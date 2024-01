Nuova tegola sul mondo dello svapo: Colin Mendelsohn abbandona il sostegno al Vaping

Addio al Dottor Colin Mendelsohn: Il Vaping e la Lotta per la Riduzione del Danno da Fumo

Nel mondo in costante evoluzione della riduzione del danno da fumo, un evento recente ha gettato un’ombra di disillusione su questa importante causa. Il Dottor Colin Mendelsohn, noto medico australiano e sostenitore del vaping come strumento per smettere di fumare, ha annunciato il suo ritiro da qualsiasi ruolo attivo e pubblico. Questo addio segna la fine di una lunga battaglia in difesa della scienza e della riduzione del danno da fumo, ma solleva anche domande importanti sulla situazione del vaping in Australia.

Il Vaping come Speranza per i Fumatori: Le Parole del Dottor Mendelsohn

Il Dottor Mendelsohn, esperto nel campo della cura della dipendenza dal tabacco, aveva inizialmente abbracciato il vaping come un’opportunità promettente per aiutare i fumatori a smettere. Nel suo libro “Stop Smoking Start Vaping: The Healthy Truth About Vaping”, Mendelsohn aveva sottolineato come il vaping potesse offrire un sostegno completo alla cessazione del fumo, replicando gli aspetti sensoriali e comportamentali del fumo tradizionale in modo efficace. I risultati positivi che aveva riscontrato tra i suoi pazienti erano promettenti, con molti che finalmente erano riusciti a liberarsi dalla dipendenza dal tabacco.

Tuttavia, le sue aspettative sono state deluse quando ha visto la reazione delle istituzioni politiche e sanitarie australiane. Mendelsohn ha criticato aspramente il “comportamento antiscientifico” delle autorità australiane, che hanno continuato a ostacolare il vaping nonostante l’accumulo di prove scientifiche a favore di questa pratica. La narrazione negativa è stata alimentata dai media mainstream, che hanno spesso trasmesso messaggi allarmistici sulla sigaretta elettronica, ignorando gli aspetti positivi e i benefici che può offrire ai fumatori.

Una Lotta Costellata di Calunnie e Molestie

Ma il prezzo più alto lo ha pagato Mendelsohn personalmente. Ha affrontato accuse infondate di ricevere denaro dall’industria del tabacco e ha subito ripetuti attacchi personali e calunnie da parte degli oppositori del vaping. Le sue presentazioni, lezioni e articoli sono stati oggetto di tentativi di blocco, e ha addirittura affrontato due denunce senza successo alla Commissione per i reclami sull’assistenza sanitaria.

“Non ho mai ricevuto denaro da aziende del tabacco né dalle sigarette elettroniche, e tutto quello che ho fatto è stato autofinanziato”, ha chiarito Mendelsohn. Tuttavia, queste aggressioni continue hanno causato frustrazione ed esasperazione, portandolo a prendere la difficile decisione di ritirarsi dalla lotta.

Una Speranza per il Futuro del Vaping

Nonostante l’amarezza del suo addio, il Dottor Mendelsohn mantiene una nota di speranza per il futuro. È convinto che, alla fine, il vaping si diffonderà anche in Australia. Le prove scientifiche a suo sostegno sono ormai numerose e di alta qualità, e la necessità di superare l’ideologia, la politica e gli interessi acquisiti per avviare un dibattito equilibrato è più pressante che mai. Nel frattempo, però, i fumatori australiani continuano a pagare un prezzo alto, e Mendelsohn sottolinea l’urgenza di allineare la politica pubblica sul vaping con le prove scientifiche per salvare vite umane.

L’addio del Dottor Colin Mendelsohn rappresenta un capitolo significativo nella storia della riduzione del danno da fumo in Australia e offre uno sguardo critico sulle sfide che ancora affronta questa causa. La sua voce autorevole e la sua dedizione alla scienza rimarranno una parte importante del dibattito sul vaping e sulla salute pubblica in generale.