Stellantis lancia l’allarme: Europa perde milioni di auto, ecco cosa sta davvero bloccando il mercato

Allarme investimenti e incertezza regolatoria

Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis Europa, lega la scelta di investimenti e siti produttivi alla stabilità del quadro normativo dell’Unione europea. Senza regole chiare, spiega, la pianificazione su impianti, piattaforme e tecnologie diventa una scommessa a rischio elevato. Le modifiche annunciate sul divieto dei motori termici dal 2035, lette come parziale ripensamento, aumentano l’incertezza anziché ridurla.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La richiesta è di “visibilità” su quali tecnologie saranno davvero premiate: elettrico a batteria, ibrido, termico a basse emissioni. Ogni oscillazione normativa sposta miliardi e congela decisioni strategiche lungo cicli industriali lunghi, in contrasto con l’andamento incrementale della politica. Il risultato è un processo decisionale ritardato e non lineare per l’intera filiera.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Cappellano parla apertamente di “disallineamento” tra regole, capacità dei costruttori e domanda reale dei clienti. Il problema non è tra dieci anni ma ora: servono indicazioni coerenti e immediatamente applicabili. Senza un perimetro certo, si indeboliscono competitività, scala produttiva e fiducia di consumatori e fornitori lungo la catena del valore.

Mercato in calo: tre milioni di veicoli mancanti

Il mercato europeo resta l’unico grande bacino globale sotto i livelli pre-pandemia: mancano circa tre milioni di immatricolazioni rispetto al 2019, con effetti immediati su margini, prezzi e rete dei fornitori. Volumi compressi significano minore assorbimento dei costi fissi e minore leva per sostenere nuovi cicli produttivi e tecnologici.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La contrazione della domanda frena la scala industriale necessaria per la transizione, irrigidisce gli investimenti e spinge i clienti a rinviare l’acquisto in attesa di chiarezza su incentivi e standard. Il risultato è un circuito vizioso: meno vendite, meno competitività, più pressioni sui listini e sulle reti commerciali.

Per Stellantis, il nodo è immediato: senza segnali regolatori stabili e strumenti pro-mercato, la ripresa resta fragile e disomogenea tra Paesi. La domanda chiede soluzioni accessibili oggi, non promesse al 2035; senza un rimbalzo dei volumi, la sostenibilità economica della transizione si indebolisce lungo tutta la filiera europea.

Priorità industriali: batterie, chip e strategia dei marchi

Stellantis sollecita una politica industriale europea mirata su batterie e semiconduttori, componenti che determinano costo, performance e autonomia della catena del valore automotive. La richiesta è di strumenti concreti: sostegno alla produzione locale, accesso a materie prime, standard comuni e tempi certi per autorizzazioni e incentivi.

L’obiettivo è ridurre il gap competitivo con la Cina e garantire forniture resilienti. Senza una base europea su celle, moduli e chip, la transizione rischia dipendenze strutturali, prezzi più alti e ritardi nell’industrializzazione di nuove piattaforme. Per i costruttori, la stabilità dell’ecosistema è decisiva quanto la domanda finale.

Sul fronte dei marchi, Emanuele Cappellano indica una priorità operativa: rafforzare gli attributi distintivi dei 14 brand del gruppo in attesa del piano che il CEO Antonio Filosa presenterà nel secondo trimestre. Focus su identità, posizionamento e autonomia dei CEO di brand per massimizzare il valore di gamma senza interventi affrettati su tagli o fusioni interne.

FAQ

D: Qual è la priorità industriale indicata da Stellantis?
R: Rafforzare la filiera europea di batterie e semiconduttori per ridurre costi e dipendenze esterne.

D: Perché batterie e chip sono centrali per la competitività?
R: Incidono su costo, prestazioni e tempi di sviluppo dei modelli, oltre che sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

D: Quali strumenti chiede l’industria all’UE?
R: Incentivi selettivi, standard tecnici uniformi, procedure rapide e accesso a materie prime strategiche.

D: Qual è il rischio senza interventi europei mirati?
R: Aumento della dipendenza da fornitori extra-UE, prezzi più alti e ritardi nella transizione tecnologica.

D: Come si muoverà Stellantis sui 14 marchi?
R: Valorizzando identità e posizionamento, con autonomia ai CEO di brand in vista del nuovo piano.

D: Quando è atteso il piano industriale aggiornato?
R: Nel secondo trimestre, presentato dal CEO Antonio Filosa.

D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento?
R: Corriere.it

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com