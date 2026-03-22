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Taylorismo rischia il processo per vilipendio dopo le recensioni delle messe

Taylorismo rischia il processo per vilipendio dopo le recensioni delle messe

Tiktoker di Ravenna indagato per vilipendio dopo recensioni ironiche delle messe

Un 31enne di Ravenna, il tiktoker Taylor Ragazzini noto online come “Taylorismo”, è indagato per vilipendio di religione per alcune recensioni ironiche delle messe pubblicate tra dicembre e gennaio su TikTok. Nei video, girati in diverse chiese ravennati, il creator commenta liturgie e ambienti sacri con tono leggero e talvolta dissacrante, senza però interrompere la funzione. L’inchiesta, aperta dalla Procura di Ravenna, ipotizza i reati previsti dagli articoli 403 e 404 del codice penale, relativi alle offese a una confessione religiosa e al vilipendio di persone e cose destinate al culto. Al momento non è noto quale specifico filmato abbia fatto scattare l’iscrizione nel registro degli indagati, né chi abbia presentato la segnalazione alle autorità, in un caso destinato ad alimentare il dibattito su libertà di espressione e tutela del sentimento religioso.

In sintesi:

  • Tiktoker 31enne di Ravenna indagato per vilipendio di religione dopo video sulle messe.
  • Nel mirino sei filmati TikTok pubblicati tra dicembre e gennaio in diverse chiese.
  • Contestati gli articoli 403 e 404 del codice penale sul vilipendio della religione.
  • Vicenda destinata a riaprire il confronto tra satira online e rispetto del culto.

I video nelle chiese ravennati e l’indagine della Procura

Secondo quanto emerge dagli atti preliminari, la Procura di Ravenna ha acquisito sei video pubblicati da Taylor Ragazzini sul profilo TikTokTaylorismo” tra fine 2025 e inizio 2026. Nei filmati il creator introduce le chiese partendo dalla “location” esterna, poi entra in silenzio, descrivendo messa, fedeli e dettagli dell’edificio sacro con un linguaggio tipico delle recensioni social.

Il tono è dichiaratamente ironico: si commentano “l’outfit del prete”, lo “scricchiolamento delle panche”, la durata della liturgia, fino a battute come: “È l’ora della santa messa, rito bizantino, lingua ucraina, se non prendo le botte oggi…”. In altri contenuti, Ragazzini usa metafore calcistiche o richiami a Harry Potter, paragonando per esempio il momento in cui il parroco solleva il turibolo con l’incenso a una “finale di Coppa del mondo di Quidditch”.

Il tiktoker, assistito dall’avvocata Giovanna La Mela, ha a sua volta ironizzato sul procedimento giudiziario in ulteriori video, uno dei quali girato davanti al palazzo di giustizia: “È la serie dove ti racconto il mio processo, tutto di fantasia”, afferma, mantenendo il registro semiserio che caratterizza il suo progetto digitale.

Satira religiosa online e possibili sviluppi del caso Ravenna

La vicenda di Taylor Ragazzini potrebbe diventare un caso pilota nell’interpretazione degli articoli 403 e 404 c.p. applicati ai contenuti social. Il procedimento, avviato d’ufficio, dovrà valutare se le recensioni ironiche abbiano oltrepassato la soglia della satira legittima trasformandosi in vilipendio di una confessione religiosa e delle cose destinate al culto.

In gioco non c’è solo la sorte giudiziaria del creator ravennate, ma anche la definizione dei confini tra critica, comicità e offesa penalmente rilevante nel contesto delle piattaforme digitali, dove linguaggi, format e percezione pubblica evolvono rapidamente. Il caso potrebbe influenzare future linee guida di moderazione sui social e orientamenti giurisprudenziali su contenuti ironici legati al fenomeno religioso.

FAQ

Perché il tiktoker di Ravenna è stato iscritto nel registro degli indagati?

Lo è perché la Procura di Ravenna ipotizza vilipendio di religione, ritenendo che alcuni video sulle messe possano offendere una confessione religiosa.

Quali reati del codice penale sono contestati al creator Taylor Ragazzini?

Gli vengono contestati, in via ipotetica, gli articoli 403 e 404 del codice penale, relativi alle offese alla religione e al vilipendio di persone e cose destinate al culto.

I video delle recensioni delle messe interrompevano le funzioni religiose?

No, secondo quanto noto l’autore girava e commentava sempre sottovoce, senza disturbare le celebrazioni, concentrandosi su descrizioni, tempi e dettagli dell’ambiente sacro.

Chi ha segnalato i video di Taylorismo alla Procura di Ravenna?

Al momento non è noto. La segnalazione potrebbe provenire da un parroco, da un fedele o da terzi; il reato, se ipotizzato, viene poi perseguito d’ufficio.

Da quali fonti giornalistiche è stata ricostruita questa notizia di cronaca?

La notizia deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.

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