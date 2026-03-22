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Teo Mammucari escluso a Domenica In, apparizione lampo scatena polemiche

Teo Mammucari escluso a Domenica In, apparizione lampo scatena polemiche

Teo Mammucari ridimensionato a Domenica In: cosa è successo davvero

Chi: il comico e conduttore Teo Mammucari e la padrona di casa di Domenica In, Mara Venier.
Che cosa: presenza in onda drasticamente ridotta a soli 210 secondi, dopo le polemiche della scorsa settimana.
Dove: negli studi Rai di Roma, durante la diretta di Domenica In.
Quando: puntata del 22 marzo, a una settimana dallo scontro verbale in trasmissione.
Perché: le battute ritenute fuori luogo su Riccardo Cocciante, Peppe Iodice e il siparietto sul cameraman in pensione hanno incrinato l’intesa professionale con Venier, spingendo la Rai a un ridimensionamento “soft” ma evidente.

In sintesi:

  • Teo Mammucari appare solo negli ultimi 3 minuti e mezzo di Domenica In.
  • Decisione maturata dopo le gag giudicate inopportune da Mara Venier in diretta.
  • L’abbraccio finale salva il rapporto umano, ma complica quello professionale.
  • Rai e programma evitano spiegazioni chiare al pubblico sulla “epurazione”.

Cosa è accaduto tra Mara Venier e Teo Mammucari in Rai

Nella puntata precedente di Domenica In, Teo Mammucari aveva posto una domanda a Riccardo Cocciante giudicata fuori luogo da Mara Venier, aveva ironizzato sul film in uscita di Peppe Iodice e aveva interrotto il saluto emozionato della conduttrice a un cameraman prossimo alla pensione, esibendo un cartello con la scritta “grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”.
Per la “Zia Mara” è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: in seguito ha dichiarato pubblicamente di avere difficoltà a lavorare con Teo e di non volere più i suoi interventi durante i momenti con gli ospiti.

Il 22 marzo la linea è stata applicata in modo rigoroso: il 61enne romano è comparso solo in chiusura. Alla domanda di Venier “Deve entrare qualcuno?”, è arrivato con un “buonasera, come va?”, in una gag evidentemente preparata. Ha chiesto “Ma Enzo Miccio dov’è?”, con Mara Venier che ha spiegato che il wedding planner è a Bali. Poi ha cantato “Rossetto e Caffè”, ha abbracciato Mara e la puntata si è chiusa, senza alcuna scusa esplicita per l’episodio precedente.

Le possibili conseguenze per Domenica In e per l’immagine Rai

Il finale affettuoso tra Mara Venier e Teo Mammucari suggerisce che il rapporto personale resti saldo, mentre quello professionale appare compromesso o quantomeno in fase di revisione.
Resta da capire se la “epurazione” proseguirà nelle prossime puntate o se Mammucari verrà reintegrato a pieno titolo nelle dinamiche del varietà storico di Rai 1.

La scelta di ridurre tutto a una gag di tre minuti, senza spiegazioni chiare al pubblico, apre un tema di trasparenza editoriale: l’audience, che segue da anni il programma, potrebbe attendersi una narrazione più lineare su scelte così visibili di palinsesto e cast fisso.

FAQ

Perché Teo Mammucari è comparso solo a fine puntata a Domenica In?

È avvenuto perché, dopo le gag giudicate eccessive da Mara Venier, la sua presenza è stata ridotta a un breve intervento finale concordato.

Cosa aveva fatto Teo Mammucari nella puntata precedente di Domenica In?

Ha posto una domanda fuori luogo a Riccardo Cocciante, ironizzato su Peppe Iodice e disturbato il saluto a un cameraman in pensione.

Il rapporto tra Mara Venier e Teo Mammucari è compromesso definitivamente?

Risulta compromesso soprattutto a livello professionale; l’abbraccio finale suggerisce invece che il legame personale resti, almeno per ora, integro.

La Rai ha spiegato ufficialmente la riduzione di spazio a Teo Mammucari?

No, finora non sono arrivate note ufficiali Rai: tutto passa attraverso le dichiarazioni pubbliche di Mara Venier e le scelte di scaletta.

Da quali fonti sono state ricavate e rielaborate queste informazioni editoriali?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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