitatori anche in un contesto di sfide climatiche e economiche.