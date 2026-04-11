Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stefano Corti rivela i veri motivi dell’addio con Bianca Atzei

Perché è finita tra Stefano Corti e Bianca Atzei

Chi: l’inviato de Le Iene Stefano Corti e la cantante Bianca Atzei.

Che cosa: la rottura della loro relazione e la gestione del figlio Noa.

Dove: il racconto arriva dallo studio di Verissimo, da Silvia Toffanin.

Quando: la separazione è stata annunciata a settembre 2025, le spiegazioni arrivano nella puntata di primavera 2026.

Perché: nessun tradimento, ma incompatibilità di carattere, crisi di coppia non risolta e pressioni esterne, comprese gravi minacce anonime.

In sintesi:

Stefano Corti esclude il tradimento come causa della rottura con Bianca Atzei .

esclude il tradimento come causa della rottura con . La crisi nasce da incompatibilità caratteriali consolidate nella quotidianità di coppia.

Priorità condivisa resta il benessere del figlio Noa e l’idea di famiglia.

e l’idea di famiglia. Le minacce anonime via WhatsApp sono state denunciate e hanno temporaneamente riavvicinato i due ex.

Crisi di coppia, gossip sul tradimento e ruolo di Noa

La storia tra Bianca Atzei e Stefano Corti inizia nel 2019 e attraversa anni di forte esposizione mediatica, fino all’annuncio della rottura nel settembre 2025. A novembre la cantante ammette pubblicamente di aver vissuto un periodo durissimo, sostenuta dalla madre, da Kekko dei Modà e dall’avvocata Annamaria Bernardini De Pace.

A Verissimo, Corti ricostruisce la dinamica interna della crisi: l’innamoramento iniziale, poi il “terremoto” emotivo che si assesta e lascia emergere caratteri e spigoli. Spiega che la felicità di coppia è un “lavoro costante” e sottolinea che quando anche solo uno dei partner smette di impegnarsi, la relazione si incrina irreversibilmente.

Rispondendo alla domanda diretta di Silvia Toffanin, l’inviato de Le Iene nega qualsiasi infedeltà: «Non c’è stato un tradimento o una cosa precisa per questa chiusura». I rumor si erano alimentati dopo le rivelazioni di Gabriele Parpiglia, che aveva segnalato una cena “ravvicinata” con un’altra donna. Bianca, informata delle foto, aveva reagito con distacco: «Pubblicate pure gli scatti, non mi interessa».

Oggi, racconta Corti, tra gli ex i rapporti sono civili. Il focus è il figlio Noa, che inizia a percepire la nuova organizzazione familiare, diviso fra due case e due punti di riferimento.

Corti non nasconde il rammarico: «Mi dispiace per l’idea che ho di famiglia, per Noa», ma auspica per Bianca un nuovo amore: «Le auguro un uomo che possa amarla più di quanto l’ho amata io». Sulla sua vita sentimentale futura resta evasivo, ma ammette il desiderio di un altro figlio, preferibilmente una femmina, per dare una sorella ai suoi due bambini.

Minacce anonime, indagine in corso e conseguenze emotive

Un capitolo a parte riguarda le minacce ricevute da Stefano Corti lo scorso autunno. Via WhatsApp arrivano messaggi inquietanti, con riferimenti a presunte esperienze di guerra in Cecenia e proposte di incontro oltre il confine croato.

L’inviato de Le Iene spiega di essersi davvero spaventato solo quando il mittente ha tirato in ballo Bianca Atzei e il piccolo Noa: «Quando pensi che i tuoi cari siano in pericolo, non è bello». La coppia, pur in fase di separazione, sceglie una risposta comune: la denuncia formale e la piena collaborazione con forze dell’ordine e magistratura.

Corti sottolinea di avere fiducia nella giustizia: «Ora è questa persona che deve preoccuparsi», convinto che «prima o poi tutti i nodi vengono al pettine». Paradossalmente, questa emergenza esterna ha generato un momentaneo riavvicinamento tra i due ex partner, uniti dalla tutela del figlio e dalla necessità di gestire insieme il rischio. Sul piano umano, resta un forte senso di responsabilità paterna e la consapevolezza di una famiglia che cambia forma ma non legami.

FAQ

Perché è finita la storia tra Stefano Corti e Bianca Atzei?

La rottura, secondo Corti, deriva da una crescente incompatibilità di carattere e dalla fine dell’impegno reciproco nel “lavoro quotidiano” di coppia, non da un singolo episodio.

Stefano Corti ha tradito Bianca Atzei?

No, Corti nega qualsiasi tradimento. I gossip sono nati da foto a cena con un’altra donna, ma lui parla solo di incompatibilità e distanza emotiva.

Come stanno gestendo il figlio Noa dopo la separazione?

Entrambi mantengono rapporti civili, puntando sulla continuità affettiva per Noa. Il bambino vive tra due case, con Corti determinato a restare “per sempre suo papà”.

Che fine hanno fatto le minacce ricevute da Stefano Corti?

Le minacce via WhatsApp sono state denunciate alle autorità competenti. Corti dichiara piena fiducia nella giustizia e attende sviluppi investigativi sull’identità del responsabile.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.