Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sky celebra il successo record di pubblico per L’Avvocato Ligas

Avvocato Ligas, il legal drama Sky Original che conquista il pubblico italiano

Chi? L’avvocato Ligas, carismatico penalista interpretato da Luca Argentero. Cosa? Il primo legal drama Sky Original diventa campione d’ascolti, con performance record su Sky e NOW. Dove? Nei palinsesti italiani pay TV e in streaming. Quando? A una settimana dal finale di stagione, con rilevazioni a 7 e 28 giorni dalla messa in onda. Perché? Per l’alto tasso di completamento, l’ampio coinvolgimento social e una narrazione ispirata al romanzo di Gianluca Ferraris, che hanno trasformato Avvocato Ligas in una delle serie originali più seguite degli ultimi anni.

In sintesi:

Oltre 1 milione di spettatori medi in 7 giorni e completion rate al 97%

Primo episodio a 1,479 milioni di spettatori medi nei 28 giorni

Crescita audience +41% tra visione a 7 e 28 giorni dalla messa in onda

361mila interazioni social e 13,5 milioni di video views sui contenuti digital

Dati di ascolto record e impatto sul pubblico di Avvocato Ligas

La serie Avvocato Ligas, ispirata a “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris (Corbaccio), si conferma un caso di studio per il mercato italiano delle serie legali. Nei sette giorni, il titolo raggiunge 1 milione di spettatori medi (992.000) con un completion rate al 97%, indicatore chiave di fidelizzazione che segnala come il pubblico abbia seguito quasi integralmente la stagione.

La permanenza al 67% rafforza l’idea di un prodotto capace di trattenere lo spettatore ben oltre la soglia media di settore. Il primo episodio, a 28 giorni dalla messa in onda, sfiora 1,5 milioni di spettatori medi (1.479.000), posizionando la serie come terza nuova Sky Original più vista dal 2021.

Il dato di crescita del pubblico, con un +41% tra i 7 e i 28 giorni, evidenzia dinamiche di fruizione tipiche dell’on demand e del binge watching, favorita da Sky e NOW.

Personaggi, cast e prospettive future del legal drama Sky Original

Il protagonista Lorenzo Ligas è descritto come la “rockstar” del Tribunale di Milano: avvocato penalista dal talento indiscutibile, capace di dominare l’aula quanto incapace di gestire il caos della propria vita privata. La regia è affidata a Fabio Paladini, mentre la produzione è di Sky Studios e Fabula Pictures.

Alla sceneggiatura lavorano Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco, team che consolida la credibilità giuridica e il ritmo narrativo del racconto. Nel cast, accanto a Luca Argentero, spiccano Marina Occhionero (la praticante Marta Carati), Barbara Chichiarelli (il pubblico ministero Annamaria Pastori), Gaia Messerklinger (l’ex moglie Patrizia) e Flavio Furno (Paolo, migliore amico di Ligas).

I numeri social – 361mila interazioni e 13,5 milioni di video views – indicano un potenziale di sviluppo transmediale e pongono le basi per future stagioni o spin-off.

FAQ

Quanti spettatori ha registrato Avvocato Ligas nei primi 7 giorni?

Avvocato Ligas ha registrato nei primi 7 giorni 992.000 spettatori medi, arrotondati a circa 1 milione complessivo, confermandosi uno dei legal drama più seguiti su Sky e NOW.

Qual è il completion rate della prima stagione di Avvocato Ligas?

Il completion rate della prima stagione è del 97%, un valore eccezionalmente alto che indica che quasi tutti gli spettatori hanno concluso la visione degli episodi.

Quanto è cresciuto l’ascolto del primo episodio nei 28 giorni?

Il primo episodio ha raggiunto 1,479 milioni di spettatori medi nei 28 giorni, con una crescita del +41% rispetto ai dati registrati nei soli 7 giorni.

Chi sono i principali interpreti di Avvocato Ligas?

Protagonista è Luca Argentero. Accanto a lui recitano Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno nei ruoli chiave legati alla vita professionale e privata di Ligas.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi su Avvocato Ligas?

Questa analisi è stata elaborata congiuntamente a partire da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.