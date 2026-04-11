Meloni accusa gli adulti: responsabilità mancata nella tutela dei minori sui social network

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Europa tra regolazione e innovazione: il nodo strategico per il futuro digitale

Al Centro Studi Americani di Roma, un confronto promosso da Meta e Adnkronos ha riunito governo, Parlamento, imprese e associazioni per discutere il rapporto fra innovazione tecnologica e regolazione europea.

L’evento, aperto dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, si è svolto nel contesto dell’accelerazione dell’intelligenza artificiale e dei dispositivi digitali avanzati, evidenziando come l’innovazione incida ormai direttamente su diritti fondamentali.

Il dibattito, centrato sulle politiche Ue e sul caso degli smart glasses, ha messo in luce le criticità di un’“ipertrofia regolatoria” europea, percepita come freno alla competitività, e la necessità di riconoscere un vero e proprio “diritto all’innovazione” per cittadini e imprese.

In sintesi:

  • Confronto a Roma su equilibrio tra regolazione Ue e innovazione tecnologica strategica.
  • Preoccupazione per norme europee lente, frammentate e talvolta già obsolete alla loro entrata in vigore.
  • Smart glasses e wearable: rischio per la leadership industriale europea e italiana.
  • Richiesta di un “diritto all’innovazione” accanto a diritti sociali e ambientali.

Norme europee, ipertrofia regolatoria e rischio per la competitività

Dal confronto è emersa una consapevolezza condivisa: lo sviluppo di intelligenza artificiale, dispositivi digitali e wearable non è più solo un tema industriale, ma condiziona accesso alla salute, informazione, inclusione e produttività.

Molti interventi hanno criticato il processo normativo dell’Unione Europea, giudicato lento, complesso e spesso incapace di tenere il passo con l’innovazione, producendo regole superate già al momento dell’applicazione. Questo genera incertezza e può scoraggiare investimenti ad alta intensità tecnologica.

Il caso dei dispositivi indossabili, in particolare degli smart glasses, è stato indicato come test cruciale: in questo segmento l’Europa, e l’Italia con EssilorLuxottica, mantiene una rara leadership globale. Tuttavia, norme nate per obiettivi ambientali – come il Regolamento Ue sulla sostituibilità delle batterie – rischiano di incidere su design, sicurezza e sostenibilità economica dei prodotti, mettendo sotto pressione intere filiere.

La critica si concentra sulla cosiddetta “ipertrofia regolatoria”: alta produzione di norme, molteplici autorità competenti, applicazioni divergenti tra Stati membri. Un quadro frammentato che ostacola scala industriale, velocità di innovazione e capacità di competere con Stati Uniti e Cina, dove politiche tecnologiche e industriali sono più integrate e orientate alla conquista di leadership strategiche.

Diritto all’innovazione e sfida geopolitica per l’Europa

Accanto alle questioni giuridiche, i relatori hanno evidenziato il nodo culturale: in Europa l’innovazione viene ancora spesso percepita come rischio da contenere, più che come opportunità da abilitare.

In risposta, è stato proposto un cambio di paradigma: considerare l’innovazione come elemento centrale delle politiche pubbliche e riconoscere un vero “diritto all’innovazione”, inteso come libertà di ricerca e impresa ma anche come diritto dei cittadini a beneficiare dei progressi tecnologici, sul modello dell’evoluzione storica dei diritti sociali.

Il ritardo europeo in intelligenza artificiale, infrastrutture digitali e capacità computazionale si intreccia con un crescente fabbisogno energetico e industriale, rendendo urgente una strategia che accompagni – e non insegua – il cambiamento tecnologico.

La posta in gioco è geopolitica: la possibilità per l’Europa di mantenere un ruolo rilevante dipenderà dalla capacità di coniugare in modo equilibrato sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e sviluppo tecnologico, trasformando la regolazione da vincolo a fattore abilitante per la crescita e l’autonomia strategica.

FAQ

Perché la regolazione europea è ritenuta un freno all’innovazione?

È ritenuta tale perché il ciclo normativo Ue è lungo, complesso e frammentato, producendo spesso regole già obsolete e non omogenee fra Stati membri.

Perché gli smart glasses sono considerati un settore strategico per l’Europa?

Sono strategici perché rappresentano uno dei pochi ambiti in cui Europa e Italia, con EssilorLuxottica, mantengono una leadership industriale globale.

Cosa si intende concretamente per “diritto all’innovazione”?

Si intende il riconoscimento normativo della libertà di ricerca e impresa e del diritto dei cittadini a beneficiare direttamente dei progressi tecnologici.

Quali rischi crea l’ipertrofia regolatoria per le imprese tecnologiche?

Crea incertezza normativa, costi di compliance elevati, tempi lunghi di adeguamento e minore attrattività degli investimenti rispetto a Stati Uniti e Cina.

Quali sono le principali fonti informative utilizzate per questo articolo?

Sono state utilizzate, e congiuntamente rielaborate dalla nostra Redazione, le informazioni provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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