Riciclo delle sigarette elettroniche usa e getta: a Milano e Roma si fa nelle tabaccherie, ecco come

Riciclo Sigarette Elettroniche: Rivoluzione Verde a Roma e Milano

Avvio del Progetto Recycle-cig A Roma e Milano è partito un’iniziativa pionieristica nel campo del riciclo: il progetto Recycle-cig. Ideato da Logista Italia in collaborazione con la Federazione italiana tabaccai (Fit), questo progetto mira a recuperare e riciclare i dispositivi di sigarette elettroniche monouso esausti. Un totale di 2.110 box di raccolta sono stati installati in tabaccherie selezionate, permettendo ai consumatori di smaltire i propri dispositivi usati in modo responsabile e sostenibile.

La Distribuzione dei Box di Raccolta La distribuzione dei box di raccolta è stata focalizzata inizialmente su Roma e Milano, con 1.009 box a Roma e 1.107 a Milano, coprendo rispettivamente il 48% e il 50% dei punti vendita serviti da Logista. Questo rappresenta un primo passo significativo verso l’ampliamento dell’iniziativa a livello nazionale, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le tabaccherie italiane entro gennaio.

Riscontri Positivi e Sostenibilità Secondo Federico Rella, vice presidente di Logista Italia, l’iniziativa ha già ricevuto un feedback positivo sia dalle rivendite sia dai consumatori. Il progetto non solo promuove un modello di filiera distributiva sostenibile ma contribuisce anche alla riduzione dell’impatto ambientale. Questa iniziativa potrebbe portare benefici significativi per l’ambiente e la comunità, riducendo la quantità di rifiuti elettronici.

Benefici Ambientali ed Economici Logista stima che per ogni milione di pezzi raccolti possano essere recuperate 40 tonnellate di batterie, 36 tonnellate di plastica e 15 tonnellate di altri materiali, inclusi metalli preziosi come l’alluminio. Questo non solo aiuta a ridurre l’inquinamento ambientale ma offre anche un potenziale economico attraverso il recupero di materiali riutilizzabili.

La Visione Futura del Riciclo L’obiettivo a lungo termine del progetto Recycle-cig è di stabilire un sistema di riciclo capillare e efficiente in tutta Italia. L’attenzione si concentra ora sull’espansione della rete di raccolta e sulla sensibilizzazione dei consumatori riguardo l’importanza del riciclo per dispositivi elettronici come le sigarette elettroniche.

