Sonos presenta in arrivo la tanto attesa streaming box nel 2023: tutte le novità da scoprire!

Sonos e la sua nuova streaming box

Sonos si appresta a lanciare un nuovo dispositivo di streaming, offrendosi come contender nel competitivo mercato della tecnologia per l’intrattenimento domestico. Secondo le informazioni riportate da The Verge, la casa madre prevede di iniziare la vendita di questo box nei prossimi mesi. Le anticipazioni risalgono a un report di Bloomberg, dove il noto giornalista Mark Gurman aveva rivelato nel 2023 che il dispositivo, codificato con il nome “Pinewood”, sarebbe stato sviluppato con caratteristiche innovative e promettenti.

Il prezzo inizialmente ipotizzato per la streaming box oscillava tra i 0 e i 0, ma recenti fonti hanno suggerito che il costo finale potrebbe variarlo tra 0 e 0, posizionandolo strategicamente rispetto ad altri dispositivi come il Roku Streambar e l’Apple TV 4K, venduti rispettivamente a 0 e 9.

Prossimo lancio del dispositivo

Sonos ha annunciato che la vendita della streaming box “Pinewood” avverrà nei prossimi mesi, un passo atteso da tempo. Durante una chiamata sugli utili, la società aveva rivelato l’intenzione di rilasciare due nuovi prodotti entro il quarto trimestre del 2024. Tuttavia, a causa di problemi riscontrati nell’app, il lancio iniziale è stato posticipato. La ristrutturazione dell’app, voluta per semplificare l’accesso ai contenuti, ha suscitato notevoli difficoltà tecniche, evidenziando l’importanza di un software stabile prima del lancio della nuova apparecchiatura.

Caratteristiche e funzionalità della streaming box

La streaming box di Sonos si distingue per un’interfaccia all’avanguardia, progettata per aggregare contenuti da servizi di streaming come Netflix, Max e Disney Plus. Questa funzionalità garantirà un’esperienza utente fluida e integrata. Il dispositivo includerà Sonos Voice Control, permettendo agli utenti di navigare e controllare i contenuti vocalmente, insieme a un telecomando fisico dotato di tasti rapidi per l’accesso immediato alle app più popolari.

Inoltre, il dispositivo sarà equipaggiato con molteplici porte HDMI che supportano la funzionalità passthrough. Questo significa che gli utenti potranno collegare facilmente console di gioco e altri dispositivi, semplificando ulteriormente la configurazione di un home theater. Uno degli aspetti più innovativi della streaming box è la capacità di trasmettere audio della TV su soundbar e altri dispositivi audio Sonos senza alcun ritardo, garantendo un’esperienza audiovisiva sincronizzata.

La creazione di un sistema surround personalizzabile per la visione di contenuti sarà un ulteriore punto di forza del dispositivo. Gli utenti potranno designare specifici altoparlanti come canali frontali sinistro e destro, ampliando le possibilità di configurazione audio. Per quanto riguarda la connettività, la streaming box disporrà di una porta Ethernet gigabit e supporto per Wi-Fi 7, assicurando una trasmissione dati rapida e stabile, essenziale per un’esperienza di streaming di alta qualità.

Piano di recupero della fiducia dei clienti

In seguito a una serie di problematiche legate all’aggiornamento della sua applicazione, Sonos ha avviato un programma strategico per ripristinare la fiducia dei consumatori. Questo piano si basa su un rigoroso set di standard di qualità che saranno implementati all’inizio di ogni ciclo di sviluppo. La compagnia ha comunicato l’intenzione di non procedere con il lancio di nuovi prodotti fino a quando questi requisiti non saranno stati rispettati. Tale approccio riflette un impegno chiaro per garantire che il dispositivo “Pinewood” venga sottoposto a test approfonditi prima di essere messo sul mercato.

Sonos ha riconosciuto gli errori compiuti durante la redesign della sua app, che hanno portato a un’esperienza utente insoddisfacente, caratterizzata da bug e funzionalità mancanti. Nel corso di una recente conferenza, il management ha illustrato in dettaglio come l’azienda intenda affrontare queste sfide, promuovendo una comunicazione più aperta con il pubblico e garantendo che il feedback degli utenti venga preso in considerazione nel processo di sviluppo.

Un altro elemento chiave del piano di recupero consiste nell’introduzione di controlli di qualità più severi e nella revisione dei processi di lancio, affinché il marchio possa presentarsi sul mercato con prodotti privi di difetti e più allineati alle aspettative dei clienti. Con queste misure, Sonos spera di riconquistare la fiducia e la lealtà degli utenti, offrendo esperienze di intrattenimento superiori e prodotti innovativi che rispondano alle crescenti esigenze della clientela moderna.