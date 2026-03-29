Certificazione unica non pervenuta cosa fare subito per mettersi in regola

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Certificazione unica 2026 assente: cosa fare, quando e perché agire

Dal 16 marzo 2026 i datori di lavoro e gli enti previdenziali avrebbero dovuto consegnare la Certificazione unica (Cu) relativa ai redditi 2025.

Molti lavoratori e pensionati, però, non hanno ancora ricevuto il documento necessario per compilare correttamente il Modello 730/2026 e utilizzare la dichiarazione precompilata.

In assenza della Cu, i contribuenti possono comunque recuperare i dati fiscali tramite il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, i servizi telematici dell’Inps o il supporto di Caf e Patronati.

La normativa tutela il contribuente e sanziona il sostituto d’imposta inadempiente, ma impone al lavoratore di attivarsi tempestivamente con solleciti formali e, se necessario, con esposti a Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate per evitare ritardi, errori dichiarativi e blocchi dei rimborsi.

In sintesi:

La scadenza per la consegna della Cu 2026 è trascorsa, ma il contribuente può agire autonomamente.

è trascorsa, ma il contribuente può agire autonomamente. La certificazione si recupera tramite Cassetto Fiscale , servizi online Inps , app, telefono, Pec e Caf.

, servizi online , app, telefono, Pec e Caf. Il datore di lavoro rischia 100 euro di sanzione per ogni Cu omessa, tardiva o errata.

Senza Cu la precompilata può bloccarsi e ritardare rimborsi e corretta liquidazione dell’Irpef.

Come recuperare la Certificazione unica 2026 da Agenzia Entrate e Inps

Il primo passaggio è il controllo nel Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’accesso su agenziaentrate.gov.it tramite Spid, Cie o Cns, si entra in Area Riservata, quindi in Consultazioni > Cassetto Fiscale personale e, nel menu a sinistra, in Dichiarazioni fiscali > Certificazione Unica.

L’elenco è organizzato per annualità: per i redditi 2025 bisogna selezionare la Cu 2026. È possibile visualizzare e scaricare sia la Cu sintetica, utile per il 730, sia quella ordinaria più dettagliata.

Per chi percepisce redditi dall’Inps, il canale più rapido è il portale istituzionale. Una volta effettuato l’accesso con credenziali digitali, si cerca “Certificazione Unica” e si seleziona il servizio Certificazione Unica (Cittadino) per scaricare il Pdf relativo all’anno interessato.

In alternativa, tramite app Inps Mobile (Android e iOS) si accede con le stesse credenziali e si utilizza la funzione Certificazione Unica per consultare o salvare il documento direttamente su smartphone o tablet.

Per chi non usa il web, il numero verde 800 434 320 consente di richiedere l’invio della Cu al domicilio registrato presso l’Inps, seguendo la voce guida del servizio automatico dedicato.

Supporto fisico, sollecito al datore e ricostruzione dei redditi

Oltre ai canali digitali, i lavoratori e i pensionati possono rivolgersi a Patronati e Caf, che scaricano gratuitamente la certificazione previa delega. Attraverso la rete Sportello Amico di Poste Italiane è invece possibile ottenere la stampa della Cu con un costo di servizio (circa 2,70 euro + Iva).

I pensionati possono ancora recarsi agli sportelli veloci delle sedi territoriali Inps, generalmente senza appuntamento, verificando prima orari e modalità di accesso.

Se la Certificazione unica non viene predisposta, il lavoratore deve prima contattare informalmente l’ufficio del personale o il consulente del lavoro dell’azienda, chiedendo copia del documento e conferma dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

In mancanza di risposta, è necessario inviare un sollecito formale via Pec o raccomandata A/R, richiamando l’obbligo di consegna previsto dall’art. 4 Dpr 322/1998 e concedendo un termine perentorio (5-7 giorni). Se il datore persiste nell’inadempimento, il contribuente può presentare un esposto a Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate.

Nelle situazioni di fallimento o cessazione aziendale l’interlocutore diventa il curatore fallimentare, che deve emettere le certificazioni. Resta fondamentale monitorare il Cassetto Fiscale, perché gli invii telematici cumulativi spesso avvengono senza comunicazioni individuali. In assenza di Cu prossimi alla scadenza del 730, è possibile ricostruire redditi e ritenute sommando le buste paga dell’anno, meglio con assistenza Caf, segnalando l’assenza della certificazione ufficiale.

Conseguenze dell’omissione e impatto su precompilata e rimborsi futuri

L’omessa o tardiva emissione della Certificazione unica espone il sostituto d’imposta a una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna Cu omessa, tardiva o errata, con limite massimo annuo di 50.000 euro.

Se l’invio corretto avviene entro 60 giorni dalla scadenza, è possibile il ravvedimento: la sanzione scende a 33,33 euro per certificazione, con tetto ridotto a 20.000 euro.

Per il lavoratore o pensionato non sono previste sanzioni automatiche per la mancanza della Cu, ma le conseguenze pratiche sono rilevanti. La dichiarazione precompilata può risultare incompleta o bloccata, rendendo complesso il calcolo esatto di Irpef e contributi.

Un caricamento parziale dei dati espone al rischio di dichiarazioni omesse o infedeli e, soprattutto, può ritardare l’erogazione di rimborsi fiscali e il corretto conguaglio in busta paga o sulla pensione. Agire subito, verificando Cassetto Fiscale, canali Inps e attivando formali solleciti al datore, consente di ridurre i tempi e dimostrare la propria diligenza in caso di controlli successivi.

FAQ

Quando devo preoccuparmi se non ho ancora ricevuto la Cu?

È necessario attivarsi subito dopo il 16 marzo 2026, verificando prima il Cassetto Fiscale e poi contattando datore di lavoro o Inps.

Posso inviare il 730 se la Certificazione unica non è disponibile?

Sì, è possibile ricostruire redditi e ritenute dalle buste paga, preferibilmente tramite Caf, segnalando formalmente l’assenza della certificazione ufficiale.

Come verifico se il datore ha trasmesso la Cu all’Agenzia delle Entrate?

È sufficiente accedere al Cassetto Fiscale personale: la presenza della Cu indica l’avvenuto invio telematico da parte del sostituto.

La Certificazione unica rilasciata dall’Inps è valida come quella del datore?

Sì, la Cu rilasciata dall’Inps ha pieno valore fiscale e contiene dati utilizzabili per dichiarazione precompilata e Modello 730.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Certificazione unica 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.