Home / SPETTACOLI & CINEMA / Zendaya e Sydney Sweeney, svelate le prime tensioni in Euphoria 3

Euphoria 3, debutto in Italia tra attese altissime e prime ombre critiche

La terza stagione di Euphoria, serie cult di Hbo creata da Sam Levinson, arriva in Italia il 13 aprile su Sky Atlantic e in streaming su Now. Dopo quattro anni di pausa, ritroviamo Zendaya, Sydney Sweeney e il resto del cast alle prese con l’età adulta, mentre le prime recensioni internazionali parlano di calo di qualità e tono smarrito. Alla première di Los Angeles ha fatto discutere il gelo percepito tra Zendaya e Sydney Sweeney, alimentando il racconto di un set complicato. In anteprima al Colosseo di Milano è stato proiettato il primo episodio: tra narcotraffico, religiosità deviata e piattaforme come OnlyFans, emergono nuove linee narrative che provano a definire cosa resti di Euphoria nell’era post-liceo.

In sintesi:

Euphoria 3 debutta in Italia il 13 aprile su Sky Atlantic e Now.

Prime recensioni internazionali negative e tensioni percepite tra Zendaya e Sydney Sweeney.

La serie affronta età adulta, precarietà, lavori illegali e relazioni sull’orlo del crollo.

New entry di peso: Rosalia e Sharon Stone ampliano il mondo narrativo di Euphoria.

Tra lutti reali, cast stellare e un salto nel tempo narrativo

Il passaggio dalla seconda alla terza stagione di Euphoria è stato segnato da un contesto produttivo turbolento: pandemia, ripensamenti creativi, lunghi stop, gli scioperi di sceneggiatori e attori in Hollywood, oltre a lutti che hanno colpito direttamente la serie. Eric Dane, il produttore Kevin Turen e soprattutto Angus Cloud, volto amatissimo dal pubblico, sono scomparsi durante l’intervallo tra le stagioni. La sceneggiatura sceglie di omaggiare il personaggio di Cloud, trasformando il dolore collettivo in elemento narrativo riconoscibile per gli spettatori più affezionati.

Nel racconto sono trascorsi cinque anni: i protagonisti non sono più studenti, ma giovani adulti alle prese con stage, impieghi precari o borderline, ristrutturazioni di case e matrimoni che si avvicinano senza offrire vere certezze. La battuta di Rue – “Niente di buono” – sintetizza il fallimento del passaggio all’età adulta. Le dinamiche di dipendenza, violenza relazionale e identità frammentata si spostano dal corridoio del liceo ai luoghi del lavoro e del denaro facile, inclusi narcotraffico e sfruttamento dell’immagine sui social e su OnlyFans.

La stagione introduce due presenze ad alto impatto: la cantante Rosalia e l’attrice Sharon Stone. Le loro apparizioni non sono semplici camei decorativi, ma strumenti con cui Euphoria prova a ridefinire il proprio statuto di serie generazionale, collocandosi tra culto estetico e radiografia sociale dell’ansia contemporanea.

Il rischio creativo di Euphoria e le ricadute sul pubblico giovane

Dopo il trionfo estetico delle prime due stagioni, la terza annata di Euphoria affronta un bivio: consolidare il mito o rivelare i propri limiti strutturali. Le prime recensioni negative segnalano una sceneggiatura più discontinua, schiacciata tra ambizione autoriale e pressione commerciale, ma anche il tentativo di raccontare l’età adulta senza romanticismi. Se l’adolescenza era ritratta come esplosione caotica, qui domina una stagnazione esistenziale più muta, fatta di scelte sbagliate reiterate e sogni professionali già logorati.

Per il pubblico, soprattutto giovane, il cambio di passo apre una domanda centrale: Euphoria è ancora uno specchio credibile, o è diventata un esercizio di stile distante dalla realtà? La gestione dei traumi, delle dipendenze e dell’ipersessualizzazione digitale sarà decisiva per evitare la sensazione di un’estetica vuota. La presenza di volti come Zendaya, Sydney Sweeney, Rosalia e Sharon Stone mantiene alto l’interesse mediatico, ma l’effettiva tenuta narrativa deciderà se la serie resterà riferimento generazionale o verrà percepita come un frammento di un’epoca televisiva già passata.

FAQ

Quando esce Euphoria 3 in Italia e dove vederla?

Euphoria 3 arriva in Italia il 13 aprile. Gli episodi saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su Now, in contemporanea con il lancio europeo principale.

Perché ci sono recensioni negative su Euphoria 3?

Le prime recensioni sono critiche perché evidenziano ritmo irregolare, scelte narrative meno incisive e una percezione di smarrimento rispetto all’impatto innovativo delle prime stagioni.

Che ruolo hanno Rosalia e Sharon Stone in Euphoria 3?

Rosalia e Sharon Stone vengono introdotte come nuove figure cardine di contesto, funzionali ad ampliare il mondo narrativo e a rafforzare il peso simbolico di alcune storyline chiave.

Euphoria 3 è adatta a un pubblico adolescente?

Euphoria 3 rimane una serie per adulti, con contenuti espliciti su droga, sesso e violenza. È consigliata solo a spettatori consapevoli, capaci di contestualizzare le dinamiche mostrate sullo schermo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Euphoria 3?

L’articolo è stato elaborato partendo da una sintesi di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate in autonomia dalla nostra Redazione secondo criteri giornalistici EEAT.