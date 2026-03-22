michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Ermal Meta racconta l’incontro in orfanotrofio con le future figlie

Ermal Meta racconta l’incontro in orfanotrofio con le future figlie

Ermal Meta, la famiglia nata dall’Albania agli orfanotrofi e a Sanremo

Chi: il cantautore Ermal Meta, 44 anni, originario dell’Albania.
Cosa: racconta la nascita della sua famiglia allargata, tra una figlia naturale e due figlie adottive maggiorenni.
Dove: dall’esperienza negli orfanotrofi in Albania al palco dell’Ariston di Sanremo, passando per il salotto televisivo di Verissimo.

Quando: dopo il suo settimo Sanremo e la nascita di Fortuna il 19 giugno 2024.
Perché: per testimoniare il valore dell’adozione di ragazzi grandi e la responsabilità personale dietro musica, successo e impegno familiare.

In sintesi:

  • Ermal Meta racconta a Verissimo la sua famiglia tra Albania, orfanotrofi e Sanremo.
  • Con la compagna Chiara Sturdà ha una figlia naturale, Fortuna, nata nel 2024.
  • Due ragazze conosciute in orfanotrofio, incontrate a 15 anni, sono oggi figlie adottive 19enni.
  • Meta denuncia l’invisibilità dei ragazzi grandi nelle case famiglia: *“A noi grandi non ci vuole mai nessuno”*.

Dal settimo Sanremo al ritorno “a casa” nella nuova famiglia Meta

Ospite di Verissimo, Ermal Meta ha spiegato di essere tornato “finalmente a casa” dopo l’ultima esperienza al Festival di Sanremo: «Il mio settimo Sanremo, ne ho fatti quattro nei Big e tre nei Giovani. L’ho vissuto bene, quest’anno, sapendo il significato della canzone che portavo sul palco. Avvertivo una certa responsabilità, anche e soprattutto nei riguardi di me stesso».

La casa oggi è una famiglia complessa: la compagna Chiara Sturdà, la piccola Fortuna, venuta alla luce il 19 giugno 2024, e due figlie adottive 19enni, conosciute anni fa in una struttura per minori in Albania.
Meta, il più grande di tre fratelli, ha raccontato come quell’incontro in orfanotrofio abbia cambiato la sua vita: allora le due ragazze avevano 15 anni e, come spesso accade nelle case famiglia, si tenevano in disparte quando arrivavano possibili genitori adottivi.

Le ragazze gli dissero una frase che lo ha segnato: *«A noi grandi non ci vuole mai nessuno»*.
L’impossibilità di un’adozione tradizionale – perché lui e Chiara Sturdà non sono sposati – ha portato la coppia a scegliere una via alternativa: aspettare il compimento della maggiore età per formalizzare il loro ingresso nella famiglia Meta.
Oggi le due giovani, una già 19enne e l’altra prossima a compiere 19 anni, sono a tutti gli effetti figlie per Ermal, simbolo di un modello familiare fondato più sui legami scelti che su quelli biologici o giuridici.

L’esempio di Meta e il tema dimenticato dei ragazzi grandi in affido

La testimonianza di Ermal Meta illumina un’area poco discussa dell’accoglienza: quella dei ragazzi adolescenti in case famiglia e orfanotrofi, spesso esclusi dal circuito adottivo perché ritenuti “troppo grandi”.

La sua scelta di prendersi cura di due giovani incontrate a 15 anni, e di riconoscerle come figlie una volta maggiorenni, apre un fronte di riflessione per istituzioni e opinione pubblica: esistono percorsi di sostegno, affido e tutela oltre l’adozione tradizionale, ma restano poco conosciuti.
L’esperienza personale, intrecciata al successo artistico a Sanremo, rafforza l’autorevolezza del suo messaggio sociale: dare una casa e una prospettiva ai ragazzi “invisibili” può cambiare vite – la loro e quella di chi li accoglie.

FAQ

Chi fa parte oggi della famiglia di Ermal Meta?

Oggi la famiglia di Ermal Meta comprende la compagna Chiara Sturdà, la figlia naturale Fortuna e due figlie adottive 19enni.

Quando sono entrate ufficialmente in famiglia le figlie adottive di Meta?

Le due ragazze sono entrate ufficialmente nella famiglia Meta al compimento della maggiore età, non potendo procedere con un’adozione tradizionale.

Perché Ermal Meta ha parlato delle figlie a Verissimo?

Ermal Meta ne ha parlato a Verissimo per raccontare la sua esperienza familiare e sensibilizzare sull’adozione e sull’accoglienza dei ragazzi più grandi.

Qual è il messaggio di Meta sui ragazzi grandi nelle case famiglia?

Meta sottolinea che i ragazzi grandi in case famiglia sono spesso ignorati, citando la frase: *«A noi grandi non ci vuole mai nessuno»*.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia su Ermal Meta?

La notizia è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache