Usi sorprendenti degli Agenti Basati e dell’Assistente AI di Near

Agenti Basati e le Loro Applicazioni Rivoluzionarie

Negli ultimi mesi, l’attenzione si è concentrata sulle potenzialità degli agenti basati nel contesto delle criptovalute. La possibilità di costruire agenti AI in grado di gestire autonomamente le transazioni crittografiche rappresenta un concetto innovativo che potrebbe trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con la loro economia digitale. Immaginate un agente in grado di monitorare continuamente le proprie transazioni e di eseguire operazioni di profit-taking, garantendo così che le proprie responsabilità fiscali siano sempre sotto controllo.

Inoltre, l’idea di un agente in grado di riequilibrare automaticamente un portafoglio criptografico offre la possibilità di ottimizzare gli investimenti, con profitti che si dirigono verso asset di valore comprovato come Bitcoin, Ethereum e Solana, evitando il rischio di accumulare monete poco affidabili. Nemil Dalal, direttore senior della Coinbase Developer Platform, sottolinea come questo rappresenti solo la punta dell’iceberg delle possibilità offerte dagli agenti basati. La creazione di strumenti AI per facilitare lo sviluppo di idee innovative è un passo fondamentale verso l’apertura a più di un milione di sviluppatori pronti a costruire su Base.

Il focus non è solamente sull’ottimizzazione delle pratiche di trading, ma anche sulla creazione di esperienze utente più fluide e accessibili. In uno scenario in cui le tecnologie AI stanno evolvendo rapidamente, la capacità di realizzare applicazioni che possono essere costruite partendo semplicemente da alcune richieste basilari sarà cruciale. Questo cambiamento non solo democratizzerà il processo di sviluppo, ma potrebbe anche portare a un’era in cui tutti, indipendentemente dalle proprie capacità tecniche, possano contribuire all’ecosistema delle criptovalute.

Ottimizzazione automatica del portafoglio crittografico

La gestione del portafoglio crittografico è un aspetto cruciale per ogni investitore nel settore delle criptovalute, e l’introduzione di agenti AI in questo ambito rappresenta una vera e propria rivoluzione. Immaginate un agente in grado di monitorare costantemente le vostre partecipazioni e di effettuare riassetti strategici in base alle performance di mercato. Questo sarebbe non solo un risparmio di tempo considerevole, ma anche un approccio più razionale rispetto alle tradizionali decisioni di investimento manuali, spesso influenzate da emozioni e da tentennamenti.

Un agente optimizzatore potrebbe programmare operazioni automatiche di profit-taking, riducendo sistematicamente le esposizioni in asset meno performanti e ridistribuendo i guadagni verso criptovalute di maggiore valore e stabilità come Bitcoin, Ethereum e Solana. Questa strategia di gestione attiva aiuta a prevenire la concentrazione di risorse in monete poco affidabili, soprattutto in un mercato delle criptovalute noto per la sua volatilità e i frequenti cambiamenti di tendenza. L’idea di un agente che necessiti di intervento umano solo per operazioni di alta valore si traduce in una maggiore sicurezza e controllo per gli investitori.

Inoltre, come sottolineato da Nemil Dalal, questa automazione permette l’emergere di applicazioni chesemplificano e democratizzano l’accesso all’investimento, rendendo strumenti avanzati disponibili anche a chi non possiede competenze tecniche approfondite. Il futuro degli investimenti crittografici non è solo una questione di profitti, ma di come le tecnologie emergenti possono trasformare l’esperienza degli utenti, consentendo a ogni investitore di vedere crescere in modo più organico e meno dispendioso il proprio portafoglio crittografico. In ultima analisi, l’introduzione di agenti per l’ottimizzazione del portafoglio potrebbe segnare un passo significativo verso una più inclusiva economia digitale.

Interfaccia vocale per il wallet crypto

L’emergere di interfacce vocali per i portafogli crittografici sta segnando una svolta significativa nell’esperienza utente nel settore delle criptovalute. Grazie a progetti come Brian Knows AI, gli utenti possono ora interagire con i propri wallet utilizzando il linguaggio naturale, semplificando operazioni precedentemente complesse. La capacità di impartire comandi semplici, ad esempio per inviare criptovalute o eseguire transazioni specifiche, elimina la necessità di comprendere tecnicismi come chiavi private o indirizzi di wallet incomprensibili.

Durante un evento dedicato agli agenti basati, Nemil Dalal ha affermato: “In sostanza, puoi parlare in modo naturale al tuo wallet”. Questa innovazione non solo rende la gestione delle criptovalute più accessibile, ma amplia le opportunità per coloro che potrebbero sentirsi intimiditi dall’interfaccia tradizionale dei wallet. Immaginate un utente che, anziché navigare attraverso un complesso sistema di menu, possa semplicemente dire: “Invia 0.5 Ethereum a Marco”. Questo schema di interazione favorisce un rallentamento dell’apprendimento e una maggiore adozione della tecnologia da parte di chi non ha familiarità con gli aspetti tecnici delle criptovalute.

