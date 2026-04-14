Home / SPETTACOLI & CINEMA / Titta Angellotti rompe il silenzio su Raffaella Fico e Armando Izzo

Raffaella Fico, Armando Izzo e Titta Angellotti: cosa sta davvero accadendo

Il nuovo capitolo del triangolo tra Raffaella Fico, il calciatore Armando Izzo e l’ex moglie Titta Angellotti esplode sui social dopo l’ultima puntata di Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato la fine inattesa della relazione e il dolore per la perdita del bambino. Poche ore dopo, su Instagram, l’ex moglie del difensore ha pubblicato una frase allusiva e un mazzo di rose rosse con biglietto “Ti amo”, alimentando il sospetto di un riavvicinamento con il calciatore. Il caso, nato in tv e amplificato online, riapre interrogativi su tempi, dinamiche e verità della rottura, mentre i diretti interessati continuano a non rilasciare dichiarazioni ufficiali.

In sintesi:

Raffaella Fico a Verissimo racconta la rottura improvvisa con Armando Izzo .

a Verissimo racconta la rottura improvvisa con . Titta Angellotti reagisce sui social con una frase che insinua una “verità nascosta”.

reagisce sui social con una frase che insinua una “verità nascosta”. Un mazzo di rose rosse con biglietto “Ti amo” alimenta l’ipotesi di riavvicinamento.

Nessuna conferma ufficiale: restano dubbi su tempi e motivazioni della separazione.

Dall’intervista tv ai segnali social: cronologia di un triangolo mediatico

Nel salotto di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha descritto la fine della storia con Armando Izzo come una rottura brusca, avvenuta mentre la coppia stava “costruendo una famiglia”.



“Improvvisamente ha scelto di andare via. Vivevamo insieme… Stavamo costruendo una famiglia”, ha raccontato, ricordando anche la dolorosa perdita del bambino atteso dalla coppia.

Secondo la showgirl, sarebbe stato Izzo a chiedere una pausa, senza spiegazioni dettagliate. La narrazione ha fatto rapidamente il giro del web, rilanciata dai social e dai portali di spettacolo.

In parallelo, l’ex moglie Titta Angellotti ha pubblicato su Instagram una storia con la frase: “Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino dove possono spingersi”. Una frase percepita come risposta indiretta all’intervista, quasi a rivendicare una versione diversa dei fatti. A corredo, l’immagine di un grande mazzo di rose rosse con biglietto “Ti amo”, identico – per gesto e simbolica – a un regalo che Izzo aveva dedicato in passato alla Fico. Secondo indiscrezioni riportate da Fanpage, il calciatore starebbe tentando di ricucire il matrimonio con Angellotti, chiuso circa un anno fa.

Scenari futuri e impatto mediatico sulla credibilità dei protagonisti

L’intreccio tra apparizioni tv e messaggi allusivi sui social apre ora a due piani: quello privato, con un possibile riavvicinamento tra Armando Izzo e Titta Angellotti, e quello pubblico, in cui l’immagine di Raffaella Fico si lega al racconto di un abbandono inatteso.

In assenza di smentite o conferme ufficiali, la gestione comunicativa dei tre protagonisti diventa decisiva: ulteriori dettagli, o un eventuale chiarimento congiunto, potrebbero ridefinire responsabilità, tempi della rottura e percezione mediatica del triangolo, tema destinato a restare centrale nel dibattito social e nei talk televisivi di costume.

FAQ

Chi è oggi la compagna ufficiale di Armando Izzo?

Attualmente non risulta alcuna compagna ufficiale confermata da Armando Izzo. Le indiscrezioni parlano di un possibile riavvicinamento con Titta Angellotti, ma mancano dichiarazioni pubbliche.

Cosa ha detto esattamente Raffaella Fico sulla rottura con Izzo?

Raffaella Fico ha dichiarato che Armando Izzo avrebbe lasciato la casa “improvvisamente”, mentre convivano e progettavano una famiglia, dopo un periodo segnato dalla perdita del loro bambino.

La storia Instagram di Titta Angellotti è rivolta a Raffaella Fico?

È verosimile che lo sia: la frase sulla “verità” pubblicata da Titta Angellotti è apparsa poche ore dopo l’intervista di Raffaella Fico, suggerendo un riferimento diretto.

Il mazzo di rose rosse indica un ritorno di fiamma tra Izzo e Angellotti?

Non esistono conferme ufficiali. Tuttavia, il mazzo di rose rosse con biglietto “Ti amo” è stato letto come forte indizio di riavvicinamento sentimentale.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa vicenda?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.