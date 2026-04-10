Home / SPETTACOLI & CINEMA / Forbidden Fruit anticipazioni shock sulla svolta giudiziaria che travolge Yigit

Forbidden Fruit 11 aprile 2026: il finto arresto che cambia tutto

Nella puntata di Forbidden Fruit in onda sabato 11 aprile 2026 alle 14:30 su Canale 5, la dark lady Sahika inscena a Istanbul un clamoroso finto arresto di Yigit.

L’obiettivo è piegare la resistenza di Ender, costringerla a collaborare nei giochi di potere contro Halit, Yildiz e l’eterno rivale Nadir.

Mentre Kaya corre in centrale per salvare il figlio e scopre l’inganno, Halit prepara la propria controffensiva giudiziaria, incaricando il fidato Metin di scavare sull’omicidio del passato che potrebbe incastrare Nadir.

In sintesi:

Sahika organizza un falso arresto di Yigit per ricattare Ender e spezzarne la resistenza.

Ender mette al corrente Kaya, poi valuta di svelare tutto ad Halit per difendere il figlio.

Halit affida a Metin indagini sull’omicidio legato a Nadir per colpirlo definitivamente.

Nadir, Yildiz ed Halit finiscono in un triangolo di sospetti e tensioni crescenti.

Rivalità familiari e ricatti: la strategia di Sahika ed Halit

Sahika possiede il video in cui Yigit la spinge nelle acque del Bosforo: una prova che vale un’accusa di tentato omicidio.

Per trasformare quella prova in arma psicologica, organizza un finto arresto con finti agenti, umiliando Ender e terrorizzando Kaya.

Giunti in centrale, i coniugi scoprono che di Yigit non c’è traccia: è il segnale che la dark lady può distruggerli quando vuole, se Ender continuerà a “remarle contro”.

Schiacciata tra la difesa del figlio e i giochi di potere, Ender valuta di raccontare tutto ad Halit, finora tenuto all’oscuro dei ricatti della cognata.

Intanto Halit, deciso a colpire Nadir prima che quest’ultimo possa insinuarsi definitivamente nella vita di Yildiz, incarica l’avvocato Metin di indagare a fondo sull’omicidio che macchia il passato del rivale.

Se emergeranno elementi solidi, Halit potrà scatenare un’offensiva legale capace di ribaltare gli equilibri di potere all’interno della holding e della famiglia.

Nuovi equilibri in arrivo per la soap turca di Canale 5

Il finto arresto di Yigit segna un punto di non ritorno: il ricatto di Sahika apre a un possibile ribaltamento di alleanze, con Ender costretta a scegliere fra proteggere il figlio o smascherare la cognata.

Parallelamente, le mosse occulte di Halit contro Nadir promettono sviluppi giudiziari centrali nelle prossime puntate, destinati a coinvolgere direttamente Yildiz e la sua vita sentimentale.

L’intreccio di vendette personali, segreti legali e rapporti familiari in crisi conferma Forbidden Fruit come una delle soap turche più seguite nel daytime di Canale 5, pronta a proporre nuovi colpi di scena nelle settimane dal 5 all’11 aprile 2026.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Forbidden Fruit dell’11 aprile 2026?

La puntata va in onda sabato 11 aprile 2026 alle 14:30, nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Perché Sahika organizza il finto arresto di Yigit?

Sahika organizza il finto arresto per ricattare Ender, usando il video dell’aggressione sul Bosforo come leva di pressione.

Che cosa scoprono Ender e Kaya alla centrale di polizia?

Ender e Kaya scoprono che Yigit non è mai stato registrato in centrale: comprendono così che l’arresto era una messinscena.

Quale ruolo ha Metin nel piano di Halit contro Nadir?

Metin riceve da Halit l’incarico di indagare sull’omicidio legato a Nadir, cercando prove utilizzabili in sede giudiziaria.

Qual è la fonte delle anticipazioni su Forbidden Fruit?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.