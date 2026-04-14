michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Titta Angellotti rompe il silenzio su Raffaella Fico e Armando Izzo

Titta Angellotti rompe il silenzio su Raffaella Fico e Armando Izzo

Raffaella Fico, Armando Izzo e Titta Angellotti: cosa sta davvero accadendo

Il nuovo capitolo del triangolo tra Raffaella Fico, il calciatore Armando Izzo e l’ex moglie Titta Angellotti esplode sui social dopo l’ultima puntata di Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato la fine inattesa della relazione e il dolore per la perdita del bambino. Poche ore dopo, su Instagram, l’ex moglie del difensore ha pubblicato una frase allusiva e un mazzo di rose rosse con biglietto “Ti amo”, alimentando il sospetto di un riavvicinamento con il calciatore. Il caso, nato in tv e amplificato online, riapre interrogativi su tempi, dinamiche e verità della rottura, mentre i diretti interessati continuano a non rilasciare dichiarazioni ufficiali.

In sintesi:

  • Raffaella Fico a Verissimo racconta la rottura improvvisa con Armando Izzo.
  • Titta Angellotti reagisce sui social con una frase che insinua una “verità nascosta”.
  • Un mazzo di rose rosse con biglietto “Ti amo” alimenta l’ipotesi di riavvicinamento.
  • Nessuna conferma ufficiale: restano dubbi su tempi e motivazioni della separazione.

Dall’intervista tv ai segnali social: cronologia di un triangolo mediatico

Nel salotto di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha descritto la fine della storia con Armando Izzo come una rottura brusca, avvenuta mentre la coppia stava “costruendo una famiglia”.

“Improvvisamente ha scelto di andare via. Vivevamo insieme… Stavamo costruendo una famiglia”, ha raccontato, ricordando anche la dolorosa perdita del bambino atteso dalla coppia.

Secondo la showgirl, sarebbe stato Izzo a chiedere una pausa, senza spiegazioni dettagliate. La narrazione ha fatto rapidamente il giro del web, rilanciata dai social e dai portali di spettacolo.

In parallelo, l’ex moglie Titta Angellotti ha pubblicato su Instagram una storia con la frase: “Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino dove possono spingersi”. Una frase percepita come risposta indiretta all’intervista, quasi a rivendicare una versione diversa dei fatti. A corredo, l’immagine di un grande mazzo di rose rosse con biglietto “Ti amo”, identico – per gesto e simbolica – a un regalo che Izzo aveva dedicato in passato alla Fico. Secondo indiscrezioni riportate da Fanpage, il calciatore starebbe tentando di ricucire il matrimonio con Angellotti, chiuso circa un anno fa.

Scenari futuri e impatto mediatico sulla credibilità dei protagonisti

L’intreccio tra apparizioni tv e messaggi allusivi sui social apre ora a due piani: quello privato, con un possibile riavvicinamento tra Armando Izzo e Titta Angellotti, e quello pubblico, in cui l’immagine di Raffaella Fico si lega al racconto di un abbandono inatteso.

In assenza di smentite o conferme ufficiali, la gestione comunicativa dei tre protagonisti diventa decisiva: ulteriori dettagli, o un eventuale chiarimento congiunto, potrebbero ridefinire responsabilità, tempi della rottura e percezione mediatica del triangolo, tema destinato a restare centrale nel dibattito social e nei talk televisivi di costume.

FAQ

Chi è oggi la compagna ufficiale di Armando Izzo?

Attualmente non risulta alcuna compagna ufficiale confermata da Armando Izzo. Le indiscrezioni parlano di un possibile riavvicinamento con Titta Angellotti, ma mancano dichiarazioni pubbliche.

Cosa ha detto esattamente Raffaella Fico sulla rottura con Izzo?

Raffaella Fico ha dichiarato che Armando Izzo avrebbe lasciato la casa “improvvisamente”, mentre convivano e progettavano una famiglia, dopo un periodo segnato dalla perdita del loro bambino.

La storia Instagram di Titta Angellotti è rivolta a Raffaella Fico?

È verosimile che lo sia: la frase sulla “verità” pubblicata da Titta Angellotti è apparsa poche ore dopo l’intervista di Raffaella Fico, suggerendo un riferimento diretto.

Il mazzo di rose rosse indica un ritorno di fiamma tra Izzo e Angellotti?

Non esistono conferme ufficiali. Tuttavia, il mazzo di rose rosse con biglietto “Ti amo” è stato letto come forte indizio di riavvicinamento sentimentale.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa vicenda?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache