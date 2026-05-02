Home / SOCIAL MEDIA / Silvia Salis vince causa per insulti sui social e devolve il risarcimento in beneficenza

Insulti sessisti sui social, la risposta legale di Silvia Salis

Silvia Salis, sindaca di Genova, ha ottenuto un risarcimento di 5.000 euro dal primo hater che l’aveva insultata pesantemente sui social, definendola p*****a.

Il caso, avvenuto in Italia e reso noto il 2 maggio 2026, segna l’avvio di una serie di querele contro gli autori di offese sessiste e violente online.

La decisione di devolvere l’intera somma a centri antiviolenza trasforma l’azione legale in un segnale politico e culturale: dimostrare che l’odio in rete ha conseguenze concrete e può essere convertito in tutela per le donne vittime di violenza.

In sintesi:

Risarcimento di 5.000 euro per insulti sessisti contro la sindaca di Genova, Silvia Salis .

. Somma devoluta a centri antiviolenza per trasformare l’odio online in sostegno concreto alle donne.

Annunciate ulteriori querele contro chi diffonde linguaggio d’odio e violenza verbale sui social.

Messaggio politico: la violenza verbale sulle donne non è goliardia ma un reato da denunciare.

«Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media. È l’ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito. L’odio va trasformato in bene», ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis.

La somma ottenuta non verrà trattenuta dall’amministratrice, ma interamente destinata alla rete di sostegno contro la violenza di genere sul territorio ligure, con l’obiettivo di rafforzare servizi di ascolto, protezione e accompagnamento per le vittime.

Il caso si inserisce in un contesto italiano in cui, nonostante la crescita delle denunce per cybermolestie, la percezione dell’odio online resta spesso quella di una “zona franca” priva di reali conseguenze legali, soprattutto quando colpisce donne in ruoli pubblici.

Dal risarcimento alla beneficenza, la strategia di deterrenza sociale

«Per questo ho deciso che la somma versata dal primo ‘leone da tastiera’ vada in beneficenza al centro antiviolenza Mascherona, all’associazione Per Non Subire Violenza e a Casa Pandora Margherita Ferro. Le altre somme, che sono certa arriveranno, saranno versate con fini analoghi», scrive Salis.

La sindaca sottolinea che non si tratta di un episodio isolato, ma di un meccanismo strutturale di delegittimazione: *«Non possiamo fare passare il messaggio che la violenza verbale sulle donne sia una goliardata social, perché noi donne subiamo sempre una doppia violenza: a una donna non si contesta mai il ruolo che ricopre, ma come si veste, come appare, quali sono le sue scelte nella vita privata. È un modo per delegittimarci continuamente all’interno della società»*.

Nel suo ragionamento, Saluia Salis mette a confronto il linguaggio usato verso uomini e donne: *«A un uomo si dice che è uno s*****o, che è un prepotente, mentre a una donna dici che è una “Barbie” o che è una p*****a»*. Un lessico che, osserva, punta non sulla critica politica ma sulla distruzione dell’identità femminile, normalizzando l’idea che lo spazio pubblico appartenga ancora prevalentemente agli uomini.

*«È un meccanismo tossico alimentato da uomini, ma purtroppo anche da alcune donne, che ha l’obiettivo di svilire il ruolo della donna nella società, di imporle il silenzio, di ridimensionarla. Denunciare si può e si deve, reagire si può e si deve, e i risultati di oggi sono tangibili e lo dimostrano. Anche se questa violenza passa attraverso uno schermo, continuerò a reagire e a denunciare. Continuerò a trasformare l’odio in bene per la nostra comunità»*, conclude la sindaca.

La scelta di collegare ogni risarcimento a un progetto sociale crea una forma di “restituzione” collettiva: l’offesa individuale genera risorse per servizi che proteggono altre donne, rafforzando una cultura di responsabilità digitale e di contrasto alla violenza di genere.

Il precedente giuridico e l’effetto domino sul dibattito pubblico

L’iniziativa di Silvia Salis apre un precedente significativo per gli amministratori pubblici e per le donne impegnate nella vita politica e professionale.

Il messaggio è duplice: la rete non è uno spazio di impunità e gli strumenti legali – dalla querela ai risarcimenti – possono essere usati in modo sistematico contro hate speech e sessismo.

La decisione di rendere pubblici importo, destinazione dei fondi e finalità deterrente rafforza l’effetto educativo: mostrare che ogni commento violento produce conseguenze concrete, economiche e reputazionali, per l’autore.

Nel medio periodo, il caso potrebbe incentivare altre figure pubbliche, ma anche professioniste e cittadine comuni, a seguire la stessa strada: documentare, denunciare, chiedere un risarcimento e, se possibile, trasformarlo in risorsa per i centri antiviolenza e le associazioni territoriali.

FAQ

Cosa è successo alla sindaca di Genova Silvia Salis sui social?

La sindaca è stata insultata con epiteti sessisti da un hater sui social, ha sporto querela e ottenuto un risarcimento di 5.000 euro.

A chi verranno destinati i 5.000 euro del risarcimento ottenuto?

I 5.000 euro verranno interamente devoluti al centro antiviolenza Mascherona, all’associazione Per Non Subire Violenza e a Casa Pandora Margherita Ferro.

Perché gli insulti sessisti online possono portare a un risarcimento?

Gli insulti sessisti integrano reati come diffamazione e ingiuria aggravata. Documentando prove e sporgendo querela, è possibile ottenere condanne e risarcimenti economici.

Cosa consiglia il caso Salis alle vittime di odio online?

Il caso dimostra che è fondamentale salvare gli screenshot, rivolgersi a un legale, sporgere querela tempestivamente e chiedere un risarcimento, trasformando l’odio in tutela concreta.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.