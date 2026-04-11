Stefania Orlando rompe il silenzio e svela una molestia subita

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La rivelazione di Stefania Orlando sulla molestia subita a 18 anni

Stefania Orlando, oggi, negli studi di Verissimo a Milano, ha raccontato per la prima volta in televisione una molestia subita quando aveva 18 anni e lavorava come modella.

L’episodio, accaduto a casa del suo ex agente, è riemerso solo recentemente grazie al percorso di psicoterapia intrapreso dopo il divorzio.

La conduttrice ha spiegato perché ha scelto di parlare ora, sottolineando il peso dei sensi di colpa interiorizzati per anni e l’importanza di riconoscere le dinamiche di abuso di potere nel mondo dello spettacolo.

In sintesi:

Stefania Orlando racconta in tv una molestia subita a 18 anni.

racconta in tv una molestia subita a 18 anni. L’episodio è riemerso durante la terapia iniziata dopo il divorzio.

La molestia sarebbe avvenuta a casa del suo ex agente di moda.

La confessione punta a spezzare colpa, silenzio e stigma sulle vittime.

Il racconto integrale di Stefania Orlando a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin, Stefania Orlando ha descritto l’episodio definendolo *“un’esperienza davvero brutta che sono riuscita a tirare fuori grazie alla terapia”*.

A 18 anni, mentre lavorava come modella, il suo ex agente le propose un lavoro con showroom il giorno seguente e si offrì di ospitarla, assicurando che in casa ci sarebbero state altre ragazze. Fidandosi, accettò.

Arrivata nell’appartamento, si rese conto che non c’era nessun’altra modella. Nonostante il forte disagio, andò a dormire nella stanza assegnata. Durante la notte, l’uomo si infilò nel letto con lei iniziando a toccarla senza consenso. Paralizzata dalla paura, riuscì solo dopo qualche istante a chiedergli: *“Cosa stai facendo?”*.

Alle sue urla, l’uomo reagì in modo aggressivo, dicendole *“non hai capito niente di come funziona, non farai mai niente”* prima di lasciare la stanza.

Il mattino seguente la accompagnò alla stazione; il viaggio di ritorno verso Milano fu, nelle sue parole, cinque ore di pianto e autoaccusa.

*“Non incolpavo lui, incolpavo me… avevo paura che gli altri avrebbero dato la colpa a me, per questo non l’ho mai detto a nessuno, neanche ai miei genitori”*, ha spiegato.

Il ruolo della terapia e il messaggio alle altre vittime

Solo molti anni dopo, con il supporto psicologico seguito alla fine del matrimonio, Stefania Orlando è riuscita a collegare quell’episodio al disagio profondo che l’aveva accompagnata a lungo.

*“La terapia è stata catartica, mi sono liberata di alcuni fantasmi e del senso di colpa che mi ha seguito per tutti questi anni. Ora finalmente so che non è stata colpa mia”*, ha dichiarato.

La scelta di raccontare pubblicamente la molestia ha un obiettivo preciso: contribuire a scardinare l’idea che le vittime siano in qualche modo responsabili dell’abuso, soprattutto quando l’autore è una figura di potere, come un agente o un professionista che controlla l’accesso al lavoro.

Il suo racconto si inserisce nel più ampio dibattito su molestie e abusi nell’ambiente dello spettacolo, dove la dipendenza da chi gestisce ingaggi e carriere crea terreno fertile per ricatti e violenze.

La testimonianza di Stefania Orlando conferma come il percorso terapeutico, insieme alla visibilità mediatica responsabile, possa aiutare a ridefinire la narrazione: dalla vergogna individuale alla denuncia di un abuso di potere strutturale.

FAQ

Chi è Stefania Orlando e perché la sua testimonianza è rilevante?

È una nota conduttrice e showgirl italiana. La sua testimonianza è rilevante perché mostra le dinamiche di abuso di potere nello spettacolo, incoraggiando altre vittime a riconoscersi e chiedere aiuto.

Cosa ha raccontato esattamente Stefania Orlando sulla molestia subita?

Ha dichiarato di essere stata molestata dal suo ex agente quando aveva 18 anni, durante una trasferta di lavoro, mentre dormiva nella sua casa, sottolineando di non aver dato alcun consenso.

Perché Stefania Orlando ha deciso di parlare solo ora dell’episodio?

Ha spiegato che il ricordo era stato rimosso e sepolto dai sensi di colpa. Solo con la terapia, intrapresa dopo il divorzio, è riuscita a elaborarlo e a riconoscere che non aveva alcuna responsabilità.

Qual è il messaggio principale che emerge dall’intervista a Verissimo?

Emergono due messaggi chiari: non è mai colpa della vittima e il supporto psicologico è fondamentale per spezzare silenzio, vergogna e autoaccusa dopo una molestia.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Stefania Orlando?

L’articolo deriva da un’elaborazione giornalistica basata congiuntamente su notizie e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.