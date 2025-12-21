Tecla Insolia svela la sua storia d’amore con Sara dopo due anni di relazione segreta

Tecla Insolia e il suo coming out pubblico

Tecla Insolia ha reso pubblica la propria relazione sentimentale in un’intervista rilasciata a D di Repubblica, dichiarando apertamente di essere fidanzata con Sara Petraglia da oltre due anni. Questa rivelazione segna un momento significativo nel percorso personale dell’artista, che ha scelto di condividere la propria verità con il pubblico senza filtri o ambiguità. La decisione di fare coming out arriva in concomitanza con una fase di cambiamento professionale, in cui Tecla ha abbandonato la musica per concentrarsi esclusivamente sulla recitazione. La sua sincerità nel parlare della relazione rappresenta un esempio di apertura e maturità, contribuendo a una maggiore visibilità delle coppie LGBTQ+ nel mondo dello spettacolo italiano.

La storia d’amore con Sara Petraglia

Tecla Insolia ha raccontato di aver incontrato Sara Petraglia sul set del film “L’Albero”, un progetto che ha cambiato profondamente la sua vita personale e professionale. È proprio in questa circostanza che è sbocciato il loro amore, duraturo ormai da due anni. Secondo quanto dichiarato, la relazione con Sara rappresenta per Tecla un punto fermo, una fonte di stabilità e fiducia, elementi fondamentali che le permettono di sentirsi serena e protetta. Nonostante non abbia specificato se vivano insieme, la presenza di un gatto, Willy, che si divide tra le due case, simboleggia un legame affettivo consolidato. Tecla Insolia esprime apertamente la volontà di guardare al futuro con ottimismo e fiducia, senza lasciarsi bloccare da eventuali paure o incertezze.

La carriera artistica e i progetti futuri di Tecla Insolia

Tecla Insolia ha consolidato la propria carriera artistica passando dalla musica alla recitazione, dimostrando un’evoluzione professionale significativa. Dopo il debutto trionfale vincendo Sanremo Young nel 2019 e il secondo posto a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, ha scelto di dedicarsi esclusivamente al cinema e al teatro. Il suo talento è stato riconosciuto con prestigiosi premi, tra cui due David di Donatello, un Nastro d’Argento, e ruoli di rilevo come in “L’Arte Della Gioia” di Valeria Golino e nel film “Familia” di Francesco Costabile, candidato a rappresentare l’Italia agli Oscar 2026. Nonostante il successo precoce, Tecla mantiene un approccio umile e determinato, sottolineando l’importanza dello studio continuo e della crescita personale. La giovane attrice proviene da una famiglia semplice e ha affrontato la carriera senza mai fermarsi: «Vengo da una famiglia semplice. Vorrei imparare ogni giorno una cosa nuova». Inoltre, ha una presenza molto moderata sui social media, preferendo concentrarsi sul lavoro artistico piuttosto che sull’esposizione mediatica. I progetti futuri di Tecla Insolia mirano a consolidare il suo percorso nel mondo del cinema, con l’obiettivo di approfondire ulteriormente la propria formazione e arricchire il proprio bagaglio artistico, continuando a scegliere opere di qualità e impegno. Questa strategia riflette una visione lungimirante e professionale, che privilegia la sostanza rispetto all’effimero.