Stellantis stupisce al Motor Show: Alfa, Leapmotor, Opel e Lancia svelano novità che cambiano le regole

BRUXELLES – Solo dieci esemplari per la Giulia Luna Rossa, edizione esclusiva nata dalla collaborazione con il team dell’America’s Cup. Presentazione affidata a Santo Ficili, ceo di Alfa Romeo e coo di Maserati, dopo il bilancio sulle performance 2025 e l’anticipazione delle prossime mosse del marchio.

“Anno positivo in Europa e in Italia. La Junior ha superato le attese”, ha dichiarato Ficili, indicando nel nuovo Tonale — ora più coerente con il dna del Biscione — il pilastro della continuità. Dal lancio sono state consegnate 60.000 unità, risultato oltre le previsioni, mentre Stelvio e Giulia resteranno in gamma fino al 2027 con la riapertura della versione Quadrifoglio.

Accanto al manager, il prototipo firmato BottegaFuoriserie, atelier condiviso con Maserati che espone MC Pura Cielo, GranCabrio e Grecale Folgore 100% elettrica, insieme alla serie speciale Grecale Lumina Blu. Ficili respinge l’idea di accorpamento: i due brand resteranno distinti, con collaborazioni mirate, senza sovrapposizioni. Alfa Romeo presidia il segmento premium, Maserati quello luxury, con ruoli e clientela differenti, ma sinergie operative in crescita.

Leapmotor accelera l’espansione europea

BRUXELLES – Per Leapmotor il 2025 ha segnato il primo anno completo in Europa con risultati solidi e basi per un’ulteriore crescita nel 2026. Il ceo di Leapmotor International, Tianshu Xin, parla di “accelerazione”: tre modelli lanciati in dodici mesi, oltre 800 punti vendita attivi e più di 35.000 immatricolazioni.

L’Europa è definita “cuore dell’espansione”. A Bruxelles debutta per la prima volta nel continente la B03X, sviluppata su una nuova piattaforma globale, insieme alla B05 che completa l’offerta nel segmento C. La strategia commerciale si rafforza con l’arrivo della B10 hybrid EV dotata di tecnologia REEV (range extender), pronta a entrare nei listini europei.

Il marchio punta su una rete capillare e su prodotti elettrificati differenziati per mercati e normative locali. L’obiettivo 2026 è incrementare volumi e presenza retail, consolidando la gamma con modelli a batteria e soluzioni ibride ad autonomia estesa per ridurre le barriere d’ingresso alla mobilità elettrica.

Anteprime opel, peugeot e rilancio lancia

Due debutti globali per Opel Astra e Peugeot 408. La compatta tedesca aggiorna il linguaggio con frontale Vizor più marcato e pacchetto tecnologico ampliato, affiancando motorizzazioni ibride ed elettriche per coprire esigenze diverse.

La 408 evolve nel design mantenendo una gamma powertrain articolata, senza stravolgere il posizionamento. In casa Fiat spiccano il monovolume Qubo L, pensato per famiglie anche in configurazione 7 posti e disponibile con diesel, e il professionale Fiat Professional Tris, primo veicolo a tre ruote del marchio torinese.

Nello spazio Stellantis due concept: Citroën Elo, che reinterpreta l’abitacolo ottimizzando ingombri, e Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo, compatta ad alte prestazioni da 588 kW (800 CV) e 320 km/h. DS Automobiles espone DS N°4 e DS N°8 e omaggia DS Performance con la monoposto elettrica DS E-Tense FE25. Jeep porta la Avenger Black Edition, la nuova Compass 4xe al debutto mondiale e la Wagoneer S per l’Europa.

Lancia mette i riflettori sulla Ypsilon HF Integrale da rally per la categoria WRC2, simbolo della strategia di rilancio. La ceo Roberta Zerbi indica il 2026 come snodo chiave: nel 2025 ampliamento della gamma Ypsilon da aprile e, nella seconda parte dell’anno, arrivo della nuova Lancia Gamma per intercettare una clientela diversa, con un percorso di sviluppo senza scorciatoie.

