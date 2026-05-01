Home / SPETTACOLI & CINEMA / Pechino Express svela sfide decisive e ascolti dell’ottava tappa

Pechino Express 2026, ottava tappa: cosa è successo e perché conta

L’ottava puntata della 13ª edizione di Pechino Express è andata in onda ieri su Sky Uno e on demand, chiudendo il capitolo cinese del viaggio e determinando le coppie qualificate al Giappone, ultimo Paese del percorso.

Alla conduzione, come sempre, Costantino Della Gherardesca, affiancato dalle cinque coppie rimaste in gara, impegnate tra Dengfeng, Gaolong, le Grotte di Longmen a Luoyang e l’area dell’Esercito di Terracotta a Lingtong.

L’episodio ha totalizzato una Total Audience di 510.000 spettatori e il 2,1% di share, registrando un lieve calo rispetto alla settimana precedente ma confermando una base di pubblico stabile e fidelizzata, in vista del trasferimento in Giappone.

In sintesi:

Ottava puntata in Cina, con prove tra Shaolin, ping-pong e ricerca nell’Esercito di Terracotta.

I Veloci vincono la tappa e il biglietto per il Giappone, insieme a I Raccomandati e Le Dj .

vincono la tappa e il biglietto per il Giappone, insieme a e . I Rapper vengono eliminati dalla Busta Nera, fuori anche Le Albiceleste dalla corsa al Giappone.

vengono eliminati dalla Busta Nera, fuori anche dalla corsa al Giappone. Ascolti in flessione: 510.000 spettatori e 2,1% di share su Sky Uno/+1 e on demand.

Le prove in Cina e le scelte strategiche delle coppie in gara

La tappa è partita da Dengfeng, dove le coppie hanno dovuto imparare e riprodurre una sequenza di mosse Shaolin davanti a un maestro locale, prova che ha premiato coordinazione e concentrazione.

Raggiunta Gaolong, i viaggiatori hanno trascorso la notte presso famiglie del posto, elemento identitario di Pechino Express che valorizza immersione culturale e ospitalità.

Il percorso è poi proseguito verso le Grotte di Longmen a Luoyang, patrimonio d’arte rupestre cinese, dove le coppie hanno conquistato il Libro Rosso. In testa alla classifica provvisoria: I Veloci, seguiti da Le Dj e I Raccomandati.

Queste tre coppie si sono sfidate nell’ultima Prova Vantaggio stagionale: un match di ping-pong contro due piccoli campioni locali, penalizzati da racchette bucate per riequilibrare il livello.

La vittoria è andata a Fiona e Patrick, che hanno scelto di assegnare il malus a I Rapper, in risposta alla loro precedente candidatura all’eliminazione.

Dopo l’ultima notte in Cina, a Lingtong i concorrenti hanno affrontato l’imponente Esercito di Terracotta, cercando una statua raffigurante Costantino tra migliaia di guerrieri, prima della corsa finale al Tappeto Rosso.

Sul traguardo, I Veloci hanno vinto la tappa assicurandosi il biglietto per il Giappone insieme a I Raccomandati e Le Dj.

Fuori dal podio Le Albiceleste e I Rapper; la Busta Nera eliminatoria ha decretato l’uscita definitiva di I Rapper, decisione comunicata anche sull’account ufficiale @PechinoExpress con il tweet: “LA TAPPA È ELIMINATORIA: IL VIAGGIO DEI #RAPPER FINISCE QUI”.

Il cast si riduce così a tre coppie, tutte proiettate verso le ultime, decisive tappe giapponesi.

Andamento degli ascolti e prospettive per il finale in Giappone

L’ottava puntata di Pechino Express 2026 ha registrato 510.000 spettatori e il 2,1% di share, in calo rispetto ai 555.000 spettatori e al 2,6% della settimana precedente.

Nel dettaglio stagionale: 752.000 spettatori (3,3%) alla 1ª puntata, 628.000 (2,7%) alla 2ª, 426.000 (1,6%) alla 3ª, 561.000 (2,6%) alla 4ª, 577.000 (2,6%) alla 5ª, 559.000 (2,6%) alla 6ª, 555.000 (2,6%) alla 7ª.

Il trend evidenzia un consolidamento su valori medio-alti per la piattaforma pay, con un fisiologico assestamento dopo un esordio molto forte.

La chiusura del capitolo cinese e il passaggio al Giappone rappresentano un potenziale driver di rilancio per gli ascolti, grazie a scenari iconici e prove attese dal pubblico affezionato.

La composizione del cast rimasto – I Veloci, I Raccomandati, Le Dj – promette dinamiche competitive marcate, scelte strategiche più nette e un impatto narrativo forte sui social, elemento chiave per la Discoverability del programma.

In vista del finale di stagione, sarà centrale osservare come le prossime tappe influenzeranno sia la curva degli ascolti sia l’engagement digitale, ormai parte integrante del successo di Pechino Express.

FAQ

Quando è andata in onda l’ottava puntata di Pechino Express 2026?

L’ottava puntata è andata in onda ieri sera, 30 aprile 2026, su Sky Uno, Sky Uno+1 e in versione on demand.

Quante coppie sono volate in Giappone dopo la tappa cinese?

Sono volate in Giappone tre coppie: I Veloci, I Raccomandati e Le Dj, qualificate attraverso la classifica di tappa.

Chi è stato eliminato nell’ottava puntata di Pechino Express 2026?

Sono stati eliminati I Rapper, usciti definitivamente dalla gara a causa della Busta Nera eliminatoria a fine tappa.

Come sono andati gli ascolti medi di Pechino Express 2026 finora?

Gli ascolti medi oscillano tra circa 420.000 e 750.000 spettatori, con share fra 1,6% e 3,3% sulle otto puntate.

Quali sono le fonti dei dati e informazioni su Pechino Express 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.