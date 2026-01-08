Stranger Things shock, Jennifer Marshall svela perché è sparita dalla stagione finale e cosa nasconde

Assenza di marshall nella stagione finale

Jennifer Marshall, volto di Susan Hargrove in Stranger Things, ha confermato la sua assenza dalla quinta e ultima stagione uscita il 31 dicembre 2025. Dopo la pubblicazione degli episodi, l’attrice ha condiviso su social riflessioni asciutte e personali sul mancato ritorno nel cast, sottolineando di non essere stata contattata dalla produzione per riprendere il ruolo.

Marshall ha ribadito che la decisione non è dipesa da impegni concorrenti e che avrebbe potuto partecipare alle riprese. L’assenza ha sorpreso i fan, considerando il legame del personaggio con la storyline di Max, centrale nel finale della serie.

L’interprete ha motivato l’uscita di scena come scelta creativa altrui, prendendone atto senza polemiche e mettendo in evidenza le implicazioni narrative e personali dell’esclusione.

La battaglia contro il cancro e l’impatto professionale

Dal 2021 Jennifer Marshall ha affrontato un melanoma in stadio 3, successivo a un primo tumore al piede, proseguendo le cure anche durante la lavorazione della quarta stagione di Stranger Things.

L’attrice ha precisato di essere in remissione nel periodo delle riprese della stagione cinque, evidenziando che un ingaggio avrebbe garantito l’accesso all’assicurazione sanitaria del sindacato.

In un post su Instagram ha scritto: «Ho avuto il cancro, lo capisco. Ma ero in remissione durante le riprese della stagione cinque. Girare la serie mi avrebbe aiutato a ottenere l’assicurazione sanitaria attraverso il sindacato».

Delusione, gratitudine e reazioni dei fan

Jennifer Marshall ha ammesso amarezza per l’assenza nei passaggi cruciali dell’ultima stagione, citando con sarcasmo la mancata presenza in scene come l’ospedale di Max o la cerimonia di diploma.

Ha però ribadito una posizione equilibrata: nessuno, nemmeno chi ha affrontato una malattia, “ha diritto” a un ritorno automatico.

L’attrice ha ringraziato per l’esperienza nello show, tenendo fuori accuse dirette e riconoscendo la decisione come scelta creativa altrui.

Sui social è arrivata un’ondata di sostegno: i fan hanno espresso delusione per l’assenza di Susan Hargrove e richiesto chiarimenti narrativi.

Molti hanno sottolineato l’impatto simbolico del personaggio accanto all’arco di Max, soprattutto in un finale di serie.

La discussione si è allargata alla gestione dei personaggi adulti nella saga, spesso relegati ai margini dell’azione principale.

Tra i commenti spiccano interpretazioni di colleghi e addetti ai lavori: il supporto è stato unanime sul piano umano.

Alcuni hanno letto l’assenza come esito di scelte di ritmo e concentrazione della trama.

Da Netflix nessuna replica ufficiale: la conversazione resta affidata ai social e alla community.

Il destino di susan hargrove nella narrazione

Nelle ipotesi circolate dopo il finale, il percorso di Susan Hargrove resta fuori campo, con alcuni fan e osservatori che parlano di una possibile scomparsa o morte non mostrata, coerente con la tendenza della serie a ridurre la presenza dei genitori nella trama principale.

L’assenza in sequenze cardine – dall’ospedale di Max alla cerimonia di diploma – è stata letta come scelta di semplificazione drammaturgica a favore del nucleo giovane del cast.

Le speculazioni non trovano conferme ufficiali e lasciano il personaggio sospeso in una zona di ambiguità narrativa.

Il silenzio di Netflix impedisce di chiarire se Susan sia stata esclusa per economia di racconto o per una chiusura deliberata del suo arco senza ulteriori scene.

La soluzione off-screen, già vista altrove nello show, preserva la coerenza del tono ma sottrae un tassello emotivo al viaggio di Max.

Per la community, la mancanza di un congedo esplicito alimenta domande sul destino della famiglia Hargrove e sulla memoria dei sacrifici mostrati nelle stagioni precedenti.

FAQ