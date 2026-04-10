Home / SPETTACOLI & CINEMA / Del Debbio attacca l’Europa su benzina cara e controlli inefficaci

Paolo Del Debbio accusa l’Europa di inerzia sui rincari di gas e benzina

Chi? Il conduttore Paolo Del Debbio e il presidente USA Donald Trump, con sullo sfondo l’Unione europea.

Che cosa? Polemica sui rincari energetici e sulle presunte speculazioni su gas e benzina.

Dove? In Italia, durante la trasmissione di approfondimento 4 di Sera su Rete 4.

Quando? Nella puntata andata in onda dopo l’annuncio di tregua di due settimane con l’Iran.

Perché? Per denunciare l’aumento dei prezzi (+18,9% il gas, +4,8% la benzina) e l’inerzia di Bruxelles contro i cartelli.

In sintesi:

Rincari di gas e benzina in Italia nonostante la tregua tra Stati Uniti e Iran.

Del Debbio denuncia speculazioni sui prezzi energetici non legate a dati reali.

Critiche dure all’Unione europea accusata di immobilismo contro cartelli e speculatori.

Proposta di un’inchiesta giornalistica coordinata per monitorare prezzi e filiera.

Rincari energetici, accuse di speculazione e responsabilità dell’Europa

Mentre sullo scenario internazionale il presidente statunitense Donald Trump annuncia una tregua di due settimane con l’Iran, in Italia il dibattito si concentra sulle conseguenze economiche dei mercati energetici. Nel programma 4 di Sera, in onda su Rete 4, Paolo Del Debbio collega l’impennata dei listini di gas e carburanti a meccanismi di pura speculazione finanziaria, non supportata – almeno nella fase iniziale – da reali carenze di offerta o shock produttivi.

Il conduttore ricorda come, rispetto a febbraio 2026, il prezzo del gas sia cresciuto del +18,9%, mentre la benzina registri un incremento del +4,8%, valori significativi per bilanci familiari e imprese energivore. Del Debbio cita studi “internazionali e mondiali” per sostenere che, così come la fiammata iniziale non dipendeva da un deficit tangibile di risorse, allo stesso modo la futura discesa delle quotazioni non seguirà automaticamente l’evoluzione geopolitica, perché i margini speculativi tendono a protrarsi nel tempo.

Da qui l’affondo su Bruxelles: Del Debbio domanda *“l’Europa cosa aspetta a intervenire”* contro cartelli e pratiche anticoncorrenziali, invocando sanzioni mirate e un controllo più stringente sulle società con partecipazioni comunitarie.

Inchieste giornalistiche e possibili scenari futuri per consumatori e imprese

Nel suo intervento, Paolo Del Debbio propone un’azione di monitoraggio indipendente lungo l’intera filiera, dalle pompe di benzina agli importatori, coinvolgendo gli inviati di 4 di Sera e altre testate nazionali. Cita esplicitamente Alessandro Sallusti e la giornalista Giulia Merlo del quotidiano Domani come possibili partner di un’iniziativa coordinata per raccogliere dati comparabili sui prezzi praticati sul territorio.

Secondo il conduttore, un’inchiesta giornalistica strutturata potrebbe essere realizzata “in una settimana, in quattro giorni”, accelerando la pressione dell’opinione pubblica sulle istituzioni europee e nazionali. Per famiglie e imprese, lo scenario che si delinea è quello di una prolungata fase di volatilità dei costi energetici, con rischi su inflazione, competitività industriale e consumi interni, se non interverranno misure incisive di regolazione dei mercati e tutela effettiva dei consumatori.

FAQ

Perché il prezzo del gas è aumentato del 18,9% in pochi mesi?

Il rialzo è legato a tensioni geopolitiche e forti componenti speculative, che amplificano i movimenti dei mercati energetici oltre l’effettiva scarsità di offerta.

La tregua tra Stati Uniti e Iran ridurrà subito i prezzi di benzina e gas?

No, l’impatto sarà graduale: le dinamiche speculative e i contratti a termine rallentano l’adeguamento immediato dei prezzi alla pompa.

Cosa può fare concretamente l’Unione europea contro le speculazioni energetiche?

L’Europa può rafforzare l’antitrust, imporre sanzioni ai cartelli, vigilare sulle società partecipate e incrementare trasparenza su costi e margini.

Quali tutele hanno oggi i consumatori italiani sui rincari dei carburanti?

Esistono controlli di Guardia di Finanza e Antitrust, ma la protezione resta parziale; serve maggiore trasparenza su prezzi, accise e margini.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.