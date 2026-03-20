Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Svizzera introduce pedaggio aggiuntivo per le auto che attraversano il Paese senza soste

Tassa di transito per chi attraversa solo la Svizzera: cosa cambia

Il Parlamento federale svizzero sta avanzando verso l’introduzione di una nuova tassa di transito per le auto che attraversano la Svizzera senza fermarsi, soprattutto lungo l’asse nord-sud. La misura, sostenuta con ampia maggioranza da Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale, punta a ridurre le code ricorrenti a Pasqua, Pentecoste e durante le vacanze estive sui principali assi autostradali, in particolare ai tunnel del San Gottardo e del San Bernardino. Il sistema, proposto dal consigliere nazionale UDC Paolo Pamini, prevede l’identificazione dei veicoli ai valichi di ingresso e uscita, ad esempio da Basilea a Chiasso, con una fatturazione variabile in base a orario e giorno di transito. L’obiettivo è disincentivare il traffico di puro transito straniero e proteggere la fluidità della mobilità interna.

In sintesi:

Tassa di transito mirata ai veicoli che attraversano la Svizzera senza fermarsi.

Sistema basato su riconoscimento targhe ai principali valichi autostradali.

Ampio sostegno parlamentare, opposizione compatta dei Verdi liberali.

Dubbi sui rapporti con l’UE, ma maggioranza ritiene la misura compatibile.

Come funzionerà la tassa e quali sono le posizioni politiche

Il meccanismo ipotizzato ricalca modelli già operativi in altri Paesi europei. Un’auto in ingresso dalla Germania, ad esempio a Basilea, verrebbe registrata da telecamere a riconoscimento targa, poi nuovamente rilevata al San Gottardo o al San Bernardino, quindi in uscita a Chiasso. La tassa verrebbe calcolata in funzione di fascia oraria, giorno e tratto utilizzato, penalizzando soprattutto le percorrenze nei periodi di massimo afflusso.

Dopo l’unanimità in Consiglio degli Stati, il progetto ha ottenuto il via libera anche al Consiglio nazionale. A sostenerlo sono stati l’intera deputazione ticinese e i gruppi di UDC, Centro, PS, Verdi e gran parte dei liberali-radicali. Unici oppositori i Verdi liberali, preoccupati per l’effetto politico nei rapporti con l’Unione europea.

“Questa proposta mira a penalizzare unicamente il traffico di transito straniero. Proprio in un periodo in cui la Svizzera cerca di stabilizzare i propri rapporti bilaterali con l’UE”, avverte la consigliera nazionale Barbara Schaffner (Verdi liberali, ZH).