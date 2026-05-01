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Stefano De Martino auto danneggiata indagini sulle scritte contro il conduttore

Stefano De Martino auto danneggiata indagini sulle scritte contro il conduttore

Auto vandalizzata per Stefano De Martino: cosa è successo e perché fa notizia

Il conduttore Stefano De Martino, volto di punta di Rai 1 con Affari Tuoi, è tornato al centro dell’attenzione per un episodio extra-televisivo. Nei giorni scorsi, a Napoli, la sua smart è stata trovata con evidenti segni di vandalismo sulla portiera, documentati dal settimanale Nuovo. L’episodio, avvenuto nella primavera 2026, arriva in un momento di particolare esposizione mediatica per De Martino, indicato tra i possibili futuri direttori artistici del Festival di Sanremo 2027. Le scritte incise sulla carrozzeria, di difficile interpretazione, sollevano interrogativi sulla sicurezza dei personaggi pubblici e sui limiti della “curiosità” dei fan, in una città dove la popolarità si intreccia spesso con episodi di microcriminalità.

In sintesi:

  • La smart di Stefano De Martino è stata vandalizzata a Napoli con incisioni sulla portiera.
  • Le scritte, definite “graffianti”, sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Nuovo.
  • Non emergono al momento collegamenti con la vita privata del conduttore Rai.
  • L’episodio si inserisce in una serie di precedenti tra vandalismi e aggressioni subite.

Dalla smart vandalizzata ai precedenti episodi: il quadro completo

La stessa smart di Stefano De Martino era finita al centro delle cronache “leggere” poche settimane fa, quando due fan, Giulia e Bea, avevano lasciato sul parabrezza un biglietto ironico: “Se sei Stefano apri e leggi, se non sei tu leggi comunque e fatti una risata”.

Questa volta, però, il tono è decisamente diverso. Sulla copertina di Nuovo compaiono le immagini della portiera rigata con segni che ricordano un misto tra lettere, disegni e simboli quasi runici. Il direttore Riccardo Signoretti ha parlato di “messaggio graffiante” e di un “segnale molto chiaro”, pur senza fornire elementi che indichino una minaccia diretta.

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Dalle foto non è possibile decifrare un testo compiuto e le prime ricostruzioni tendono a escludere una vendetta personale o sentimentale. L’ipotesi prevalente è quella di una bravata, sintomo però di una scarsa percezione dei confini tra notorietà pubblica e rispetto dei beni privati, soprattutto quando si tratta di personaggi così esposti mediaticamente.

Non è un caso isolato: il 3 maggio 2021 De Martino aveva denunciato sui social lo specchietto della sua auto distrutto la notte dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, commentando con amara ironia: “Che vi devo dire? Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”.

Un anno fa, mentre guidava la sua Mercedes, è stato invece vittima di una rapina: due uomini in scooter hanno colpito lo specchietto, costringendolo a sporgere il braccio per sistemarlo, e gli hanno strappato dal polso un Patek Philippe da circa 40.000 euro, minacciandolo di sparare.

La sequenza di episodi – dallo specchietto distrutto alle “scritte graffianti”, fino alla rapina – delinea un contesto in cui popolarità e vulnerabilità procedono di pari passo, soprattutto in aree urbane complesse come Napoli.

Sicurezza e privacy dei volti tv: un tema sempre più centrale

La vicenda di Stefano De Martino, pur non configurandosi al momento come un atto intimidatorio organizzato, riporta al centro del dibattito la sicurezza quotidiana dei personaggi televisivi.

Auto danneggiate, furti mirati di orologi di lusso e inseguimenti social alimentano un clima in cui il confine tra curiosità e invasione si assottiglia. In prospettiva, casi come questo potrebbero spingere volti di punta come De Martino a rivedere abitudini di mobilità e gestione della propria immagine pubblica, favorendo l’uso di driver, taxi o servizi con maggiori standard di sicurezza, e ponendo alla Rai e alle agenzie un tema concreto di tutela dei talent più esposti.

FAQ

Cosa è successo all’auto di Stefano De Martino

L’auto smart di Stefano De Martino è stata vandalizzata a Napoli con incisioni sulla portiera, documentate dal settimanale Nuovo con foto in copertina.

Le scritte sulla smart di De Martino sono un messaggio minaccioso

Al momento no: le incisioni appaiono come segni confusi, tra lettere e disegni, interpretati più come bravata che come minaccia mirata.

Stefano De Martino aveva già subito altri atti vandalici

Sì, nel 2021 trovò lo specchietto dell’auto distrutto dopo i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, episodio raccontato direttamente sui social.

Che rapina ha subito Stefano De Martino mentre guidava

Ha subito una rapina a mano armata: due uomini in scooter gli hanno sottratto dal polso un orologio Patek Philippe da circa 40.000 euro.

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