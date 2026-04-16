Home / EVENTI / Stramilano 2026 presenta la nuova edizione tra sport, solidarietà e percorso rinnovato per i partecipanti

Stramilano 2026, il 3 maggio Milano torna capitale della corsa

La Stramilano 2026, giunta alla 53ª edizione, si terrà domenica 3 maggio nel cuore di Milano, confermandosi la corsa più iconica d’Italia.

Alla presentazione, ospitata nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sono intervenute le istituzioni regionali e comunali e i vertici dello sport militare.

L’evento – che nel 2025 ha richiamato oltre 55.000 partecipanti – proporrà tre format: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon, attirando runner professionisti, amatori e famiglie.

Punti di forza dell’edizione 2026: il sold out della mezza maratona con oltre 10.000 iscritti, partenze da Piazza Duomo e Piazza Castello e un forte messaggio di sport inclusivo.



La madrina sarà la campionessa olimpica di pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida, simbolo di eccellenza sportiva italiana.

La manifestazione rafforza il posizionamento di Milano quale capitale europea dello sport in vista di Milano-Cortina.

In sintesi:

Il 3 maggio 2026 torna la Stramilano , 53ª edizione, nel centro di Milano.

, 53ª edizione, nel centro di Milano. Tre gare: 10 km, 5 km Stramilanina e Half Marathon competitiva.

e competitiva. Oltre 10.000 iscritti alla mezza maratona, attesi più di 50.000 partecipanti totali.

Madrina l’olimpionica Francesca Lollobrigida, simbolo dello sport italiano.

Programma gare, protagonisti istituzionali e valore per la città

La conferenza stampa a Palazzo Marino ha visto la presentazione ufficiale della Stramilano 2026 da parte del Sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi e dell’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva.



Accanto alle istituzioni civili, presenti il Comitato Organizzatore, gli sponsor, il Vicepresidente del Comitato CONI Lombardia Enrico Ragnolini, il Colonnello Della Rocca dell’Esercito italiano, il Generale Baione dell’Aeronautica Militare e il Colonnello Morganti dell’Arma dei Carabinieri.

L’Half Marathon aprirà la giornata alle 8.30 da Piazza Castello, su un tracciato certificato di 21,097 km con arrivo ai piedi del Castello Sforzesco; la gara è già sold out con oltre 10.000 runner iscritti.

Alle 10 partirà la Stramilano 10 Km e alle 10.30 la Stramilanina 5 Km, entrambe da Piazza Duomo con arrivo al Arco della Pace, dove è prevista consegna medaglie e animazione.

Madrina dell’edizione è Francesca Lollobrigida, reduce da due ori olimpici nei 3000 metri (con record olimpico) e nei 5000 metri alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, scelta per testimoniare il legame tra sport di vertice, partecipazione popolare e eredità olimpica sul territorio lombardo.

Stramilano 2026 tra eredità olimpica e impatto sulla comunità

La Stramilano, nata nel 1972, si conferma laboratorio di sport di massa e volano turistico per Milano, con ricadute su accoglienza, commercio e mobilità dolce.

L’attenzione ai percorsi non competitivi per famiglie e bambini, unita alla mezza maratona d’élite, rafforza la strategia cittadina di promuovere stili di vita attivi, inclusione e fruizione sostenibile dello spazio urbano.

La scelta di una madrina come Francesca Lollobrigida inserisce l’evento nel percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina, valorizzando le eccellenze sportive nazionali e la capacità della città di organizzare grandi eventi.

Per runner e camminatori, l’edizione 2026 rappresenta un’occasione per vivere Milano chiusa al traffico, in un contesto sicuro e controllato, con servizi logistici rafforzati e una comunicazione orientata alla partecipazione responsabile.

FAQ

Quando si svolge la Stramilano 2026 e dove sono le partenze?

La Stramilano 2026 si svolge domenica 3 maggio. Partenze da Piazza Castello per l’Half Marathon e da Piazza Duomo per 10 km e Stramilanina.

Quante e quali gare comprende la Stramilano 2026?

La manifestazione comprende tre eventi: Stramilano Half Marathon competitiva, Stramilano 10 Km non competitiva e Stramilanina 5 Km dedicata soprattutto a bambini e famiglie.

Quanti partecipanti sono attesi alla Stramilano 2026?

Sono attesi oltre 50.000 partecipanti complessivi. La sola Half Marathon ha superato i 10.000 iscritti, registrando il sold out in anticipo.

Chi è la madrina della Stramilano 2026 e perché è stata scelta?

La madrina è Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità, scelta per rappresentare eccellenza sportiva italiana ed eredità olimpica Milano-Cortina.

Quali sono le fonti ufficiali per le informazioni sulla Stramilano 2026?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.