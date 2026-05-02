Verissimo svela le nuove Storie imperdibili da rivedere oggi

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Verissimo – Le Storie torna il 2 e 3 maggio su Canale 5

Il 2 e 3 maggio torna su Canale 5 Verissimo – Le Storie, versione antologica del talk condotto da Silvia Toffanin. Dallo studio Mediaset di Cologno Monzese, il programma ripropone le interviste più intense della stagione, alternate a contenuti inediti pensati per chi segue il programma in tv e in streaming. L’appuntamento è fissato nel weekend pomeridiano di Mediaset, alle 16.30, in una fascia oraria strategica per l’intrattenimento familiare. L’obiettivo è valorizzare i momenti più significativi del salotto di Verissimo, confermando la linea editoriale basata su confessioni autentiche, empatia e cura del racconto biografico, pilastri che hanno reso il format uno dei punti fermi del palinsesto.

In sintesi:

Il 2 e 3 maggio torna su Canale 5 Verissimo – Le Storie con Silvia Toffanin .

con . In onda il meglio della stagione con interviste a Ditonellapiaga , Eva Riccobono , Martina Colombari , Manuela Arcuri .

, , , . Spazio alla nuova commedia di Ilenia Pastorelli , L’amore sta bene su tutto , dal 6 maggio al cinema.

, , dal 6 maggio al cinema. Replica integrale e clip disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Ospiti, contenuti e ruolo di Verissimo nel palinsesto Mediaset

La puntata di sabato 2 maggio si profila particolarmente densa. Silvia Toffanin ripercorre alcune delle interviste più apprezzate dell’anno, partendo da Ditonellapiaga, cantautrice rivelazione che, dopo il successo a Sanremo e la vittoria nella serata delle Cover, ha consolidato la propria presenza nel panorama pop italiano. Spazio poi a Eva Riccobono, che nello studio di Verissimo ha condiviso con rara trasparenza passaggi cruciali del suo percorso tra moda, cinema e maternità.

Ritorna anche la conversazione con Martina Colombari, icona di eleganza televisiva, protagonista di un’intervista molto personale, e quella con Manuela Arcuri, impegnata a costruire un nuovo capitolo professionale e familiare. Il blocco dedicato alle novità guarda invece a Ilenia Pastorelli, attesa al cinema con la commedia L’amore sta bene su tutto, in uscita il 6 maggio: un’occasione per intrecciare promozione cinematografica e racconto biografico. Tra gli ospiti del sabato figura anche Alessandra Battaglia, a conferma della vocazione del programma per storie femminili forti e riconoscibili dal grande pubblico.

Parallelamente, Verissimo – Le Storie consolida il ruolo del talk nel weekend di Canale 5. La replica in streaming su Mediaset Infinity consente una fruizione on demand, con puntate integrali e segmenti singoli, coerente con le nuove abitudini digitali.

La filosofia di Silvia Toffanin e le prospettive future del format

Verissimo resta un asset strategico per Mediaset perché coniuga racconto emotivo e continuità editoriale. Silvia Toffanin ha più volte ribadito la sua linea: “La sfida vera per me è sempre con me stessa e sulla qualità dei contenuti”. Una scelta che l’ha portata a rinunciare a diverse prime serate, preferendo consolidare il salotto del weekend prima di sperimentare con cautela il prime time.

Questa coerenza aumenta la fiducia del pubblico e rende Verissimo – Le Storie non un semplice “best of”, ma uno strumento di narrazione continuativa, capace di dare nuova vita alle interviste più significative e di anticipare temi e personaggi che potrebbero diventare centrali nelle prossime stagioni televisive e sulle piattaforme digitali.

FAQ

Quando va in onda Verissimo – Le Storie nel weekend di maggio?

Va in onda sabato 2 e domenica 3 maggio alle 16.30 su Canale 5, all’interno del pomeriggio Mediaset dedicato all’intrattenimento familiare.

Dove rivedere le puntate e le clip di Verissimo – Le Storie?

È possibile rivedere puntate integrali e singole interviste gratuitamente su Mediaset Infinity, disponibile via web, app mobile e smart TV.

Chi sono gli ospiti principali della puntata di sabato 2 maggio?

Gli ospiti principali sono Ditonellapiaga, Eva Riccobono, Martina Colombari, Manuela Arcuri, Ilenia Pastorelli e Alessandra Battaglia.

Quale film promuove Ilenia Pastorelli a Verissimo – Le Storie?

Ilenia Pastorelli presenta la commedia L’amore sta bene su tutto, in uscita nelle sale cinematografiche italiane dal 6 maggio.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Verissimo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.