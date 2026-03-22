Home / SPETTACOLI & CINEMA / Il paradiso delle signore salta in TV, ecco i motivi dello stop

Il Paradiso delle Signore salta il 23 marzo: cosa cambia e perché

La soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore non andrà in onda lunedì 23 marzo 2026. Al suo posto, il primo canale del servizio pubblico trasmetterà uno speciale dedicato al referendum sulla giustizia 2026, in diretta dagli studi Rai di Roma con collegamenti dalle principali città italiane. L’episodio previsto per quel giorno non sarà eliminato ma semplicemente spostato. A partire da martedì 24 marzo, alle 16:10, la serie tornerà regolarmente nel consueto slot pomeridiano su Rai 1. Lo stop, dunque, è limitato a una sola giornata ed è legato all’esigenza editoriale di garantire una copertura completa di un appuntamento istituzionale di rilievo nazionale.

In sintesi:

Lunedì 23 marzo Il Paradiso delle Signore non va in onda su Rai 1.

Lo spazio viene occupato da uno speciale sul referendum giustizia 2026.

La puntata IPDS del 23 marzo slitta a martedì 24 marzo alle 16:10.

Settimana ridotta a 4 episodi, ma le trame proseguono senza salti narrativi.

Programmazione Rai 1, cambio palinsesto e impatto sui fan della soap

Lo speciale informativo sul referendum giustizia 2026 di Rai 1 inizierà alle 15:00 di lunedì 23 marzo e occuperà gran parte del pomeriggio, inclusa la fascia oraria destinata abitualmente a Il Paradiso delle Signore. La diretta seguirà in tempo reale affluenza, scrutini e reazioni politiche, con collegamenti diffusi da varie città italiane.

L’episodio della soap previsto per quel giorno, indicato come appuntamento IPDS del 23 marzo, viene quindi cancellato dalla programmazione di giornata ma non dal ciclo narrativo complessivo. Si tratta di una prassi consolidata: il servizio pubblico, in presenza di eventi istituzionali di primo piano, privilegia contenuti informativi live, ricalibrando l’offerta di intrattenimento seriale.

Per il pubblico affezionato al Paradiso, la variazione non comporterà buchi di trama: la puntata andrà in onda integralmente martedì 24 marzo alle 16:10, garantendo la piena continuità narrativa con quanto visto la settimana precedente.

Anticipazioni, trame ridotte e sviluppi futuri al Paradiso

La settimana di Il Paradiso delle Signore sarà quindi più breve: solo quattro episodi invece dei canonici cinque. La riduzione quantitativa, però, non corrisponderà a un calo di intensità narrativa. Le anticipazioni indicano che i riflettori saranno puntati su Marina Valli e Matteo Portelli, al centro di una novità destinata a sorprendere il pubblico e a modificare gli equilibri tra i personaggi principali.

Elemento chiave delle prossime puntate sarà inoltre la lettera di Adelaide, recapitata a villa Guarnieri. Dopo settimane di silenzio, la contessa tornerà a farsi sentire con una missiva che, secondo le indiscrezioni, genererà nuove tensioni familiari e riaprirà fronti rimasti in sospeso. La sua voce a distanza promette di rimettere in moto alleanze, sospetti e conflitti, offrendo spunti per sviluppi futuri della stagione e mantenendo alto l’interesse degli spettatori anche a fronte della momentanea interruzione del lunedì.

FAQ

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda il 23 marzo?

Il Paradiso delle Signore salta il 23 marzo perché Rai 1 trasmette uno speciale in diretta sul referendum giustizia 2026.

Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1?

Il Paradiso delle Signore torna regolarmente martedì 24 marzo alle 16:10 su Rai 1, con l’episodio slittato di 24 ore.

La puntata saltata del Paradiso viene recuperata o tagliata?

La puntata viene integralmente recuperata: l’episodio previsto per lunedì 23 marzo sarà trasmesso martedì 24 marzo, senza tagli.

Quante puntate del Paradiso andranno in onda in quella settimana?

In quella settimana andranno in onda quattro episodi invece dei consueti cinque, a causa dello speciale sul referendum.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni televisive?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.