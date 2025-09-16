Svizzera guida nuova alleanza commerciale con 13 economie piccole e medie per crescita globale

Obiettivi e partecipanti dell’alleanza commerciale

La Svizzera, insieme a 13 economie piccole e medie, ha dato vita a un’alleanza commerciale volta a rafforzare e diversificare le relazioni commerciali internazionali. Questa nuova iniziativa, denominata Future of Investment and Trade Partnership (FIT), nasce con l’obiettivo di unire paesi con una comune visione di un commercio globale aperto e regolamentato su basi solide. Promossa dal Ministro dell’Economia Guy Parmelin, la partnership rappresenta una piattaforma strategica per incrementare l’influenza dei membri nell’economia globale e consolidare un sistema commerciale basato su regole condivise. Tra i paesi fondatori figurano, oltre alla Svizzera, nazioni quali Brunei, Cile, Costa Rica, Islanda, Liechtenstein, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Panama, Ruanda, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Uruguay. La collaborazione è stata fortemente voluta dalla Svizzera, che assume un ruolo di leadership nel coordinamento del gruppo.

Questa alleanza si configura come una rete flessibile, senza vincoli legali o strutture organizzative formali, aperta all’adesione di ulteriori stati interessati e all’inclusione del settore privato. L’iniziativa mira a dar vita a una comunità di economie che condividano strategie per rafforzare la resilienza dei mercati e promuovere lo sviluppo commerciale sostenibile, rispondendo alle sfide delle dinamiche economiche globali attuali.

Priorità tematiche e sfide del commercio globale

La protezione e la prosperità del commercio internazionale si trovano oggi di fronte a crescenti tensioni geopolitiche e incertezze economiche. In questo contesto, i membri dell’alleanza FIT hanno individuato alcune priorità strategiche per sostenere e rafforzare il sistema commerciale basato su regole condivise. Centrale è il tema della resilienza delle catene di approvvigionamento, elemento cruciale per garantire la continuità e l’efficienza dei flussi commerciali in un contesto globale sempre più complesso e volubile.

Oltre all’ottimizzazione delle catene logistiche, si punta a rimuovere le barriere non tariffarie, veri ostacoli invisibili che rallentano lo scambio di merci e servizi, mentre la facilitazione degli investimenti rappresenta un terzo asse fondamentale, volto a stimolare la mobilità del capitale e accelerare la cooperazione economica tra paesi membri. Infine, grande attenzione è riservata all’adozione e all’integrazione delle nuove tecnologie nel commercio, con l’obiettivo di innovare i processi e aumentare la competitività globale, valorizzando soluzioni digitali e sostenibili.

Queste tematiche riflettono la volontà dei paesi coinvolti di affrontare con pragmatismo i rischi di frammentazione economica mondiale e il rallentamento della crescita globale, condizioni che minacciano particolarmente le economie di medie e piccole dimensioni. Attraverso un’azione concertata, la partnership intende consolidare un sistema commerciale aperto, inclusivo e resistente alle turbolenze internazionali.

Struttura e prospettive future della partnership

La struttura flessibile della *Future of Investment and Trade Partnership (FIT)* si fonda su un modello di cooperazione senza vincoli legali né un’organizzazione formale, privilegiando un approccio snello e pragmatico. Questa configurazione consente ai membri di agire con autonomia, ma con un impegno condiviso nel promuovere politiche di libero scambio e investimenti responsabili. Inoltre, la partnership rimane aperta all’ingresso di nuovi paesi interessati, ampliando potenzialmente la sua influenza e rilevanza nel contesto commerciale globale.

L’inclusione del settore privato rappresenta un ulteriore elemento chiave, poiché permette di integrare le esigenze concrete delle imprese e di sviluppare soluzioni operative efficaci. Grazie a una rete dinamica e partecipativa, l’alleanza mira a consolidare sinergie tra governi e attori economici, accelerando l’adozione di best practice e tecnologie innovative.

Guardando al futuro, la *FIT Partnership* intende rafforzare il proprio ruolo come piattaforma strategica per affrontare le sfide emergenti del commercio internazionale. La promozione di un sistema commerciale basato su regole condivise e sulla collaborazione multilaterale si traduce in una volontà forte di contrastare la frammentazione economica e sostenere la crescita. Il modello adottato punta, inoltre, a sviluppare strumenti di monitoraggio e dialogo continuo, assicurando un aggiornamento costante delle priorità e delle strategie comuni.