Il progetto è attualmente costruito su un’infrastruttura API che supporta modelli come OpenAI, Claude e anche opzioni open-source, rendendo gli strumenti accessibili a una vasta gamma di sviluppatori e utenti. La roadmap futura prevede ulteriori sviluppi per migliorare l’intelligenza artificiale alla base di queste interfacce, con l’obiettivo di semplificare sempre di più le interazioni e di comprendere meglio le esigenze degli utenti.

Inoltre, la popolarità di tale tecnologia è strettamente legata alla visione di Base di raggiungere un miliardo di utenti sulla piattaforma. La promozione di strumenti intuitivi e facilitatori dell’accesso per gli utenti è al centro di questa missione. La semplicità nell’interazione attraverso un’interfaccia vocale potrebbe non solo attrarre nuove leve di investitori, ma anche creare un ecosistema di utenti più informati e partecipativi nella gestione delle loro finanze digitali.

Creazione di agenti ispirati a investitori celebri

Un’idea intrigante che sta emergendo nel panorama degli agenti basati è quella di creare agenti ispirati a investitori di successo reali, come Warren Buffett. Questo tipo di agente sarebbe programmato per replicare le strategie di investimento di personalità famose, offrendo ai suoi utenti la possibilità di avvalersi di script di successo nel contesto criptovalutario. L’idea non è solo un esercizio di immaginazione; rappresenta un’opportunità pratica di ottimizzare le scelte d’investimento utilizzando l’approccio collaudato degli esperti.

Durante una conversazione, Nemil Dalal ha sottolineato che non si tratta soltanto di una follia: “Sono entusiasta di questo concetto. L’idea è di addestrare un agente a imitare le posizioni e le decisioni di un investitore emblematico. Anche se Buffett non è particolarmente favorevole alle criptovalute, il concetto rimane valido come esempio di applicazione.” La possibilità di interagire con un agente che incorpora le filosofie di investimento di figure rispettate potrebbe cambiare le dinamiche delle decisioni degli investitori, rendendo più comprensibili e accessibili strategie sofisticate.

Ad esempio, un agente che segue il principio di investire in aziende stabili e di lungo termine, pur utilizzando l’analisi dati per il trading crypto, potrebbe fornire ai gran parte degli investitori un vantaggio significativo, specialmente in un mercato noto per la sua volatilità. La creazione di strategie personalizzate basate su noti guru dell’investimento non solo amplifica la diversificazione del portafoglio ma incoraggia anche un approccio più informato e disciplinato alla gestione degli asset.

Tuttavia, è cruciale considerare le limitazioni di tali approcci. Un esempio emblematico è dato dall’atteggiamento di Buffett nei confronti delle criptovalute. È chiaro che collegare le scelte d’investimento di tali figure a un settore così nuovo e incerto può essere complesso. Nonostante ciò, la creazione di agenti ispirati a investitori di successo offre non solo la possibilità di sfruttare conoscenze consolidate, ma anche di coinvolgere una più ampia audience nel mondo degli investimenti, trasformando l’approccio complessivo e democratizzando il potere dell’informazione nel marketplace attuale.

Futuro degli agenti AI nel mondo crypto

La congiunzione tra intelligenza artificiale e criptovalute non segna solo un’evoluzione delle tecnologie esistenti, ma abbraccia anche un futuro promettente per gli agenti AI. Questi strumenti innovativi stanno cominciando a tracciare un nuovo percorso nel quale le barre di accesso per i neofiti e gli investitori più esperti si abbassano significativamente. Con un numero limitato di sviluppatori attualmente operanti nel settore blockchain, la democratizzazione del processo di creazione di applicazioni decentralizzate (DApp) è un punto cruciale. Progetti come quelli su Base e Near sono orientati a incentivare l’adozione da parte di una vasta platea di utenti.

L’infrastruttura Agents di Base è progettata per eliminare le barriere tradizionali del coding, consentendo a chiunque abbia un’idea valida di dar vita a soluzioni personalizzate. Secondo Nemil Dalal, la crescita di Base prevede un incremento di produttività che trascende le capacità attuali e si prepara a realizzare applicazioni straordinarie con semplici indicazioni. Questo indica non solo un miglioramento degli strumenti disponibili, ma anche un cambio di paradigma in cui l’interesse verso lo sviluppo di tecnologie blockchain è replicabile su scala globale.

Un aspetto fondamentale del futuro degli agenti AI è la loro capacità di adattarsi a vari ambiti, non limitandosi solo ai mercati crittografici. Attività come il trading, la gestione di portafogli e l’interazione con altre reti saranno facilitate attraverso l’intelligence artificiale, dove ogni agente potrà operare in modo autonomo abilitando scambi cross-chain e servizi Web2. In questo modo, la connessione tra il mondo delle criptovalute e quello consueto si rafforza, favorendo l’integrazione di funzionalità nuove e più complesse.

Frontiere come l’assunzione di agenti in grado di operare autonomamente aumentano il potenziale del settore. La progettazione di sistemi avanzati permetterà di favorire operazioni più sicure e fluidi, pur mantenendo la supervisione umana nei processi di spesa. La pianificazione di futuri sviluppi sembra quindi ambiziosa: un ecosistema in cui chiunque, anche senza competenze tecniche, potrà sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare la propria esperienza nel mondo finanziario digitale.