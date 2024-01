Nuove tasse in arrivo sullo svapo? Fino a Maggio si respira, ma dopo ecco cosa succede.

Le Tasse sulla Sigaretta Elettronica: Stabilità e Prospettive Future

La Situazione Attuale

La Finanziaria 2024 ha confermato ciò che era già in vigore durante il 2023 in merito alle tasse sui liquidi per sigarette elettroniche. In pratica, non ci sono cambiamenti sostanziali in vista per i consumatori di questi prodotti. Le tasse, relative ai liquidi con nicotina, rimangono invariati a 1,33 centesimi per 10 millilitri, mentre per quelli senza nicotina si assestano a 0,8 centesimi per la stessa quantità. Questi valori sono al netto dell’IVA.

Questa decisione è stata presa verso la fine dell’anno dal Parlamento, che ha accolto la proposta proveniente da Palazzo Chigi. Da notare che durante il processo di approvazione in Commissione e in aula non sono state registrate variazioni significative.

Questo assetto fiscale rimarrà invariato fino al 31 dicembre di quest’anno. Tuttavia, la Manovra prevede un aumento graduale delle tasse nei prossimi anni. Per il 2025, è previsto un modesto aumento al 11% per i liquidi con nicotina e al 16% per quelli senza nicotina. Nel 2026, invece, si prevede un ulteriore incremento al 12% per i liquidi con nicotina e al 17% per quelli senza.

Aromi e Scomposti: Il Futuro Della Tassazione

Un aspetto importante da tenere in considerazione riguarda gli aromi e i scomposti utilizzati nei liquidi per sigarette elettroniche. Attualmente, questi prodotti rimangono esenti da tassazione, ma il quadro normativo cambierà significativamente a partire da maggio di quest’anno.

Da quel momento, gli aromi e gli scomposti saranno considerati, dal punto di vista fiscale, alla stregua dei liquidi senza nicotina. Ciò significa che saranno soggetti a una tassazione di 0,8 centesimi per 10 millilitri. Questa decisione rappresenta un importante cambiamento nel modo in cui saranno tassati questi componenti essenziali nella creazione di liquidi per sigarette elettroniche.

Queste modifiche hanno sollevato dibattiti tra i produttori di liquidi per sigarette elettroniche e i consumatori. Mentre alcuni ritengono che una tassazione più alta possa disincentivare l’uso di sigarette elettroniche, altri credono che sia necessario considerare la salute pubblica e cercare di regolare ulteriormente questi prodotti.

In conclusione, la stabilità fiscale per i liquidi per sigarette elettroniche è la situazione attuale, ma nel prossimo futuro sono previsti aumenti moderati delle tasse. Inoltre, con il cambiamento normativo previsto per maggio, gli aromi e gli scomposti utilizzeranno una tassazione simile a quella dei liquidi senza nicotina.

Questi sviluppi avranno un impatto significativo sull’industria delle sigarette elettroniche e sulle scelte dei consumatori, e sarà interessante vedere come evolveranno nel corso degli anni.