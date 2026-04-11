Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mario Adinolfi scontro con Le Iene accende la corsa a Prato

Lite tra Mario Adinolfi e Le Iene segna il debutto a Prato

In città a Prato, l’11 aprile 2026, il candidato sindaco Mario Adinolfi ha presentato il programma del Popolo della Famiglia e, all’esterno dell’hotel sede della conferenza stampa, ha avuto un violento alterco con l’inviato delle Iene Filippo Roma.

Durante lo scontro, nato dalle accuse televisive di presunte truffe mosse contro di lui, Adinolfi è arrivato a prendere più volte per i capelli il giornalista, contestandogli l’uso di figuranti nei servizi.

L’episodio, ripreso da diversi telefoni, è diventato immediatamente un caso politico e mediatico, mentre il candidato ha rivendicato di essere “ingiustamente aggredito” e di aver reagito alla “violenta insistenza” dell’inviato.

In sintesi:

Debutto da candidato sindaco a Prato per Mario Adinolfi con rissa verbale e fisica.

con rissa verbale e fisica. Scontro con l’inviato delle Iene Filippo Roma e accuse di servizi diffamatori.

e accuse di servizi diffamatori. Programma centrato su reddito di maternità, bonus casa e politiche securitarie.

Appello ai cattolici pratesi e critica frontale al Pd toscano.

Ricostruzione dello scontro con Filippo Roma e delle accuse reciproche

Al termine della conferenza stampa nell’hotel pratese, Mario Adinolfi ha affrontato Filippo Roma, inviato delle Iene, chiedendo conto dei precedenti servizi televisivi che lo indicavano come truffatore.

Nei video circolati online si vede il candidato stringere più volte il giornalista per i capelli, ripetendo la domanda: «Era una figurante o no quella che hai portato? Dov’è quella signora, la fai rivedere adesso o no?».

In una nota diffusa dopo l’episodio, Adinolfi dichiara: «Filippo Roma per la quinta volta con l’ossessività di uno stalker ha inteso disturbare un mio evento pubblico», sostenendo di aver reagito a una “violenta insistenza”.

Secondo il leader del Popolo della Famiglia, l’inviato avrebbe ammesso, “registrato dai telefonini di numerosi testimoni”, l’utilizzo di figuranti in servizi “diffamatori” messi in scena ai suoi danni, concludendo che «Le Iene sono gli aggressori. Io sono l’ingiustamente aggredito».

L’episodio apre un fronte delicato sul rapporto tra inchieste televisive, diritto di cronaca e gestione dell’immagine in campagna elettorale.

Programma di Adinolfi per Prato e implicazioni politiche future

Nel merito amministrativo, Mario Adinolfi presenta la sua candidatura a sindaco di Prato come voce dei “senza voce”, con un programma fortemente identitario.

Tra le misure principali indica un “reddito di maternità” da 96mila euro per ogni donna pratese italiana senza reddito, un bonus casa da 500 euro mensili per 36 mesi alle giovani coppie sposate, sostegno alle procedure di remigrazione per immigrati che commettono reati e il rafforzamento della polizia penitenziaria al carcere della Dogaia.

L’obiettivo dichiarato è “far rinascere Prato” mandando il Pd al ballottaggio a maggio e alla sconfitta a giugno, con un appello diretto ai cattolici delle 63 parrocchie cittadine: «Uscite dalle catacombe e date battaglia».

Capolista sarà Maria Verita Boddi, 62 anni, malata oncologica in chemioterapia, indicata come simbolo alternativo alla “politica disvaloriale e materialista del Pd” e alla gestione dei casi di fine vita nella sanità toscana.

FAQ

Chi è Mario Adinolfi e quale partito rappresenta a Prato?

Mario Adinolfi è il leader del Popolo della Famiglia e si candida sindaco di Prato con una piattaforma cattolica identitaria.

Cosa è successo tra Mario Adinolfi e Filippo Roma delle Iene?

L’11 aprile 2026, fuori da un hotel di Prato, Adinolfi ha afferrato più volte per i capelli Filippo Roma contestando servizi considerati diffamatori.

Quali sono le principali proposte del programma di Adinolfi per Prato?

Prevede reddito di maternità da 96mila euro, bonus casa da 500 euro mensili per 36 mesi e misure più rigide su sicurezza e immigrazione.

Chi è Maria Verita Boddi e perché è capolista del Popolo della Famiglia?

Maria Verita Boddi, 62 anni, malata oncologica in chemioterapia, è indicata da Adinolfi come esempio di leadership contro la cultura dello scarto.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia su Mario Adinolfi?

La notizia è stata elaborata incrociando e rielaborando contenuti provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.