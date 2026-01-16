Argento in ascesa: il metallo rifugio che potrebbe battere l’inflazione e proteggere i risparmi

Dinamiche di prezzo e fattori di domanda

Argento in vetta ai mercati: supera i 90 dollari l’oncia, nuovo massimo storico, e mette a segno oltre il 26% da inizio anno dopo il +145% nel 2025. La corsa è più rapida dell’oro (+7% YTD, +65% nel 2025), segnalando un’accelerazione che ha spostato l’attenzione sul metallo grigio. Il mercato resta meno liquido rispetto al comparto aureo: scambi ridotti amplificano la volatilità e rendono i movimenti più bruschi nel breve periodo.

La spinta principale nasce dall’aggancio con i metalli preziosi: quando l’oro sale, l’argento tende a seguirlo, spesso con maggiore ampiezza. A ciò si somma la domanda industriale: la transizione energetica e l’Intelligenza Artificiale richiedono argento in applicazioni chiave come pannelli fotovoltaici, elettronica avanzata, microprocessori per data center e componentistica per veicoli elettrici. L’ampiezza degli impieghi lo rende un ponte tra bene rifugio e materia prima ciclica.

L’offerta non corre allo stesso ritmo: le estrazioni restano contenute dopo anni di prezzi relativamente bassi, frenando nuovi investimenti e creando un contesto di potenziale deficit. Questo squilibrio domanda-offerta alimenta il rally in dollari, rafforzato dall’interesse degli investitori in cerca di coperture contro rischi macro e tensioni geopolitiche. Il risultato è un mercato dinamico, con prezzo sensibile a shock su tassi, dollaro e ciclo industriale, e una struttura di quotazioni più reattiva rispetto all’oro.

Argento e protezione dall’inflazione

L’oro è storicamente riconosciuto come scudo contro l’inflazione grazie a liquidità elevata, accettazione universale e funzione di riserva di valore. L’argento condivide parte di queste qualità, ma presenta un mercato più ristretto e quindi più volatile, con oscillazioni ampie che ne complicano l’uso come copertura “puntuale” del carovita.

Le serie storiche in dollari indicano performance superiori all’inflazione nel lungo periodo: a 90 dollari l’oncia, l’argento segna +540% a 10 anni, +900% a 20 anni, +1.535% a 30 anni, contro incrementi dei prezzi al consumo negli USA molto inferiori (36%, 65%, 111% sugli stessi orizzonti). La protezione emerge quindi su archi temporali estesi, non anno per anno.

Prima del boom iniziato a inizio 2024, le quotazioni erano rimaste fiacche: rispetto a dieci anni prima il progresso era appena del 23%, con un’inflazione decennale americana oltre il 30%. Ciò conferma che i metalli preziosi difendono dall’erosione monetaria nel tempo, ma non garantiscono coperture mensili e non generano cedole: il valore si realizza al disinvestimento.

Il rapporto oro/argento sceso a 51,30 dai 89,30 di un anno fa segnala una fase in cui il metallo grigio ha sovraperformato, sostenuto da fattori industriali e ricerca di hedge contro tensioni globali, debito e inflazione. La lettura resta di lungo corso: la funzione di “rifugio” dell’argento esiste, ma è ciclica e più sensibile al contesto di mercato rispetto all’oro.

Orizzonte temporale e rischi dell’investimento

L’argento richiede un orizzonte esteso: la difesa dal carovita emerge su periodi pluriennali, mentre nel breve la volatilità può annullare i benefici. Le fasi laterali sono frequenti, come dimostrato dal modesto +23% nel decennio pre-2024 a fronte di un’inflazione USA superiore al 30%.

Il rischio principale è la natura “ibrida” dell’asset: bene rifugio e al tempo stesso materia prima industriale. Shock su ciclo manifatturiero, investimenti in energia pulita e spesa per AI possono alterare domanda e prezzi con rapidità. Un dollaro forte e rialzi dei tassi aumentano il costo opportunità e comprimono le quotazioni, dato che si tratta di un asset senza flussi cedolari.

La minore liquidità rispetto all’oro amplifica gli swing: spread più larghi e scambi inferiori accentuano le correzioni, con possibili drawdown significativi. L’offerta, frenata da investimenti limitati nelle miniere, può sostenere il prezzo ma rende il mercato sensibile a shock d’estrazione e a politiche dei paesi produttori.

Gestione pratica: ingressi graduali e ribilanciamenti riducono il rischio di timing. Strumenti fisici o ETF richiedono attenzione a costi, custodia e tracking. La metrica oro/argento, oggi su livelli bassi, segnala regime di mercato ma non è un segnale operativo autosufficiente. L’investitore deve accettare l’assenza di rendita, la ciclicità e la possibilità di lunghe fasi di sottoperformance.

FAQ

  • L’argento protegge dall’inflazione nel breve?
    Solo parzialmente: la protezione emerge soprattutto su orizzonti lunghi, non mese per mese.
  • Perché la volatilità è più alta rispetto all’oro?
    Mercato meno liquido, forte componente industriale e sensibilità a dollaro e tassi.
  • Qual è il ruolo della domanda industriale?
    Transizione energetica e AI sostengono i consumi (fotovoltaico, elettronica, semiconduttori), influenzando i prezzi.
  • Cosa indica il rapporto oro/argento basso?
    Fase di forza relativa dell’argento; utile come contesto, non come segnale di trading isolato.
  • Meglio fisico o ETF?
    Fisico: tema custodia/costi; ETF: efficienza e liquidità ma rischio tracking e commissioni.
  • Quali sono i principali rischi?
    Ciclo economico, dollaro forte, tassi in rialzo, shock sull’offerta mineraria e drawdown accentuati.
  • Qual è la fonte dei dati citati?
    Andamento prezzi e confronti su oro/argento come riportato da InvestireOggi.

